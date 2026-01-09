Noticias

Dólar: cotización de cierre hoy 9 de enero en Brasil

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Dólar: cotización de cierre hoy 9 de enero en Brasil

En la última jornada el dólar estadounidense cotizó al cierre a 5,37 reales brasileños en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,42% si se compara con el valor de la sesión previa, cuando marcó 5,39 brasileños, reporta Dow Jones.

Con respecto a la última semana, el dólar estadounidense marca una disminución 1,05%, por ello en el último año aún acumula una bajada del 5,93%.

En relación a días pasados, con este dato interrumpió la racha positiva que marcaba en las dos jornadas anteriores. La volatilidad de esta semana presentó un balance claramente inferior a la volatilidad que reflejaron los datos del último año, lo que indica que su cotización está presentando menos variaciones de lo que indica la tendencia general en este contexto.

