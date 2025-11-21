Apertura del Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: con tendencia a la baja este 21 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el Taiwan Weighted, que comienza la sesión de mercado del viernes 21 de noviembre con grandes descensos del 3,19%, hasta los 26.552,82 puntos, tras la apertura. Si confrontamos el valor con días anteriores, el índice bursátil cambia el sentido del resultado previo, en el que se anotó un incremento del 0,66%, mostrando una ausencia de continuidad en el resultado.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Taiwan Weighted marca una bajada 3,08%; por contra desde hace un año aún mantiene un ascenso del 12,85%. El Taiwan Weighted se sitúa un 6,29% por debajo de su máximo del presente año (28.334,59 puntos) y un 52,67% por encima de su cotización mínima del año en curso (17.391,76 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador utilizado para mostrar la evolución del precio de un determinado conjunto de activos, para lo cual se sirve de datos de varias empresas o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de los países y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características específicas como por ejemplo contar con una capitalización bursátil similar o pertenecer a la misma industria, asimismo, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer un cotejo entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. analizara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día existen diversos índices y pueden congregarse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las compañías o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).