Ranking Spotify en Ecuador: top 10 de los podcasts favoritos

Spotify se ha convertido en una de las plataformas más importantes en el mundo debido a su amplio catálogo de música y podcast. (Infobae)

Semana a semana, Spotify da a conocer su top con los podcast más populares en Ecuador, con nuevos programas que salen, otros que entran y unos cuantos que se mantienen reflejando el gusto de la audiencia.

Este ranking se ha convertido en un buen termómetro de lo que interesa, entretiene o informa a las audiencias que consumen contenido en audio.

Los podcast no son un tema menor, es una de las formas más populares para llegar a millones de personas. En lo que va de 2025 el número de oyentes de podcasts en el mundo alcanzó los 584,1 millones, según estadísticas de la firma Backlinko, lo que representa un aumento interanual del 6,83%. Para 2027, se prevé que el número de oyentes de podcasts a nivel mundial alcance los 651,7 millones.

Ranking de podcast más populares en Spotify en Ecuador

1. Tengo un Plan

Ya puedes comprar entradas a los eventos de 2025 aquí: https:tengounplanpodcast.comeventos-presenciales Nos vemos todos los Lunes y los Jueves a las 12am con los mayores expertos de cada área de la vida para crecer y aprender sobre lo que hacen.

2. Dos Cabras Locas

Aquí no pintamos pajaritos, (Somos más personas de cabras). Este es un espacio de risas y reflexión con Raquel y Malle, dos hermanas con mucho que decir sobre temas que a todos nos tocan cerca de la manera más real y honesta, para sacar la cabra loca que todos llevamos dentro.

3. Presunta Pola

Sebastián Camelo, escritor y podcaster, se toma una pola cada semana con un invitado a veces famoso, a veces no tanto para hablar de crímenes como quien charla de la vida: sin filtros y con la jarra en la mano. Anécdotas, historias reales y algo de humor, porque en este país el crimen, como la cerveza, es cosa del día a día.

4. VOS PODÉS

Soy Tatiana Franko y esto es vos podés, el podcast. Un espacio de inspiración que nació con el propósito de contar historias de mujeres poderosas. Cada miércoles conocerás famosas y no famosas, que están dispuestas a abrir el corazón para compartir experiencias de su vida que las marcaron y las transformaron positivamente. Vos podés, es un frase que se convirtió en mi bandera y es también el mensaje que quiero dejar a quienes lleguen hasta aquí, porque creo en el poder femenino y en la capacidad que tenemos las mujeres de transformar obstáculos en oportunidades!

5. Dante Gebel Live

Conferencista, influencer, actor y conductor de televisión.

6. Relatos de la Noche

En la tradición de los clásicos de la radio, aquí se cuentan las historias, relatos y leyendas que habitan las calles de México e Iberoamérica. Sonoro..

7. Countdown To

Countdown To is Spotify’s newest original interview series, acting as the first introduction to an Artist’s album before its release date. Artists sit down with a fellow artist or collaborator, family member or friend to discuss the themes, musicality and inspirations that drove the creation of their latest project.

8. Dinstinto

Convertimos las huellas del éxito en herramientas para tu camino. Cada lunes a las 8 PM, exploramos el detrás de cámaras de grandes emprendedores y expertos que entienden cómo se construyen negocios de verdad. Revelamos decisiones difíciles, errores que casi cuestan todo y los principios que marcaron la diferencia. No traemos humo ni promesas vacías: traemos estrategias reales, conversaciones sin filtros y aprendizajes accionables. Dinstinto no es solo un podcast es tu empujón semanal para pensar más grande y avanzar más rápido.

