Valor de cierre del dólar en Guatemala este 7 de enero de USD a GTQ

El dólar estadounidense cotizó al cierre a 7,66 quetzales en promedio, de manera que supuso un cambio del 2,21% con respecto a los 7,50 quetzales de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense registra un incremento 2,24%, por lo que desde hace un año aún conserva una subida del 1,81%.

En relación a los cambios de este día respecto de fechas previas, puso el fin a dos sesiones de racha negativa. En los pasados siete días la volatilidad presentó un comportamiento manifiestamente superior a la volatilidad que mostraron los datos del último año, de modo que está pasando por una fase de inestabilidad.