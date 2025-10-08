Top 10 Netflix Venezuela: las películas más populares hoy entre los usuarios

Godzilla y Kong: El nuevo imperio | Imágenes cortesía de Warner Bros. Discovery

Desde 1997, año en que se fundó, Netflix ha sumado suscriptores de manera constante y ya superó los 301 millones, salvo en los primeros seis meses de 2022.

Considerada como la plataforma de streaming más reconocida globalmente, Netflix pone a disposición de los usuarios la lista semanal actualizada de las películas más vistas en Netflix Venezuela. Ese ranking incluye tanto títulos clásicos como estrenos recientes y ofrece opciones variadas para quienes buscan nuevas alternativas en la pantalla.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, asegura Statista.

La lista de las películas más populares de Netflix Venezuela

1. Godzilla y Kong: El nuevo imperio (Godzilla x Kong: The New Empire)

¡La épica batalla continúa! El Monsterverse cinematográfico de Legendary Pictures sigue con el emocionante enfrentamiento de "Godzilla vs. Kong" con una aventura completamente nueva que enfrenta al poderoso Kong y al temible Godzilla contra una amenaza desconocida oculta dentro de nuestro mundo, desafiando su propia existencia, y la nuestra.

Una aventura cinematográfica completamente nueva, que enfrentará al todopoderoso Kong y al temible Godzilla contra una colosal amenaza desconocida escondida dentro de nuestro mundo.

La nueva y épica película profundizará en las historias de estos titanes, sus orígenes y los misterios de Isla Calavera y más allá, mientras descubre la batalla mítica que ayudó a forjar a estos seres extraordinarios y los unió a la humanidad para siempre.

2. Locamente millonarios

"Locamente millonarios" se mete en el segundo sitio del top 10 de Netflix. (Netflix)

Rachel Chu es profesora de economía en la Universidad de Nueva York, allí conoce a Nick Young -profesor de historia- y se enamoran. Ambos tienen que viajar a la ciudad natal de Nick, Singapur, para asistir a la boda de su mejor amigo.

Es allí cuando Rachel descubre que su novio pertenece a una de las familias más ricas de Asia y que todas las solteras de clase alta están increíblemente celosas de ella. La joven tendrá que enfrentarse a todas ellas y demostrar a la familia de su novio que ella también es digna de estar con él.

3. El corazón de mi niña (器子)

Tras años en prisión por un crimen que no cometió, un padre inicia una cacería contra el sindicato que secuestró a su hija, decidido a desatar violencia y venganza. (Netflix)

Tras pasar años en la cárcel por un crimen que no cometió, un padre persigue a la organización criminal que secuestró a su hija pequeña en busca de venganza.

4. French Lover

Un actor hastiado conoce a una mesera sin suerte en París, y así comienza una inesperada historia de amor. ¿Su romance será más fuerte que la fama?. Crédito: (Netflix)

Un actor hastiado conoce a una camarera con mala suerte en París. ¿Podrá sobrevivir esta historia de amor inesperada al destello de los focos?

5. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del k‑pop Rumi, Mira y Zoey asumen sus identidades secretas como intrépidas cazadoras de demonios para proteger a sus fans de las amenazas sobrenaturales.

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

6. Rut y Booz (Ruth & Boaz)

Rut cuida de una anciana viuda, mientras encuentra el amor verdadero en la figura de Booz y gana la familia que siempre soñó. Crédito: Netflix Latinoamérica

Relato moderno de una de las historias de amor más emblemáticas de la Biblia. Una joven escapa de la escena musical de Atlanta para cuidar de una anciana viuda y, en el proceso, encuentra al amor de su vida y gana a la madre que nunca tuvo.

7. Genie

Genie, se mete en el ranking de las películas más vistas de Venezuela en Netflix. (Netflix)

Un hombre adicto al trabajo solicita la ayuda de un genio mágico para recuperar a su familia antes de Navidad.

8. Delirio

Al encontrar a su esposa Agustina en un estado delirante, un profesor se adentra en el oscuro pasado de ella para reconstruir su historia y descubrir la causa de su locura. (Netflix)

Cuando su esposa Agustina se sume en un estado de delirio, un profesor investiga su oscuro pasado para intentar reconstruir su historia y descubrir la causa de su locura.

9. Mil Uno (A Thousand and One)

Estas son las mejores series de la plataforma de Netflix en Venezuela. (Netflix)

Luchando pero sin disculparse por vivir en sus propios términos, Inez se muda de refugio en refugio a mediados de la década de 1990 en la ciudad de Nueva York. Con su hijo Terry de 6 años en un hogar de acogida y sin poder dejarlo de nuevo, lo secuestra para que puedan construir su vida juntos.

A medida que pasan los años, su familia crece y Terry se convierte en un adolescente inteligente pero tranquilo, pero el secreto que ha definido sus vidas amenaza con destruir el hogar que han construido de manera tan improbable.

10. Sonic 3: La película (Sonic the Hedgehog 3)

Con el regreso de un viejo enemigo, Sonic debe enfrentarse a una amenaza más fuerte junto a sus amigos. Crédito: Paramount

Sonic, Knuckles y Tails se reúnen para enfrentarse a un nuevo y poderoso adversario, Shadow, un misterioso villano cuyos poderes no se parecen a nada de lo que nuestros héroes han conocido hasta ahora.

Con sus facultades superadas en todos los sentidos, el Equipo Sonic tendrá que establecer una insólita alianza con la esperanza de detener a Shadow y proteger el planeta.

Netflix en la guerra por el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.