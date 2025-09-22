Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: al alza tras el cierre de operaciones este 22 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada positiva para el Taiwan Weighted, que acabó la jornada en los mercados del lunes 22 de septiembre con subidas del 1,18%, hasta los 25.880,60 puntos. El indicador anotó un volumen máximo de 25.887,69 puntos y la cifra mínima de 25.599,60 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,11%.

En los últimos siete días, el Taiwan Weighted anota un ascenso 2,06%, por ello en términos interanuales acumula aún un incremento del 22,4%.

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las compañías que aparecen en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe notificarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica examinar sus alteraciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede dar paso a inexactitudes.

Si un índice suma 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.