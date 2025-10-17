Noticias

Pronóstico del clima en Ciudad de Guatemala este viernes 17 de octubre: temperatura, lluvias y viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Por Infobae Noticias

Guardar
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué atuendo salir este viernes 17 de octubre, aquí está el pronóstico del tiempo para las próximas horas en Ciudad de Guatemala.

El tiempo para este viernes en Ciudad de Guatemala alcanzará los 25 grados, mientras que la temperatura mínima será de 17 grados. El pronóstico del índice de los rayos UV es de 4.

En cuanto a la lluvia, la previsión de precipitaciones para dicha ciudad será del 96%, con una nubosidad del 93%, durante el día; y del 25%, con una nubosidad del 99%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 28 kilómetros por hora en el día y los 20 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Ciudad de Guatemala (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en la ciudad de Guatemala es principalmente tropical, donde las temperaturas promedio van de los 13 a los 28 grados.

La temporada de lluvias en la capital guatemalteca va de mayo a octubre, mientras que la seca es desde noviembre y hasta abril.

Al encontrarse en el Trópico de Cáncer, en la nación guatemalteca el clima es principalmente tropical.

Sin embargo, el estado del tiempo cambia dependiendo de la región del país, si está en la zona de las llanuras y costas o de las montañas.

En las costas y las llanuras, que abarca la mayor parte de Guatemala, el clima principalmente es tropical, mientras que en las zonas montañosas el tiempo que predomina es seco y fresco.

La temporada de precipitaciones en Guatemala comienza en mayo y se sigue hasta octubre, mientras que la estación seca va desde diciembre y hasta abril.

Temas Relacionados

ClimaCiudad de GuatemalaGuatemalaNoticias

Últimas Noticias

Clima en Quetzaltenango: el pronóstico para este 17 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Quetzaltenango: el pronóstico

Clima en Mazatenango: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Mazatenango: conoce el

Las últimas previsiones para Flores: temperatura, lluvias y viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Las últimas previsiones para Flores:

Estatus de la calidad del aire en Coyhaique este 17 de octubre de 2025

Estas son las medidas que se aplican para el actual estado de la calidad del aire

Estatus de la calidad del

Estatus de la calidad del aire en Valparaíso este 17 de octubre de 2025

Estas son las restricciones aplicables para el actual estado de la calidad del aire

Estatus de la calidad del