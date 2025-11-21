Noticias

Hang Seng este 21 de noviembre: perdió terreno tras el cierre de operaciones

Cierre de sesión Hang Seng (Hong Kong): la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión negativa para el Hang Seng (Hong Kong), que terminó la sesión de mercado del viernes 21 de noviembre con grandes caídas del 2,38%, hasta los 25.220,02 puntos. El índice bursátil marcó un volumen máximo de 25.483,67 puntos y la cifra mínima de 25.178,63 puntos. El rango de cotización para el Hang Seng (Hong Kong) entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,2%.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el Hang Seng (Hong Kong) anota una disminución 5,09%; pese a ello en el último año mantiene aún un incremento del 27,22%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 7,58% por debajo de su máximo del presente año (27.287,12 puntos) y un 33,62% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (18.874,14 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las empresas que figuran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe notificarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere tener en cuenta sus cambios en el tiempo. Los nuevos índices siempre abren con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice aumenta 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.

