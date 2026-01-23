Valor de cierre del euro en Bolivia este 23 de enero de EUR a BOB

En la pasada jornada el euro se negoció al cierre a 8,08 bolivianos en promedio, lo cual implicó un cambio del 2,77% comparado con el dato de la jornada previa, cuando marcó 7,86 bolivianos, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el euro registra una subida 1,66%, de modo que desde hace un año aún mantiene un ascenso del 5,82%.

Con respecto a días pasados, cambió el sentido del resultado previo, en el que se anotó un descenso del 0,4%, mostrando una falta de estabilidad en los resultados. La volatilidad de esta semana es claramente superior a la cifra lograda para el último año (15,38%), por lo tanto está pasando por una fase de inestabilidad.