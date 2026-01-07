Noticias

Valor de cierre del dólar en Guatemala este 7 de enero de USD a GTQ

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Guardar
Valor de cierre del dólar
Valor de cierre del dólar en Guatemala este 7 de enero de USD a GTQ

El dólar estadounidense cotizó al cierre a 7,66 quetzales en promedio, de manera que supuso un cambio del 2,21% con respecto a los 7,50 quetzales de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense registra un incremento 2,24%, por lo que desde hace un año aún conserva una subida del 1,81%.

En relación a los cambios de este día respecto de fechas previas, puso el fin a dos sesiones de racha negativa. En los pasados siete días la volatilidad presentó un comportamiento manifiestamente superior a la volatilidad que mostraron los datos del último año, de modo que está pasando por una fase de inestabilidad.

Temas Relacionados

GuatemalaDólarTipo de cambioNoticias

Últimas Noticias

Las mejores series de Paramount+ Estados Unidos para ver hoy mismo

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma se ha ganado su lugar

Las mejores series de Paramount+

Hulu Estados Unidos: Estas son las mejores producciones para ver hoy

En la guerra por el streaming, las series de televisión se han convertido en un elemento importante para Hulu, que busca seguir gustando a los usuarios

Hulu Estados Unidos: Estas son

Valor de cierre del euro en Canadá este 7 de enero de EUR a CAD

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del euro

Canadá: cotización de cierre del dólar hoy 7 de enero de USD a CAD

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Canadá: cotización de cierre del

Guatemala: cotización de cierre del euro hoy 7 de enero de EUR a GTQ

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Guatemala: cotización de cierre del