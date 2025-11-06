María Becerra pelea por mantenerse en el Top 10 de Spotify

María Becerra se mantiene con sus éxitos en la lista de favoritos. (Instagram)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Spotify han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Spotify podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Lista de los 10 sencillos más reproducidos en Spotify Argentina

Con opciones gratuitas y planes premium, Spotify cuenta con más de 100 millones de canciones disponibles. (Infobae) Crédito: Infobae México.

1. Tu jardín con enanitos (w Max Carra, Valen)

Roze Oficial

Tras acumular 313.743 reproducciones, el temazo de Roze Oficial se mantiene en primer lugar.

2. QLOO (w Kreamly)

Young Cister

«QLOO (w Kreamly)» de Young Cister se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 231.759 reproducciones, motivo por el cual sigue en la segunda posición.

3. Tus Cosas (w Airbag)

Tan Bionica

«Tus Cosas (w Airbag)», interpretado por Tan Bionica, ocupa el tercer lugar de la lista, tras lograr 206.905 reproducciones.

4. TU VAS SIN (fav)

Rels B

«TU VAS SIN (fav)» de Rels B es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 191.684 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la cuarta posición.

5. YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)

Ovy On The Drums

Esta es la canción de Ovy On The Drums que se ubica en la quinta posición. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 190.970 reproducciones.

6. Niño

Milo j

Un número tan favorable como 183.996 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Milo j va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el sexto lugar.

7. El Problema Del Amor

Tan Bionica

Esta es la canción que se ubica en el séptimo lugar. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 181.265, lo que marca un hito en la carrera musical de Tan Bionica.

8. TODO KE VER (w Katteyes, Mateo on the Beatz)

Jere Klein

«TODO KE VER (w Katteyes, Mateo on the Beatz)» de Jere Klein va en descenso: ya llega a la octava posición. Sus 170.722 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

9. Como Eran Las Cosas

Babasonicos

«Como Eran Las Cosas» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en la novena posición, con 157.613 reproducciones.

10. HASTA QUE ME ENAMORO (w TINI, XROSS)

María Becerra

«HASTA QUE ME ENAMORO (w TINI, XROSS)» de María Becerra pierde fuerza. Hoy solo cosecha 156.343 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en la décima posición, lo que apunta a que va de salida.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Los artistas y canciones más reproducidas en el 2024

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

Emilia Mernes ha marcado un hito en la música argentina al convertirse en la artista más escuchada en Spotify durante 2024, siendo la primera mujer en lograr esta distinción en el país. Su colaboración con TINI, titulada “La_Original.mp3”, también se destacó al alcanzar el séptimo lugar entre las canciones más reproducidas del 2024, según el informe de fin de año de la plataforma.

El fenómeno musical de 2024 en Argentina no se limitó a Emilia. María Becerra ocupó el segundo lugar en el ranking de artistas más escuchados, consolidando el protagonismo femenino en la escena musical del país. En cuanto a las canciones, “HOLA PERDIDA” de Luck Ra se posicionó como la más reproducida del año, reflejando las preferencias del público argentino.

La nostalgia desempeñó un papel crucial en las tendencias musicales. Géneros como el cuarteto, la cumbia y el rock nacional experimentaron un resurgimiento, impulsados por la audiencia joven y eventos significativos en la música nacional. El regreso de bandas emblemáticas como Los Piojos y el lanzamiento del último álbum de Charly García, “La lógica del escorpión”, contribuyeron a este fenómeno.

Un 60% de la generación Z en Argentina escuchó rock nacional en 2024, lo que llevó a la producción de los llamados Spotify Singles. En estos, artistas contemporáneos como Airbag, Marilina Bertoldi, Juliana Gattas y Dillom reversionaron clásicos de bandas icónicas como Soda Stereo y Viejas Locas, creando un puente cultural entre generaciones.

Además, el 50% de las listas de reproducción de nostalgia fueron creadas por usuarios menores de 25 años, quienes mostraron un renovado interés en géneros como el reggaetón viejo y el rock nacional. Este interés se reflejó en las listas de reproducción y en la popularidad de artistas y canciones que evocan épocas pasadas.

En el ranking de los artistas más escuchados en Argentina, Duki, Luck Ra, Bad Bunny, Milo J, Feid, YSY A, Ke Personajes y Tiago PZK acompañaron a Emilia y María Becerra en el top 10. En cuanto a las canciones, además de “HOLA PERDIDA”, temas como “Piel” de Tiago PZK y “LUNA” de Feid también destacaron entre las más populares.

En el ámbito de los álbumes, Luck Ra lideró con “QUE NOS FALTE TODO”, seguido por “.mp3” de Emilia. Otros discos destacados incluyeron “MAÑANA SERÁ BONITO” de KAROL G y “GOTTI A” de Tiago PZK, reflejando la diversidad de géneros y la relevancia de los artistas argentinos en el panorama musical actual.