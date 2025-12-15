Top de las mejores películas de Netflix en Estados Unidos

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

Si no sabes qué ver, la lista de las películas más vistas en Netflix Estados Unidos puede darte una pista. Desde comedias románticas y de acción, pasando por animadas y de suspenso, hasta documentales y trabajos independientes, aquí encontrarás todo tipo de filmografía que no te puedes perder.

Netflix es, probablemente, el proveedor de streaming más reproducido en el mundo. Desde 1997, año de su fundación, hasta ahora su número de suscriptores ha vivido un aumento constante, a excepción de los primeros seis meses de 2022, rompiendo ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, asegura Statista.

El listado de las películas más reproducidas de Netflix Estados Unidos

1. Puñales por la espalda: De entre los muertos (Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery)

El detective Benoit Blanc se une a un joven y honesto sacerdote para investigar un crimen totalmente imposible en la iglesia de un pequeño pueblo con una oscura historia.

2. El secreto de Papá Noel (My Secret Santa)

Una madre soltera necesita trabajo. Un resort de esquí necesita un Papá Noel. ¿Podrá Taylor convencer al apuesto heredero del hotel para que la contrate como Papá Noel?

3. Timadoras compulsivas

Dos artistas del engaño, una de clase alta y la otra de los barrios bajos, deciden unirse para timar a los hombres.. Remake de la comedia de 1988 'Dirty Rotten Scoundrels'.

4. Jay Kelly

La estrella del cine Jay Kelly se enfrenta a su pasado y su presente durante un viaje por Europa con su fiel representante en esta película de Noah Baumbach, nominado al Óscar.

5. Guy Ritchie's The Covenant

Después de una emboscada, el intérprete afgano Ahmed hace todo lo posible para salvar la vida del sargento del ejército estadounidense John Kinley. Cuando Kinley se entera de que a Ahmed y su familia no se les dio un pasaje seguro a Estados Unidos como prometieron, debe pagar su deuda regresando a la zona de guerra para recuperarlos antes de que los talibanes los persigan.

6. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

7. Chicas malas

Una joven adolescente, Cady, acostumbrada a vivir en África con sus padres, zoólogos, se encuentra una nueva jungla cuando se muda a Illinois. Allí acude a la escuela pública, donde se enamorará del ex-novio de la chica más popular del colegio. Las chicas comenzarán a hacer la vida imposible a Cady y ésta no tendrá otro remedio que usar sus mismas tácticas para mantenerse a flote.

8. Un ladrón honesto

Un atracador de bancos se entrega a la policía porque se ha enamorado y decide llevar una vida honrada. Cuando descubre que los federales son aún más corruptos que él, se verá obligado a utilizar todas sus artimañas de ex marine para limpiar su nombre.

9. La Casa Gucci

Drama criminal en torno al asesinato en 1995 de Maurizio Gucci, nieto del fundador del imperio de la moda Gucci, que apareció asesinado por orden de su exmujer Patrizia Reggiani, conocida como la "viuda negra de Italia".

10. El gato

Mike Myers protagoniza esta película en el papel del travieso visitante felino con sombrero que enseña a dos niños que "es divertido divertirse pero hay que saber cómo hacerlo". Dakota Fanning y Spencer Breslin encarnan a los dos niños que tienen el placer de presenciar la anárquica conducta del gato y su habilidad para divertirse desafiando las leyes de la gravedad. Kelly Preston hace el papel de la madre y Alec Baldwin es Lawrence Quinn, el vecino que aspira a convertirse en padrastro de los niños, para desesperación de éstos.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El éxito de Netflix que redefinió el streaming

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como "Stranger Things" y "The Crown" han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.