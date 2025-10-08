Top 10 Netflix Venezuela: las películas más populares hoy entre los usuarios

Desde 1997, año en que se fundó, Netflix ha sumado suscriptores de manera constante y ya superó los 301 millones, salvo en los primeros seis meses de 2022.
Considerada como la plataforma de streaming más reconocida globalmente, Netflix pone a disposición de los usuarios la lista semanal actualizada de las películas más vistas en Netflix Venezuela. Ese ranking incluye tanto títulos clásicos como estrenos recientes y ofrece opciones variadas para quienes buscan nuevas alternativas en la pantalla.
“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, asegura Statista.
La lista de las películas más populares de Netflix Venezuela
1. Godzilla y Kong: El nuevo imperio (Godzilla x Kong: The New Empire)
Una aventura cinematográfica completamente nueva, que enfrentará al todopoderoso Kong y al temible Godzilla contra una colosal amenaza desconocida escondida dentro de nuestro mundo.
La nueva y épica película profundizará en las historias de estos titanes, sus orígenes y los misterios de Isla Calavera y más allá, mientras descubre la batalla mítica que ayudó a forjar a estos seres extraordinarios y los unió a la humanidad para siempre.
2. Locamente millonarios
Rachel Chu es profesora de economía en la Universidad de Nueva York, allí conoce a Nick Young -profesor de historia- y se enamoran. Ambos tienen que viajar a la ciudad natal de Nick, Singapur, para asistir a la boda de su mejor amigo.
Es allí cuando Rachel descubre que su novio pertenece a una de las familias más ricas de Asia y que todas las solteras de clase alta están increíblemente celosas de ella. La joven tendrá que enfrentarse a todas ellas y demostrar a la familia de su novio que ella también es digna de estar con él.
3. El corazón de mi niña (器子)
Tras pasar años en la cárcel por un crimen que no cometió, un padre persigue a la organización criminal que secuestró a su hija pequeña en busca de venganza.
4. French Lover
Un actor hastiado conoce a una camarera con mala suerte en París. ¿Podrá sobrevivir esta historia de amor inesperada al destello de los focos?
5. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)
Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.
6. Rut y Booz (Ruth & Boaz)
Relato moderno de una de las historias de amor más emblemáticas de la Biblia. Una joven escapa de la escena musical de Atlanta para cuidar de una anciana viuda y, en el proceso, encuentra al amor de su vida y gana a la madre que nunca tuvo.
7. Genie
Un hombre adicto al trabajo solicita la ayuda de un genio mágico para recuperar a su familia antes de Navidad.
8. Delirio
Cuando su esposa Agustina se sume en un estado de delirio, un profesor investiga su oscuro pasado para intentar reconstruir su historia y descubrir la causa de su locura.
9. Mil Uno (A Thousand and One)
Luchando pero sin disculparse por vivir en sus propios términos, Inez se muda de refugio en refugio a mediados de la década de 1990 en la ciudad de Nueva York. Con su hijo Terry de 6 años en un hogar de acogida y sin poder dejarlo de nuevo, lo secuestra para que puedan construir su vida juntos.
A medida que pasan los años, su familia crece y Terry se convierte en un adolescente inteligente pero tranquilo, pero el secreto que ha definido sus vidas amenaza con destruir el hogar que han construido de manera tan improbable.
10. Sonic 3: La película (Sonic the Hedgehog 3)
Sonic, Knuckles y Tails se reúnen para enfrentarse a un nuevo y poderoso adversario, Shadow, un misterioso villano cuyos poderes no se parecen a nada de lo que nuestros héroes han conocido hasta ahora.
Con sus facultades superadas en todos los sentidos, el Equipo Sonic tendrá que establecer una insólita alianza con la esperanza de detener a Shadow y proteger el planeta.
Netflix en la guerra por el streaming
Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.
Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.