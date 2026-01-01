Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Spotify Uruguay este día

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Spotify. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Spotify han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Spotify podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones más populares

1. Tu jardín con enanitos (w Max Carra, Valen)

Roze Oficial

El tema, interpretado por Roze Oficial, ocupa el primer lugar de la lista, tras lograr 35.101 reproducciones.

2. Soy Favela

La T y La M

La nueva producción de La T y La M se vende como pan caliente. Ya lleva 26.510 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 2.

3. La Plena

W Sound

«La Plena» de W Sound va en descenso: ya llega a la tercera posición. Sus 25.918 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

4. TU VAS SIN (fav)

Rels B

Tras acumular 25.109 reproducciones, «TU VAS SIN (fav)» de Rels B se mantiene en cuarto lugar.

5. Si Te Pillara (w LA NUEVA ESCUELA)

La Dosis

«Si Te Pillara (w LA NUEVA ESCUELA)» de La Dosis se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 24.168 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la quinta posición.

6. YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)

Ovy On The Drums

«YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)» de Ovy On The Drums es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 23.910 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la sexta posición.

7. UWAIE

Max Carra

«UWAIE» de Max Carra se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 23.737 reproducciones, motivo por el cual continúa en la séptima posición.

8. La Perla (w Yahritza Y Su Esencia)

ROSALÍA

Tras acumular 20.862 reproducciones, «La Perla (w Yahritza Y Su Esencia)» de ROSALÍA se mantiene en octavo lugar.

9. Cuando No Era Cantante (w Yung Beef)

El Bogueto

«Cuando No Era Cantante (w Yung Beef)» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el noveno lugar, con 20.855 reproducciones.

10. Los Mayores

LA NUEVA ESCUELA

«Los Mayores» de LA NUEVA ESCUELA sigue abriéndose camino en las listas. Con 20.844 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas del público, en la posición décima.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

En la industria de la música, Uruguay es uno de los países más difíciles de conquistar, pero quienes logran hacerlo tienen garantizadas las puertas del éxito tal y como lo han logrado estos artistas.

Características de Spotify

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

Spotify se ha convertido en una de las plataformas de streaming más importantes que permite a sus más de 515 millones de usuarios escuchar música de más de siete millones de artistas así como diversos podcast.

Para poder disfrutar de los servicios basta con elegir alguno de sus planes con deferentes beneficios según el precio, aunque también permite a los usuarios escuchar música de forma gratuita, sin embargo, en esta modalidad hay comerciales y no te permite descargar las canciones para reproducirlas sin conexión.

Para iniciar una sesión en Spotify bastará con descargar la aplicación en el celular o bien ir a la página web desde la computadora, luego el usuario debe registrarse consu dirección de correo electrónico, número telefónico o una cuenta de Facebook.

Otro punto a considerar es que sólo se puede reproducir contenido en un dispositivo a la vez, pero se puede abrir la sesión en diversos dispositivos.