Valor de cierre del dólar en Uruguay este 23 de enero de USD a UYU

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 37,51 pesos uruguayos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,84% comparado con los 37,83 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense marca una disminución 2,82%, por lo que desde hace un año todavía mantiene una bajada del 12,43%.

Si confrontamos la cifra con días pasados, sumó cinco jornadas seguidas de bajada. La volatilidad de esta semana fue de 12,02%, que es una cifra algo superior al dato de volatilidad anual (11,58%), de forma que el valor experimenta mayores variaciones que la tendencia general.