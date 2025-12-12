Glosario de tecnología: qué significa Cookies

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

La tecnología se ha hecho necesaria para realizar actividades en diferentes ámbitos, por lo que también lo es conocer más términos que podrían ayudar a proteger a menores de edad expuestos a las redes sociales, evitar o reconocer un ataque hacker, entre otras.

Debido a que la tecnología se volvió elemental para el trabajo, el entretenimiento, la escuela y seguir en contacto con amigos y familiares, también lo es conocer qué es un DDoS, el grooming, el stacking, entre otros términos tecnológicos.

Al tener más conocimientos se podrá estar más preparado ante cualquier adversidad y enseñar a otros, principalmente niños y adultos mayores a actuar y tener confianza al utilizar dispositivos o conectarse a internet.

Qué significa Cookies

Las cookies son aquellos archivos generados por los navegadores para almacenar información de utilidad que mejoran la experiencia del usuario en la web. Estos archivos son almacenados en el ordenador con el fin de obtener mayor información.

A continuación, te presentamos las principales funcionalidades:

Recordar los accesos .

Esta es una de las más conocidas, ya que el navegador se encarga de guardar las credenciales de los sitios a los que ingresamos. Gracias a eso no tenemos la necesidad de volver a iniciar sesión en un sitio web.

Pero no todo queda allí, si por ejemplo hiciste cambios en un sitio sin iniciar sesión, de igual manera quedan registradas tus acciones. Por lo general, esto suele presentarse en el comercio electrónico.

Información de los hábitos de navegación .

Debido a que estos archivos se guardan en tu ordenador, los espías de las agencias publicitarias pueden saber sobre tus preferencias y presentarte anuncios publicitarios que podrían interesarte.

Esto suele ser muy criticado, ya que puede invar la privacidad. No obstante, si no estás de acuerdo tienes varias opciones para deshacerte de ellas como borrarlas, ignorarlas o incluso bloquearlas.

El origen de las cookies

Esta idea fue originada por el programador Lou Montulli, quien las implementó en el año 1994 cuando trabajaba para Netscape Communications.

Todo empezó cuando en una reunión de trabajo, los empleados de la compañía discutieron sobre una forma de guardar todos los estados transaccionales de los servidores MCI, siendo ese el momento clave donde emergieron las cookies en forma de carrito de compras virtual, ofreciendo así una gran solución al problema mencionado.

Luego de ello, se comenzaron a usar con el fin de verificar si los usuarios que ingresaban al sitio web de Netscape ya lo habían hecho anteriormente. Debido a eso, Montulli pidió la patente de las cookies, obteniéndola en el año 1998.

En años anteriores se había dado a conocer la tecnología, siendo integrada por primera vez en Internet Explorer en su versión 2. Sin embargo, todavía no eran muy conocidas por el público, ya que no se les preguntaba a los usuarios si deseaban aceptarlas, sino que lo hacían por defecto.

¿Cuál es el objetivo de las cookies?

Debido a que estas guardan la información de cada usuario, son necesarias para poder diferenciarlos y tomar acción dependiendo de los hábitos de navegación de cada uno.

Además, los servidores pueden saber si un usuario está validado o no en su sitio por las credenciales que ha introducido anteriormente. Las cookies registran la información por cada usuario y eso le notifica al servidor.

De igual manera, existen otras funciones de esta tecnología como lo es la personalización del sitio web de acuerdo a la preferencia del visitante. Cabe destacar que esta función es en algunos sitios webs, especialmente en aquellos que requieren identificación, aunque de igual forma se pueden encontrar en otros.

Por último, las cookies también pueden ser empleadas para el seguimiento de los usuarios en el sitio web, generando una estadística del uso, tiempo, así como la creación de las campañas de publicidad que mencionamos anteriormente.

¿Qué pasa si desactivo las cookies?

Como viste, existen varios tipos de cookies dependiendo de su funcionalidad. Cada vez que ingresas a una página web te debe por ley aparecer una ventana en donde te consultan si deseas o no activar las cookies.

Si optas por no activarlas, no se registrarán tus datos de navegación, por lo que el servidor de la web no podrá saber tus preferencias y no te mostrará la publicidad que esté acorde. Sin embargo, recuerda que esto se aplicaría únicamente al sitio web donde has elegido desactivarlas.

Por otro lado, si borras las cookies que se almacenan en tu ordenador, tendrás que iniciar sesión nuevamente a los sitios que has visitado.

A pesar de que exista polémica al respecto sobre la privacidad, también es cierto que son muy necesarias. Por esa razón, siempre tendrás la opción de elegir qué hacer con ellas, dejando la decisión en tus manos.

Por qué aprender términos de tecnología

La tecnología, omnipresente en cada aspecto de la vida cotidiana, puede generar inseguridad o desconcierto en algunas personas ante ciertas situaciones. No obstante, adquirir conocimientos y habilidades en este ámbito se presenta como la estrategia más efectiva para enfrentar estos desafíos.

Por caso, el estar familiarizado con técnicas como el phishing es crucial para prevenir el fraude. Esto no solo protege al individuo, sino que también le permite advertir a otros si detecta comportamientos sospechosos en los sitios web que navega.