Apple Estados Unidos: las 10 canciones más reproducidas este día

Apple y Spotify pelean por ofrecer los mejores servicios de streaming de música y podcast. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público estadounidense.

Desde reggaetón a pop, estos son los hits más sonados

1. FDO

Pooh Shiesty

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Pooh Shiesty. Quizás por esto es que FDO debuta en el ranking directamente en la primera posición.

2. Choosin' Texas

Ella Langley

Choosin' Texas se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Ella Langley está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

3. Man I Need

Olivia Dean

Man I Need de Olivia Dean se mantiene en tercer lugar.

4. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

El sencillo más reciente de Taylor Swift ya se vislumbra como un nuevo clásico. The Fate of Ophelia entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

5. What You Saying

Lil Uzi Vert

What You Saying, interpretado por Lil Uzi Vert, ocupa el quinto lugar de la lista.

6. Folded

Kehlani

Folded de Kehlani es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la sexta posición.

7. End of Beginning

Djo

Lo más nuevo de Djo, End of Beginning, entra directamente a la séptima posición de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

8. Golden

HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast

Golden de HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, se mantiene en la octava posición.

9. What I Want

Morgan Wallen y Tate McRae

Cosechar éxitos es sinónimo de Morgan Wallen y Tate McRae. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada What I Want, debute en la novena posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

10. I'm The Problem

Morgan Wallen

I'm The Problem no para de sonar en el streaming, tras ascender 2 puestos en las listas de favoritos y situarse en la décima posición.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Qué hay en Apple Music

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (Apple)

Apple Music permite a sus más de 430 millones de usuarios acceder a más de 100 millones de canciones, 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, como Spotify, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

Entre las principales ventajas o desventajas que tiene ante su más grande competidora se tiene que una de las diferencias más significativas es la calidad de sonido, pues mientras en Spotify la calidad máxima es de 320 kbps en la compañía de la manzanita es de 24 bits/192kHz; en la mínima Apple puede llegar a los 256 kbps.

Otra ventaja de Apple es que posee un catálogo más amplio que el de su competidor, sumado a que en el servicio de la manzanita se puede acceder a radio en vivo de todo el mundo y estaciones digitales exclusivas.

Entre otras funciones que ofrece a los usuarios está el Apple Music Sing, los Top Charts para ver los rankings de las canciones más escuchadas en varias ciudades del mundo; y la posibilidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante una videollamada.

Algunos artistas también proporcionan videos, audios, entrevistas o mini documentales exclusivos a la plataforma.