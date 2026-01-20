Noticias

Valor de apertura del euro en Chile este 20 de enero de EUR a CLP

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

El euro se paga en el día de hoy a 1.040,94 pesos chilenos en promedio, lo que implicó un cambio del 0,57% si se compara con los 1.035,03 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el euro registra un incremento 1,42%, de modo que desde hace un año acumula aún un ascenso del 3,86%.

Si confrontamos el valor con días pasados, encadena dos jornadas sucesivas en dígitos positivos. La cifra de la volatilidad es de 7,93%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (10,04%), de forma que su cotización está presentando menos alteraciones de lo habitual ahora mismo.

