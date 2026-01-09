Conoce el pronóstico del clima para Chiclayo del sábado 10 de enero

Chiclayo es una de las ciudades más importantes del norte del Perú. (Wikimedia)

Decidir cómo vestir, seleccionar el medio de transporte más adecuado y organizar actividades al aire libre resulta más sencillo cuando se dispone del pronóstico del clima en Chiclayo. Saber este dato ayuda tanto a residentes como a visitantes a planificar con mayor exactitud sus rutinas diarias y eventos, disminuyendo los percances provocados por variaciones atmosféricas.

En este contexto y para estar bien informado te presentamos el pronóstico del clima del sábado 10 de enero :

Cielo nublado con lluvia ligera en las primeras horas de la mañana a cielo nublado parcial hacia el mediodía variando a cielo nublado por la noche con lluvia ligera.

La temperatura máxima del día alcanzará los 25°C.

La temperatura mínima será de 19°C.

Además, la actualización constante de las condiciones meteorológicas permite a agricultores y pescadores en Chiclayo tomar decisiones informadas sobre el manejo de sus recursos, adaptando sus labores para minimizar riesgos y mejorar su producción. Contar con un pronóstico preciso resulta fundamental para planificar actividades productivas, ya que la agricultura en la región presenta alta sensibilidad a la variación de la temperatura y la precipitación.

La temperatura promedio de Chiclayo

El clima de Chiclayo está ampliamente relacionado a los fenómenos meteorológicos del pácifico (Wikimedia Commons)

El clima en Chiclayo, ubicado en la región de Lambayeque, Perú, es árido y cálido debido a su posición en la costa norte, cerca del desierto y el océano Pacífico. De acuerdo con información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) el clima en la “Ciudad de la Amistad” se divide en las siguientes temporadas:

Verano (diciembre a marzo)

Temperaturas: Las máximas oscilan entre 25°C y 33°C, pudiendo alcanzar picos de 35°C en días particularmente calurosos. Las mínimas suelen estar entre 20°C y 23°C.

Características: Días soleados y despejados predominan, con brisas marinas que refrescan ligeramente por las tardes. Es la temporada ideal para visitar playas como Pimentel, pero se recomienda protección solar y mantenerse hidratado debido. Aunque Chiclayo es árida, esta es la temporada con mayor probabilidad de lluvias, aunque siguen siendo escasas.

Otoño (abril a mayo)

Temperaturas: Máximas entre 23°C y 29°C, con mínimas de 18°C a 21°C. El clima es más templado que en verano, con una transición gradual hacia temperaturas más frescas.

Características: Los días son soleados con cielos mayormente despejados, aunque puede haber neblina ocasional en las mañanas cerca de la costa. Las brisas marinas siguen presentes, ofreciendo un ambiente agradable.

Invierno (junio a septiembre)

Temperaturas: Máximas entre 20°C y 24°C, con mínimas que pueden descender a 15°C o 16°C, especialmente en las noches y mañanas. Es la temporada más fresca.

Características: Los días suelen empezar con neblina o cielos nublados que se despejan hacia el mediodía, permitiendo tardes soleadas pero frescas. Las brisas marinas son más notorias, refrescando el ambiente.

Primavera (octubre a noviembre)

Temperaturas: Máximas entre 22°C y 28°C, con mínimas de 17°C a 20°C. Las temperaturas comienzan a subir gradualmente hacia el verano.

Características: Días soleados con cielos despejados y brisas marinas suaves. La neblina matinal es menos frecuente que en invierno y el clima es cálido sin ser agobiante.

Los mejores platillos de Chiclayo

La gastronomía del norte del Perú es muy popular a nivel nacional e internacional (Wikimedia Commons)

La tortilla de raya encarna la tradición costera de Pimentel, donde la pesca constituye una fuente vital de productos y saberes culinarios. Esta preparación aprovecha la carne seca de raya, mezclada con huevo y especias, para crear una tortilla dorada y crujiente que ejemplifica cómo los habitantes de Lambayeque han desarrollado métodos ingeniosos de conservación y uso de sus recursos marinos.

El arroz con pato se consolida como el emblema gastronómico de Chiclayo, al presentar un guiso de pato tierno cocido en un fondo aromático de culantro, responsable del distintivo color verde del arroz y acompañado con salsa criolla de cebolla, limón y ají.

El ceviche norteño destaca por su frescura y un toque picante singular, valiéndose de pescado blanco –corvina o lenguado– marinado en jugo de limón, sumado a ají limo y cebolla roja, en un tributo a los sabores marinos de la costa lambayecana.

En los guisos, el chirimpico resulta notable por reunir vísceras de cabrito como hígado, corazón y riñones, cocidas junto a choclo desgranado, cebolla, ají y especias. Este plato se sirve acompañado de arroz o yuca, mostrando la diversidad de ingredientes presentes en la dieta norteña.