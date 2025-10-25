Previa de LaLiga: Real Madrid vs Barcelona

Un nuevo episodio del clásico español se desarrollará este domingo (AFP)

Barça viaja este domingo al Santiago Bernabéu para medirse con Madrid en su décimo asalto de LaLiga, el cual dará comienzo a las 16:15.

Los dos rivales ya se habían visto las caras anteriormente en el estadio de Real Madrid y el balance es de 14 derrotas y seis empates a favor del equipo local. El último enfrentamiento en este torneo entre ambos equipos se celebró en mayo de 2025 y acabó con un marcador de 4-3 para Barça.

A día de hoy, Real Madrid se sitúa por delante en la clasificación con una diferencia de dos puntos con respecto a su rival. Real Madrid es el actual líder de LaLiga y acumula hasta el momento un total de 24 puntos en el casillero. Por su lado, el equipo visitante es segundo con 22 puntos.

Cómo surgió la “liga de las estrellas”

Desde hace varios años LaLiga cuenta con una gran cantidad de estrellas del futbol mundial en sus diferentes equipos (Reuters)

El fútbol profesional en España surgió después de la fusión de los torneos Unión de Campeones y la Liga de Clubs en 1928 y en el primer campeonato se disputaron un total de 18 jornadas. El FC Barcelona, liderado por Platko y Samitier, se convirtió en el primer club en conseguir el trofeo de liga; posteriormente, el Athletic Club de Bilbao fue capaz de dominar el torneo antes de la Guerra Civil.

La guerra en España fue el único conflicto que suspendió las actividades en la liga de 1936 a 1939 la situación era inestable y crítica, todo lo relacionado con el fútbol se suspendió y hasta ese momento sólo cuatro equipos habían reinado en el país: Barcelona, Bilbao, Real Madrid y Betis, éste último ganó la última edición antes del evento bélico y ese título es el único liguero en su historia.

Después de la Guerra Civil, las actividades dentro de LaLiga regresaron. En un principio la Primera División Española inició con 10 equipos, sin embargo, con el paso de los años el número de participantes aumentó gradualmente hasta duplicar los clubes en 1987. Desde la década de 1990 la liga española comenzó a tener repercusión internacional tal y como es conocida hoy en día.

La liga española es una de las más populares en todo el mundo (Reuters)

La llegada de jugadores extranjeros de gran renombre junto con los formados en el país formaron lo que fue conocida como la “Liga de las Estrellas”. El Clásico, entre Real Madrid y Barcelona, se convirtió en uno de los partidos más atractivos del fútbol mundial, este enfrentamiento alcanzó su punto tras el fichaje de Cristiano Ronaldo con el Real Madrid para “plantar” cara al Barcelona de Lionel Messi.

Ambos clubes son los líderes en clasificación histórica de LaLiga, los blancos cuentan con 36 ligas nacionales y los blaugranas tienen un total de 27. Atlético de Madrid sigue en el ranking con 10 campeonatos ligueros, Athletic Club Bilbao con ocho y Valencia Club de Fútbol con seis.