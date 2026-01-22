Dólar gana terreno frente al peso boliviano al cierre de la cotización este jueves 22 de enero de 2026

Descubre la gran influencia que tiene el dólar estadounidense en el mercado nacional e internacional. Este video explica cómo sus variaciones de precio afectan las importaciones, el poder adquisitivo de las familias y la economía en general.

En la pasada jornada el dólar estadounidense se pagó al cierre a 6,85 bolivianos en promedio, lo cual supuso un cambio del 1,69% con respecto a los 6,74 bolivianos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense registra un ascenso 1,68% y desde hace un año aún mantiene un incremento del 1,75%.

Si confrontamos el valor con jornadas pasadas, giró las tornas respecto del de la jornada anterior, donde se anotó un descenso del 0,22%, mostrando una ausencia de estabilidad en el resultado. En los pasados siete días la volatilidad es visiblemente superior a los números conseguidos para el último año (13,93%), así que presenta mayores cambios que la tendencia general del valor.

Los pronósticos económicos para el dólar en Bolivia este 2026

FOTO DE ARCHIVO: Billetes de dólar estadounidense aparecen en esta ilustración tomada el 10 de marzo de 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

El mercado paralelo en Bolivia mostró una estabilidad temporal a comienzos de 2026, con cotizaciones cercanas a Bs 9,64, fenómeno vinculado a las expectativas generadas por las reformas cambiarias y el anuncio de un financiamiento externo de $4.500 millones del BID para el periodo 2026-2028.

El Gobierno boliviano desea reducir el déficit fiscal al 7% este año, mientras proyecta una inflación de hasta el 17%. Aunque el FMI había advertido que la inflación podría superar el 15% si no se controla la emisión monetaria, se mantiene la incertidumbre.

El Banco Mundial anticipa una recesión del -1,1% en el PIB de Bolivia para 2026, mientras la CEPAL prevé un crecimiento marginal del 0,5%. El FMI optó por no entregar estimaciones precisas a largo plazo debido al alto grado de incertidumbre.

El proceso de unificación cambiaria para el primer semestre incluye la liberación gradual de dólares en el sistema financiero y la publicación diaria de valores referenciales por parte del Banco Central de Bolivia (BCB), que recientemente se sitúan alrededor de Bs 9,21 para la compra y Bs 9,40 para la venta.

Aunque el tipo de cambio oficial permanece en Bs 6,96, su uso es cada vez menos relevante en las operaciones comerciales frente a los nuevos valores de mercado. Tras la fuerte volatilidad de 2025, el país encara el desafío de una transición estructural en un contexto de contracción económica.