9. Se Regalan Dudas

Somos Lety & Ash y juntas creamos Se Regalan Dudas, un proyecto que nació como un podcast entre dos amigas y se convirtió en un ecosistema de herramientas para cuestionar todo lo que está a tu alrededor, tomar decisiones más informadas y acompañarte en este camino sin fin llamado amor propio. Invitamos al podcast personas especialistas en temas diversos y personas que admiramos para poner sobre la mesa distintos puntos de vista que nos ayuden a abrir nuestro espectro. Si te gustaría participar en el podcast o conoces a alguien, llena este formulario.¡Anúnciate en nuestros podcasts! Contáctanos en comercialdudasmedia.com¡Escúchanos todos los martes y jueves en plataformas de audio o con video en YouTube! Mándanos un audio con tus dudas, historias o preguntas existenciales aquí seregalandudas.combuzonComplementa los episodios del podcast y platica con nosotras en todas las redes, estamos como seregalandudas e inscríbete gratis a nuestro Newsletter.Si bien no somos profesionales de la salud mental, contamos con directorio de ayuda en el que puedes encontrar apoyo de profesionales para todo tipo de situaciones, encuéntralo en seregalandudas.comayuda y recuerda que ¡no estás a solx! Tenemos un Club del Libro en el que todos los meses leemos un libro y lo comentamos una vez a la semana en comunidad con gente de todo el mundo. Inscríbete a nuestras pláticas semanales aquí y consigue todos nuestros libros recomendados aquí.Encuéntranos como libros.seregalandudas en redes. Hemos publicado dos libros: Se Regalan Dudas y Despertando. Consigue nuestro merch de amor propio en Ámate. Creamos otros podcasts que son parte de nuestra productora Dudas Media. Encuéntralos como: Despertando Podcast, Durmiendo Podcast y 10 Mujeres. Hosted on Acast. See acast.comprivacy for more information.

10. La Cotorrisa

Ricardo Pérez y Slobotzky se ponen a cotorrear como siempre, pero ahora lo están grabando. Escúchalos todos los miércoles hablando de noticias extrañas, datos curiosos, anécdotas hilarantes y aliviana el ombligo de la semana. Nuevo episodio todos los miércoles y domingo

*Algunos títulos podrían no tener descripción porque la plataforma no la proporciona.

Los podcasts favoritos del 2024

Los podcast han retomado fuerza entre los usuarios de las plataformas de streaming, sobre todo tras la pandemia de coronavirus (REUTERS/Dado Ruvic)

Los podcasts se han convertido en una fuente de entretenimiento para miles de personas que buscan diversificar el contenido que consumen. Gracias a plataformas como Spotify estos programas se han vuelto más accesibles, tanto para los usuarios con más opciones de programas, hasta los creadores de contenido que pueden iniciar a grabar sin necesidad de tener un estudio completamente profesional.

Todos los géneros de podcasts han sido bien recibidos, desde comedia a crimen real y hasta acompañamiento psicológico. Los usuarios disfrutan de sus contenidos favoritos en el tráfico, cocinan o simplemente quieren sentarse en el sillón y sentir que están platicando con sus amigos.

Aunque cada país tiene sus propios gustos en podcasts, el wrapped del 2024 dejó en claro que los podcasts con información interesante fueron los favoritos a nivel mundial. A continuación los 10 más escuchados del año:

1.- The Joe Rogan Experience

2.- Call Her Daddy

3.- Huberman Lab

4.- This Past Weekend w/ Theo Von

5.- The Diary Of A CEO with Steven Bartlett

6.- Serial Killers

7.- Relatos de la Noche

8.- Crime Junkie

9.- Café Com Deus Pai | Podcast oficial

10.- El Podcast de Marian Rojas Estapé

Los podcasts iniciaron como una innovación en 1870 con el invento de Thomas Alba Edison: el fonógrafo. Los intelectuales de esa época dijeron que con este innovador artefacto las personas podrían leer libros “con los ojos cerrados”, además que ayudarían a contar cuentos a niños mientras los padres dormían, entre otros beneficios. Hoy en día, los podcasts se han convertido en programas con episodios con duraciones de hasta más de una hora, con una periodicidad y que pueden escucharse en cualquier momento y lugar.