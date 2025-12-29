Valor de apertura del dólar en República Dominicana este 29 de diciembre de USD a DOP

Crédito: Infobae

En la jornada de hoy el dólar estadounidense se paga al inicio del día a 62,56 pesos dominicanos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,1% frente a los 62,62 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula un incremento 0,5%, por lo que en el último año aún conserva un ascenso del 0,26%.

Con respecto a jornadas previas, invierte el dato de la sesión previa, donde cerró con una subida del 0,59%, sin lograr fijar una clara tendencia. La volatilidad referente a estos siete días es de 3,78%, que es una cifra claramente inferior al dato de volatilidad anual (10,74%), de forma que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad recientemente.

Perspectivas para 2026: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Bandera de República Dominicana. (Europa Press)

Diversas organizaciones financieras internacionales han publicado sus proyecciones sobre el crecimiento económico de la República Dominicana para el año 2026, mostrando expectativas variadas.

Según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el Producto Interno Bruto (PIB) del país podría expandirse un 3.6%, siendo esta la proyección más conservadora entre las entidades analizadas.

Dicha cifra representa una disminución de 0.7 puntos porcentuales respecto al 4.3% estimado por la misma organización en octubre de 2025, y es significativamente menor en comparación con la predicción de agosto, cuando se esperaba un crecimiento de 4.8 % para 2026.

Por su parte, el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) presentó una perspectiva más cautelosa para finalizar año, estimando un incremento económico de 2.5 %. Sin embargo, sus proyecciones para 2026 son más optimistas que las de la Cepal, situando el crecimiento en un rango superior al 4 % pero menor al 5%.

En cuanto a la inflación, el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que esta alcance un 4.0 % durante el próximo año. Estas cifras reflejan un panorama mixto para la economía dominicana, con crecimiento moderado y estabilidad relativa en los precios, según los análisis de organismos como la Cepal, el Banco Mundial (BM) y el FMI.

La moneda dominicana

Imagen referencial de una bandera de República Dominicana, en Nueva York, Estados Unidos. (Reuters)

El peso dominicano es la moneda oficial de República Dominicana es abreviada como DOP y su creación data de 1971 tras la ruptura del patrón oro. En un principio era llamado como “peso oro” o “peso oro dominicano”.

Para el año 2010 se hizo una modificación a la Constitución para definir que “La unidad monetaria nacional es el Peso Dominicano”; luego de ello, en el 2017 se comenzó a realizar una sustitución paulatina de los billetes y monedas con las viejas inscripciones de pesos dominicanos.

Los billetes que actualmente están en circulación son de 50, 100, 200, 500, 1 000 y 2 000 pesos oros. Los billetes de 5 y 10 pesos dejaron de circular y se sustituyeron por monedas de 5,10 y 25 pesos respectivamente. En tanto, los billetes de 500 y 2 000 pesos oro fueron emitidos con motivo del aniversario número 500 del descubrimiento de América y la llegada del nuevo milenio.

Cabe apuntar que todos los billetes llevan la frase: “Este billete tiene fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas”.