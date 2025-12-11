Ranking Spotify en Chile: top 10 de las canciones más populares de este día

Spotify se ha convertido en una de las plataformas más importantes en el mundo debido a su amplio catálogo de música y podcast. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Spotify el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Spotify ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público chileno.

Desde reggaetón a pop, estos son los hits más sonados

1. Pasajero (w Lyon la f, Katteyes)

King Savagge

Tras acumular 248.167 reproducciones, el temazo de King Savagge se mantiene en primer lugar.

2. Comando Estelar (w Lyon la f, JhonAlex, Nacho G Flow)

Germanini

Esta es la canción que se ubica en el segundo lugar. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 204.899, lo que marca un hito en la carrera musical de Germanini.

3. Who

Jimin

«Who» de Jimin va en descenso: ya llega a la tercera posición. Sus 203.620 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

4. Cuando No Era Cantante (w Yung Beef)

El Bogueto

«Cuando No Era Cantante (w Yung Beef)» de El Bogueto es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 175.546 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la cuarta posición.

5. TODO KE VER (w Katteyes, Mateo on the Beatz)

Jere Klein

«TODO KE VER (w Katteyes, Mateo on the Beatz)» de Jere Klein se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 161.903 reproducciones, motivo por el cual sigue en la quinta posición.

6. QLOO (w Kreamly)

Young Cister

«QLOO (w Kreamly)», interpretado por Young Cister, ocupa el sexto lugar de la lista, tras lograr 148.250 reproducciones.

7. Te Vas (w Lyon la f, Nacho G Flow, Daimi)

Tobal Mj

La nueva producción de Tobal Mj se vende como pan caliente. Ya lleva 140.482 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 7.

8. La Perla (w Yahritza Y Su Esencia)

ROSALÍA

Tras haberse reproducido 136.020 veces, «La Perla (w Yahritza Y Su Esencia)» de ROSALÍA se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 8.

9. La Plena

W Sound

«La Plena» de W Sound sigue abriéndose camino en las listas. Con 133.835 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas de los escuchas, en la posición novena.

10. Shiny

Easykid

Un número tan favorable como 130.225 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Easykid va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el décimo puesto.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

En la industria de la música, Chile es uno de los países más difíciles de conquistar, pero quienes logran hacerlo tienen garantizadas las puertas del éxito tal y como lo han logrado estos artistas.

Características de Spotify

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

Spotify se ha convertido en una de las plataformas de streaming más importantes que permite a sus más de 515 millones de usuarios escuchar música de más de siete millones de artistas así como diversos podcast.

Para poder disfrutar de los servicios basta con elegir alguno de sus planes con deferentes beneficios según el precio, aunque también permite a los usuarios escuchar música de forma gratuita, sin embargo, en esta modalidad hay comerciales y no te permite descargar las canciones para reproducirlas sin conexión.

Para iniciar una sesión en Spotify bastará con descargar la aplicación en el celular o bien ir a la página web desde la computadora, luego el usuario debe registrarse consu dirección de correo electrónico, número telefónico o una cuenta de Facebook.

Otro punto a considerar es que sólo se puede reproducir contenido en un dispositivo a la vez, pero se puede abrir la sesión en diversos dispositivos.