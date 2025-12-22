Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Apple Argentina hoy

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Apple. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público argentino.

Lo favorito de los escuchas

1. La Perla

ROSALÍA y Yahritza Y Su Esencia

Lo más nuevo de ROSALÍA y Yahritza Y Su Esencia, La Perla, entra directamente al primer lugar de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

2. Moscow Mule

Bad Bunny

Moscow Mule, interpretado por Bad Bunny, continúa en el segundo lugar de la lista.

3. Cuando No Era Cantante (Remix)

El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef

Cuando No Era Cantante (Remix) de El Bogueto, Anuel AA, Fuerza Regida y Yung Beef es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la tercera posición.

4. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Bad Bunny. Quizás por esto es que BAILE INoLVIDABLE debuta en el ranking directamente en la cuarta posición.

5. Cuando No Era Cantante (feat. Yung Beef)

El Bogueto

El hit de El Bogueto se encuentra en quinto lugar, en claro descenso de las preferencias. En el conteo anterior, estaba en el puesto 4.

6. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

Cosechar éxitos es sinónimo de Taylor Swift. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada The Fate of Ophelia, debute en el sexto lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

7. Tu jardín con enanitos

Roze Oficial, Max Carra, Valen y RAMKY EN LOS CONTROLES

Tu jardín con enanitos de Roze Oficial, Max Carra, Valen y RAMKY EN LOS CONTROLES se mantiene en séptimo lugar.

8. VeLDÁ

Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V

En octavo lugar, continúa VeLDÁ de Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V.

9. DtMF

Bad Bunny

DtMF de Bad Bunny se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, sigue en la novena posición.

10. VOY A LLeVARTE PA PR

Bad Bunny

El sencillo más reciente de Bad Bunny ya se vislumbra como un nuevo clásico. VOY A LLeVARTE PA PR entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple Music significa más del 6% de ganancias a la empresa

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (Brooks Kraft/Apple Inc/Handout via REUTERS)

La plataforma continúa consolidándose como uno de los servicios de streaming más relevantes del mercado global. Durante 2024, por ejemplo, llegó los 98,2 millones de suscriptores, lo que representa un incremento de 8,4 millones con respecto al año pasado, una tendencia ascendente que evidencia la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ingresos que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.