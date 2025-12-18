Ranking Spotify: las 10 canciones más escuchadas en Argentina

Fundada en el 2006, Spotify tiene presencia en más de un centenar de países en donde busca posicionarse como la mejor plataforma para escuchar música y podcast. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Spotify el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Spotify ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público argentino.

Lo favorito de los escuchas

1. La Perla (w Yahritza Y Su Esencia)

ROSALÍA

Tras acumular 340.761 reproducciones, el temazo de ROSALÍA se mantiene en primer lugar.

2. Cuando No Era Cantante (w Yung Beef)

El Bogueto

«Cuando No Era Cantante (w Yung Beef)» de El Bogueto es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 331.538 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la segunda posición.

3. Tu jardín con enanitos (w Max Carra, Valen)

Roze Oficial

«Tu jardín con enanitos (w Max Carra, Valen)» de Roze Oficial se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 326.848 reproducciones, motivo por el cual continúa en la tercera posición.

4. TU VAS SIN (fav)

Rels B

«TU VAS SIN (fav)», interpretado por Rels B, ocupa el cuarto lugar de la lista, tras lograr 236.790 reproducciones.

5. Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 066 (w Daddy Yankee)

Bizarrap

«Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 066 (w Daddy Yankee)» de Bizarrap es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 219.065 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la quinta posición.

6. La Plena

W Sound

«La Plena» de W Sound se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 213.579 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la sexta posición.

7. Soy Favela

La T y La M

«Soy Favela» de La T y La M sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 7, ya que ha conseguido un total de 198.171 reproducciones.

8. QLOO (w Kreamly)

Young Cister

Un número tan favorable como 195.187 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Young Cister va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el octavo lugar.

9. YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)

Ovy On The Drums

«YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)» de Ovy On The Drums sigue abriéndose camino en las listas. Con 182.340 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas del público, en la posición novena.

10. Niño

Milo j

«Niño» de Milo j va en descenso: ya llega al décimo lugar. Sus 176.864 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Los artistas y canciones más reproducidas en el 2024

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

Emilia Mernes ha marcado un hito en la música argentina al convertirse en la artista más escuchada en Spotify durante 2024, siendo la primera mujer en lograr esta distinción en el país. Su colaboración con TINI, titulada "La_Original.mp3", también se destacó al alcanzar el séptimo lugar entre las canciones más reproducidas del 2024, según el informe de fin de año de la plataforma.

El fenómeno musical de 2024 en Argentina no se limitó a Emilia. María Becerra ocupó el segundo lugar en el ranking de artistas más escuchados, consolidando el protagonismo femenino en la escena musical del país. En cuanto a las canciones, "HOLA PERDIDA" de Luck Ra se posicionó como la más reproducida del año, reflejando las preferencias del público argentino.

La nostalgia desempeñó un papel crucial en las tendencias musicales. Géneros como el cuarteto, la cumbia y el rock nacional experimentaron un resurgimiento, impulsados por la audiencia joven y eventos significativos en la música nacional. El regreso de bandas emblemáticas como Los Piojos y el lanzamiento del último álbum de Charly García, "La lógica del escorpión", contribuyeron a este fenómeno.

Un 60% de la generación Z en Argentina escuchó rock nacional en 2024, lo que llevó a la producción de los llamados Spotify Singles. En estos, artistas contemporáneos como Airbag, Marilina Bertoldi, Juliana Gattas y Dillom reversionaron clásicos de bandas icónicas como Soda Stereo y Viejas Locas, creando un puente cultural entre generaciones.

Además, el 50% de las listas de reproducción de nostalgia fueron creadas por usuarios menores de 25 años, quienes mostraron un renovado interés en géneros como el reggaetón viejo y el rock nacional. Este interés se reflejó en las listas de reproducción y en la popularidad de artistas y canciones que evocan épocas pasadas.

En el ranking de los artistas más escuchados en Argentina, Duki, Luck Ra, Bad Bunny, Milo J, Feid, YSY A, Ke Personajes y Tiago PZK acompañaron a Emilia y María Becerra en el top 10. En cuanto a las canciones, además de "HOLA PERDIDA", temas como "Piel" de Tiago PZK y "LUNA" de Feid también destacaron entre las más populares.

En el ámbito de los álbumes, Luck Ra lideró con "QUE NOS FALTE TODO", seguido por ".mp3" de Emilia. Otros discos destacados incluyeron "MAÑANA SERÁ BONITO" de KAROL G y "GOTTI A" de Tiago PZK, reflejando la diversidad de géneros y la relevancia de los artistas argentinos en el panorama musical actual.