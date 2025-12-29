Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Apple Ecuador hoy

Apple y Spotify pelean por ofrecer los mejores servicios de streaming de música y podcast. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público ecuatoriano.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lo favorito de los escuchas

1. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

En primer lugar, continúa esta canción de Bad Bunny.

2. Moscow Mule

Bad Bunny

Moscow Mule de Bad Bunny se mantiene en segundo lugar.

3. Tití Me Preguntó

Bad Bunny

Tití Me Preguntó, interpretado por Bad Bunny, sigue en el tercer lugar de la lista.

4. LA CANCIÓN

J Balvin y Bad Bunny

Cosechar éxitos es sinónimo de J Balvin y Bad Bunny. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada LA CANCIÓN, debute en la cuarta posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

5. La Santa

Bad Bunny y Daddy Yankee

La Santa de Bad Bunny y Daddy Yankee se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, continúa en la quinta posición.

6. Vete

Bad Bunny

Vete de Bad Bunny es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la sexta posición.

7. no tiene sentido

Beéle

Con una diferencia favorable de 1, no tiene sentido de Beéle se sitúa hoy en el puesto 7 en las lista de temas preferidos por los oyentes.

8. Cuando No Era Cantante (feat. Yung Beef)

El Bogueto

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a El Bogueto. Quizás por esto es que Cuando No Era Cantante (feat. Yung Beef) debuta en el ranking directamente en el octavo lugar.

9. Cuando No Era Cantante (Remix)

El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef

Cuando No Era Cantante (Remix) de El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 9, tras subir del 10 en el que se encontraba ayer.

10. La Plena (W Sound 05)

W Sound, Beéle y Ovy On the Drums

La Plena (W Sound 05) de W Sound, Beéle y Ovy On the Drums se vende como pan caliente. Pasa del puesto 11 de ayer al 10 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Qué hay en Apple Music

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Mike Segar)

Apple Music permite a sus más de 430 millones de usuarios acceder a más de 100 millones de canciones, 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, como Spotify, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

Entre las principales ventajas o desventajas que tiene ante su más grande competidora se tiene que una de las diferencias más significativas es la calidad de sonido, pues mientras en Spotify la calidad máxima es de 320 kbps en la compañía de la manzanita es de 24 bits/192kHz; en la mínima Apple puede llegar a los 256 kbps.

Otra ventaja de Apple es que posee un catálogo más amplio que el de su competidor, sumado a que en el servicio de la manzanita se puede acceder a radio en vivo de todo el mundo y estaciones digitales exclusivas.

Entre otras funciones que ofrece a los usuarios está el Apple Music Sing, los Top Charts para ver los rankings de las canciones más escuchadas en varias ciudades del mundo; y la posibilidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante una videollamada.

Algunos artistas también proporcionan videos, audios, entrevistas o mini documentales exclusivos a la plataforma.