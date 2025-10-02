Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Spotify Chile este día

Spotify se ha convertido en una de las plataformas más importantes en el mundo debido a su amplio catálogo de música y podcast. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Spotify el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Spotify ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público chileno.

Lo favorito de los escuchas

1. TODO KE VER (w Katteyes, Mateo on the Beatz)

Jere Klein

La canción de Jere Klein se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 334.248 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la primera posición.

2. Shiny

Easykid

«Shiny», interpretado por Easykid, ocupa el segundo lugar de la lista, tras lograr 292.076 reproducciones.

3. Who

Jimin

«Who» de Jimin es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 261.911 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la tercera posición.

4. Comando Estelar (w Lyon la f, JhonAlex, Nacho G Flow)

Germanini

«Comando Estelar (w Lyon la f, JhonAlex, Nacho G Flow)» de Germanini se vende como pan caliente. Ya lleva 218.109 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 4.

5. Qué Será (w Big Cvyu)

Lucky Brown

«Qué Será (w Big Cvyu)» se ubica en la quinta posición. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 207.030, lo que marca un hito en la carrera musical de Lucky Brown.

6. QLOO (w Kreamly)

Young Cister

Esta es la canción de Young Cister que se ubica en el sexto lugar. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 195.203 reproducciones.

7. DEMONIAKA (w Mateo on the Beatz)

Jere Klein

«DEMONIAKA (w Mateo on the Beatz)» de Jere Klein sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 7, ya que ha conseguido un total de 189.821 reproducciones.

8. Me Mareo (w JC Reyes)

Kidd Voodoo

Un número tan favorable como 187.526 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Kidd Voodoo va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en la octava posición.

9. BAILAME ASI (w Jere Klein, Lucky Brown)

Katteyes

«BAILAME ASI (w Jere Klein, Lucky Brown)» de Katteyes sigue abriéndose camino en las listas. Con 151.561 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas del público, en la posición novena.

10. Destello..

Kidd Voodoo

«Destello..» de Kidd Voodoo va en descenso: ya llega al décimo lugar. Sus 151.418 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

En la industria de la música, Chile es uno de los países más difíciles de conquistar, pero quienes logran hacerlo tienen garantizadas las puertas del éxito tal y como lo han logrado estos artistas.

Características de Spotify

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Spotify se ha convertido en una de las plataformas de streaming más importantes que permite a sus más de 515 millones de usuarios escuchar música de más de siete millones de artistas así como diversos podcast.

Para poder disfrutar de los servicios basta con elegir alguno de sus planes con deferentes beneficios según el precio, aunque también permite a los usuarios escuchar música de forma gratuita, sin embargo, en esta modalidad hay comerciales y no te permite descargar las canciones para reproducirlas sin conexión.

Para iniciar una sesión en Spotify bastará con descargar la aplicación en el celular o bien ir a la página web desde la computadora, luego el usuario debe registrarse consu dirección de correo electrónico, número telefónico o una cuenta de Facebook.

Otro punto a considerar es que sólo se puede reproducir contenido en un dispositivo a la vez, pero se puede abrir la sesión en diversos dispositivos.