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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en promedio a 6,48 reales brasileños, lo que representa un aumento del 2,12% en comparación con el precio de cierre anterior de 6,35 reales, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 4,06%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 3,48%.

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El euro frente al real brasileño muestra una tendencia positiva, marcando un aumento en su valor por primera vez en un día. La volatilidad actual se sitúa en 14,25%, superior a la volatilidad de referencia del 13,57%, lo que sugiere un entorno de mayor inestabilidad en el mercado cambiario.