Enrique Riquelme: "Vienen dos semanas muy interesantes"

El consejero delegado de Cox Energy, Enrique Riquelme, aseguró este sábado que "vienen dos semanas muy interesantes" para "poder hablar de la campaña y la candidatura" a la presidencia del Real Madrid, al mismo tiempo que mostró su respeto hacia Dani Carvajal, "un titán" del conjunto merengue que se despide en el Santiago Bernabéu.

"Es un día importante para el Real Madrid, porque habrá elecciones pronto, 20 años sin votar. Tenemos 15 días para poder hablar de la campaña, de la candidatura", expresó en declaraciones a los medios antes de su entrada al feudo madridista para presenciar el encuentro entre el Real Madrid y el Athletic Club de la última jornada de LaLiga EA Sports 2025-26.

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Riquelme auguró "dos semanas muy interesantes" de campaña hasta los comicios, aunque todavía se desconoce la fecha concreta de las elecciones a la presidencia del club blanco, ya que la Junta Electoral todavía tiene que validar oficialmente la candidatura del alicantino. "Va a haber elecciones, vamos a poder cada uno presentar proyectos, no es un proyecto contra nadie", insistió.

Antes de entrar al encuentro doméstico en el Bernabéu, Riquelme alabó a un Carvajal que se despide del Real Madrid tras 13 temporadas en el primer equipo y 27 títulos. "Como madridista, tengo que apoyar a Carvajal, yo creo que es uno de los titanes del Real Madrid, estoy seguro que volverá a esta casa a aportar los valores que siempre ha traído. Volverá cuando él quiera", dijo el empresario, que también afirmó que "hay que apoyar al equipo de baloncesto", que este domingo disputa la final de la Euroliga ante Olympiacos.

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Horas antes, Riquelme pidió "a los socios" del Real Madrid "que no tengan miedo" de cara a las elecciones a la presidencia, cuando "la Junta Electoral" los valide "oficialmente" a él y sus colaboradores tras haber presentado "una candidatura a favor" del club merengue en Valdebebas y no "en contra de nadie", pero sin mención explícita al actual presidente, Florentino Pérez.