Glosario de tecnología: qué significa Divisor de voltaje

Qué es Divisor de voltaje

En el contexto de la electricidad, un divisor de voltaje es un dispositivo que se usa para reducir el voltaje de una fuente de energía. Los divisores de voltaje se pueden construir utilizando resistencias en serie o capacitores en paralelo.

En otras palabras, el divisor de voltaje es un dispositivo que se utiliza para dividir una tensión eléctrica en dos o más partes. Se trata de un dispositivo muy útil, ya que permite a los circuitos electrónicos funcionar a diferentes niveles de tensión. ¡Aprende todo lo que necesitas saber sobre el divisor de voltaje en este artículo!

Fórmula del divisor de voltaje

La fórmula del divisor de voltaje es una herramienta útil para calcular la tensión en un circuito. Se usa en circuitos electrónicos para medir la tensión en un componente, ya que puede ser difícil medir la tensión directamente. La fórmula se basa en el principio de que la tensión en un componente es igual al voltaje dividido por la resistencia del componente. Por lo tanto, si conocemos el voltaje y la resistencia, podemos calcular la tensión.

Para usar la fórmula, necesitaremos saber el voltaje de alimentación y las resistencias de los dos resistores que forman parte del divisor de voltaje. También necesitaremos saber qué terminal está conectado a tierra (gnd). En este ejemplo, usaremos una fuente de alimentación de 12V y dos resistencias de 10kΩ y 4kΩ. Conectaremos el terminal negativo (-) a tierra y el terminal positivo (+) al lado positivo del circuito.

La fórmula para calcular la tensión es:

Tensión = Voltaje / Resistencia

Así que, en nuestro ejemplo, tendríamos:

Tensión = 12V / (10kΩ + 4kΩ) = 1,2V

