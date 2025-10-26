Noticias

Conoce el clima de este día en Santo Domingo

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Por Infobae Noticias

Guardar
Antes de salir de casa,
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Primavera, verano, otoño o invierno, por estos días no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador se convierta en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El informarse sobre el clima se ha convertido en un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en Santo Domingo para este domingo.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 26 grados, la probabilidad de lluvia será del 91%, con una nubosidad del 100%, mientras que las ráfagas de viento serán de 18 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se prevé que lleguen a un nivel de hasta 2.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 22 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 88%, con una nubosidad del 98%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 20 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Santo Domingo (Imagen ilustrativa Infobae)

Santo Domingo es la ciudad capital de República Dominicana, ubicada en el mar del Caribe en el sur del país centroamericano.

Al encontrarse en el caribe, el clima en Santo Domingo es predominantemente tropical, sin embargo, los vientos alisios tropicales, así como las zonas montañosas cercanas, ayudan a disminuir el calor y la humedad en la región.

Los meses más calientes son entre julio y septiembre, mientras que los meses con las temperaturas más bajas son diciembre y enero.

En cuanto a las lluvias, la temporada de precipitaciones en Santo Domingo es de mayo a abril, mientras que los meses más secos son entre enero y abril.

(EFE)
(EFE)

¿Cómo es el clima en República Dominicana?

Al ser una nación del Caribe, República Dominicana tiene con un clima principalmente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias inicia en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que registran las precipitaciones más torrenciales en suelo dominicano.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, alcanzando -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.

Temas Relacionados

ClimaSanto DomingoRepública DominicanaNoticias

Últimas Noticias

Clima en Montevideo: temperatura, lluvias y viento del domingo 26 de octubre

Su geografía hace que Uruguay sea un país con un clima templado húmedo, con veranos cálidos y frescos inviernos

Clima en Montevideo: temperatura, lluvias

Clima hoy en Uruguay: temperaturas para Punta del Este este 26 de octubre

Las marcas históricas de la temperatura máxima y mínima en toda la historia de Uruguay la tiene Florida con 44 grados registrada en enero de este año y Mercedes con -7.6 grados en 2007

Clima hoy en Uruguay: temperaturas

Clima en República Dominicana: la predicción del tiempo para Santiago de los Caballeros este 26 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en República Dominicana: la

Clima en República Dominicana: el pronóstico del tiempo para San Francisco de Macoris este 26 de octubre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en República Dominicana: el

Conoce las 10 producciones favoritas de Disney+ en Argentina que puedes disfrutar este fin de semana

En la guerra por el streaming, las series de televisión se han convertido en un elemento importante para Disney+, que busca seguir gustando a los usuarios

Conoce las 10 producciones favoritas