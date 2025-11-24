Con tendencia alcista, así abrió el AEX este 24 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada de alzas para el AEX, que comienza la jornada en los mercados del lunes 24 de noviembre con leves subidas del 0,3%, hasta los 929,48 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Comparando este dato con el de días pasados, el índice bursátil gira las tornas respecto del de la sesión previa, donde se anotó una bajada del 0,17%, demostrándose incapaz de establecer una tendencia.

Si consideramos los datos de la última semana, el AEX anota una disminución 1,68%; por el contrario desde hace un año mantiene aún un incremento del 6,29%. El AEX se sitúa un 5,35% por debajo de su máximo del presente año (982 puntos) y un 16,7% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (796,45 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las empresas que aparecen en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe notificarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica examinar su evolución en el tiempo. Los nuevos índices siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice crece 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.