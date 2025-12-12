Noticias

Valor de cierre del dólar en República Dominicana este 12 de diciembre de USD a DOP

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Guardar
El Banco Central de República
El Banco Central de República Dominicana ha hecho un llamado a evitar un incremento desproporcionado en el precio del dólar. (Infobae)

El dólar estadounidense se pagó al cierre a 63,25 pesos dominicanos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,23% frente a los 63,39 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En relación a los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula una disminución 1,26% aunque, por el contrario, en términos interanuales mantiene aún una subida del 2,02%.

Respecto de jornadas previas, encadenó dos fechas sucesivas en cifras negativas. La volatilidad referente a estos siete días presentó un balance notoriamente superior a la volatilidad que mostraron los datos del último año, por lo que está pasando por una fase de inestabilidad.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para República Dominicana, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

El Banco Central de República Dominicana prevé que a lo largo del 2025 la moneda nacional apenas se deprecie para terminar el año cotizando en 62.3 pesos por dólar.

Además, se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca hasta en un 5% durante este año, impulsado por la demanda interna, la inversión y el turismo.

En cuanto a la inflación, el Banco Central dominicano no adelantó pronóstico, pero sí precisó que los factores que influirán en su comportamiento incluyen la política monetaria, el entorno internacional, la política fiscal y la evolución reciente de los precios.

Aún así, considerando que el año pasado la inflación se mantuvo en torno al 4%, se espera que siga en esa tendencia.

La moneda dominicana

El peso dominicano es la moneda oficial de República Dominicana es abreviada como DOP y su creación data de 1971 tras la ruptura del patrón oro. En un principio era llamado como “peso oro” o “peso oro dominicano”.

Para el año 2010 se hizo una modificación a la Constitución para definir que “La unidad monetaria nacional es el Peso Dominicano”; luego de ello, en el 2017 se comenzó a realizar una sustitución paulatina de los billetes y monedas con las viejas inscripciones de pesos dominicanos.

Los billetes que actualmente están en circulación son de 50, 100, 200, 500, 1 000 y 2 000 pesos oros. Los billetes de 5 y 10 pesos dejaron de circular y se sustituyeron por monedas de 5,10 y 25 pesos respectivamente. En tanto, los billetes de 500 y 2 000 pesos oro fueron emitidos con motivo del aniversario número 500 del descubrimiento de América y la llegada del nuevo milenio.

Cabe apuntar que todos los billetes llevan la frase: “Este billete tiene fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas”.

Temas Relacionados

DólarPeso dominicanoTipo de cambioRepública DominicanaNoticias

Últimas Noticias

Las series favoritas del público en Netflix Uruguay

Con estas historias, Netflix busca mantenerse en el gusto de la gente

Las series favoritas del público

Valor de cierre del dólar en Bolivia este 12 de diciembre de USD a BOB

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del dólar

Valor de cierre del euro en República Dominicana este 12 de diciembre de EUR a DOP

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del euro

Bolivia: cotización de cierre del euro hoy 12 de diciembre de EUR a BOB

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Bolivia: cotización de cierre del

Santoral: cuál es el santo de este 13 de diciembre

La lista los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Santoral: cuál es el santo