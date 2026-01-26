El podcast de Ricardo Lorenzetti: los beneficios de la tecnología

El episodio 26 de El podcast de Ricardo Lorenzetti ofrece una mirada realista sobre el papel transformador de la tecnología en distintos aspectos de la vida cotidiana. En un discurso atravesado por la prudencia, el juez de la Corte Suprema distingue entre posiciones “negadoras”, “apocalípticas” y “fanáticas” respecto de la innovación, y plantea la necesidad de asumir que “estos cambios no se pueden frenar, porque como bien dice Mustafa Suleyman: no se puede desinventar lo que se inventa”.

La seguridad emerge como uno de los campos donde los avances tecnológicos ofrecen resultados palpables: “La tecnología puede producir beneficios extraordinarios”, subrayó Lorenzetti al analizar la expansión de cámaras de videovigilancia, identificación facial y accesos digitales en grandes ciudades. El aumento de la información disponible, sostuvo el jurista, ahora permite que “la inteligencia artificial organiza toda esta información, lo que hace a una celeridad extraordinaria y permite identificar claramente los delitos y prevenir”. En este punto, Lorenzetti remarcó el potencial para “lograr niveles de seguridad muy altos en la vida cotidiana, en las ciudades, para prevenir los asaltos, para identificar a quienes cometen asaltos, robos de celulares, identificar a quienes utilizan el dinero, el lavado de dinero”.

En el terreno de la medicina, el avance es igual de acelerado: “Hoy la tecnología nos permite una medicina de personas, no solo de enfermedades”, desarrolló el conductor, refiriéndose a la personalización del diagnóstico y tratamiento mediante biología computacional, edición genética y fármacos de nueva generación. Entre los cambios estructurales, Lorenzetti destacó que “la robótica, más el manejo de la inteligencia artificial, permite mucha precisión en el tratamiento quirúrgico, incluso en el tratamiento quirúrgico a distancia”, además de facilitar “una mejora sustancial de la calidad de vida en la memoria, en el tratamiento de las enfermedades heredadas”.

Este nuevo paradigma extiende también los horizontes de la longevidad. Según Lorenzetti, “la expectativa de vida en el Siglo XX creció mucho, pero ya en el Siglo XXI empezamos a tener expectativa de vidas muy importantes, que pueden llegar hasta los noventa años, cien años, con buenos tratamientos”. La tendencia, asegura, ya se refleja claramente en países como Japón o Corea del Sur, donde el desarrollo de robots como Hyodol demuestra el impacto social de la tecnología: se trata de dispositivos diseñados para “registrar el lenguaje verbal y no verbal de la persona puede avisarle cuándo tomar la medicación, puede alertar a las autoridades ante alguna emergencia”, detalló Lorenzetti.

El acceso generalizado a la tecnología, analizó, redefine la educación. La irrupción de la inteligencia artificial en el aprendizaje plantea desafíos inéditos, principalmente en la relación entre alumnos y docentes. “El chat actual tiene riesgos, todavía no alcanzó un nivel de desarrollo… a veces inventa la información”, advirtió el conductor, y remarcó la importancia del modelo de “aula invertida”: “La idea es que junta toda la información a la casa y va a la escuela donde no le dan información, sino que le enseñan a analizarla, le enseñan un espíritu crítico, le enseñan sabiduría, le enseña a qué está bien, qué está mal”.

El impacto llega también al campo de la vida diaria y la movilidad: del hogar inteligente a los vehículos autónomos, los cambios desafían la percepción histórica sobre el acceso a la tecnología. “Los costos de acceso a la tecnología baja muy rápido, se expanden. Esa es una de las características del ecosistema tecnológico”, indicó Lorenzetti. En su análisis, el exmagistrado enfatizó la capacidad del avance tecnológico para diluir las barreras económicas: “No es caro, no es inaccesible. Lo mismo está ocurriendo con todas estas tecnologías que mencionamos”.

Sobre el cierre, Lorenzetti convocó a pensar en el futuro de la gobernabilidad y la democracia, y defendió la incorporación de la tecnología en áreas como la administración pública, la salud y los sistemas previsionales: “Incorporar la inteligencia artificial y la tecnología en general en las prestaciones que hace el Estado las va a mejorar mucho y al mismo tiempo va a mejorar el prestigio de la gobernabilidad”.

“No podemos frenarlo, no podemos oponernos. Esa actitud hoy va a durar poco tiempo porque no podemos detener el avance. Lo que tenemos que hacer es entenderlo, administrarlo y usarlo con eficacia y con valores”, sentenció Ricardo Lorenzetti en su podcast.

