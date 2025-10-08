Apertura del principal índice de Bruselas este 7 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de sesión sin cambios para el BEL-20 INDEX, que comienza la jornada del martes 7 de octubre con una variación del 0%, hasta los 4.912,33 puntos, tras la apertura. Respecto de días previos, el índice bursátil gira las tornas respecto del de la sesión previa, en el que se anotó una disminución del 0,24%, sin poder fijar una clara tendencia.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el BEL-20 INDEX registra una subida 1,9%, por ello en el último año aún mantiene un ascenso del 15,67%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 0,37% por debajo de su máximo del presente año (4.930,43 puntos) y un 27,19% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (3.862,22 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que cotizan en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe publicarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere examinar sus cambios en el tiempo. Los nuevos índices siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice suma 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.