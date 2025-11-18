Noticias

El mercado de Corea del Sur abrió a la baja este 18 de noviembre

Apertura de sesión KOSPI: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión adversa para el KOSPI, que inaugura la sesión de mercado del martes 18 de noviembre con ligeras descensos del 0,55%, hasta los 4.066,65 puntos, tras la apertura. En relación a jornadas anteriores, el indicador invierte el resultado de la jornada previa, cuando se saldó con un ascenso del 3,81%, mostrando que no es capaz de establecer una tendencia.

En la última semana, el KOSPI registra un descenso 0,97%; por contra en términos interanuales aún acumula un incremento del 57,08%. El KOSPI se sitúa un 3,68% por debajo de su máximo en lo que va de año (4.221,87 puntos) y un 77,3% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.293,70 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las empresas que cotizan en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe notificarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica prestar atención sus modificaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice crece 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.

