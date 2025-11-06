La canción más sonada en Spotify Chile este día

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Spotify. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Spotify el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Spotify ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público chileno.

Desde reggaetón a pop, estos son los hits más sonados

1. TU Y YO (w Bayriton, Adan La Amenaza)

Jere Klein

El tema de Jere Klein es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 252.308 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.

2. Shiny

Easykid

«Shiny» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en la segunda posición, con 245.561 reproducciones.

3. Who

Jimin

«Who» de Jimin va en descenso: ya llega al tercer lugar. Sus 241.189 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

4. Comando Estelar (w Lyon la f, JhonAlex, Nacho G Flow)

Germanini

«Comando Estelar (w Lyon la f, JhonAlex, Nacho G Flow)» de Germanini se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 234.176 reproducciones, motivo por el cual sigue en la cuarta posición.

5. TODO KE VER (w Katteyes, Mateo on the Beatz)

Jere Klein

Tras acumular 208.178 reproducciones, «TODO KE VER (w Katteyes, Mateo on the Beatz)» de Jere Klein se mantiene en quinto lugar.

6. QLOO (w Kreamly)

Young Cister

«QLOO (w Kreamly)», interpretado por Young Cister, ocupa el sexto lugar de la lista, tras lograr 193.987 reproducciones.

7. DEMONIAKA (w Mateo on the Beatz)

Jere Klein

«DEMONIAKA (w Mateo on the Beatz)» de Jere Klein se vende como pan caliente. Ya lleva 155.434 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 7.

8. Be Mine

Jimin

Tras haberse reproducido 148.769 veces, «Be Mine» de Jimin se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 8.

9. Te Vas (w Lyon la f, Nacho G Flow, Daimi)

Tobal Mj

Un número tan favorable como 147.757 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Tobal Mj va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el noveno puesto.

10. Me Mareo (w JC Reyes)

Kidd Voodoo

Esta es la canción de Kidd Voodoo que se ubica en el décimo lugar. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 145.459 reproducciones.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

En la industria de la música, Chile es uno de los países más difíciles de conquistar, pero quienes logran hacerlo tienen garantizadas las puertas del éxito tal y como lo han logrado estos artistas.

Características de Spotify

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Spotify se ha convertido en una de las plataformas de streaming más importantes que permite a sus más de 515 millones de usuarios escuchar música de más de siete millones de artistas así como diversos podcast.

Para poder disfrutar de los servicios basta con elegir alguno de sus planes con deferentes beneficios según el precio, aunque también permite a los usuarios escuchar música de forma gratuita, sin embargo, en esta modalidad hay comerciales y no te permite descargar las canciones para reproducirlas sin conexión.

Para iniciar una sesión en Spotify bastará con descargar la aplicación en el celular o bien ir a la página web desde la computadora, luego el usuario debe registrarse consu dirección de correo electrónico, número telefónico o una cuenta de Facebook.

Otro punto a considerar es que sólo se puede reproducir contenido en un dispositivo a la vez, pero se puede abrir la sesión en diversos dispositivos.