Hang Seng pierde terreno tras el inicio de operaciones

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el Hang Seng (Hong Kong), que empieza la sesión bursátil del lunes 22 de septiembre con ligeras descensos del 0,45%, hasta los 26.425,08 puntos, tras la apertura. Comparando este dato con el de días pasados, el índice bursátil da la vuelta al dato de la sesión previa donde experimentó un ascenso del 1,35%, sin ser capaz de establecer una tendencia estable.

Teniendo en cuenta la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) acumula un descenso 0,08%; por el contrario en el último año mantiene aún una subida del 53,27%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 1,8% por debajo de su máximo en lo que va de año (26.908,39 puntos) y un 40,01% por encima de su cotización mínima del año en curso (18.874,14 puntos).

¿Cuáles son los principales índices bursátiles?

Entre los principales índices bursátiles en la Unión Americana está el Dow Jones Industrial Average, mejor conocido como Dow Jones, compuesto por 30 compañías. Asimismo, el S&P 500, que engloba a 500 de las mayores empresas de la Bolsa de Nueva York. Por último, aparece el Nasdaq 100, que reúne a 100 de las mayores firmas no financieras.

Por otro lado, los índices más importantes de Europa son el Eurostoxx 50, que abarca las 50 empresas más importantes de la eurozona. Por otro lado, el DAX 30, principal índice alemán que contiene a las compañías más descollantes de la Bolsa de Fráncfort; la FTSE 100 de la Bolsa de Londres; el CAC 40 de la Bolsa de París; y el IBEX 35, de la bolsa española.

En Asia, tenemos el Nikkei 225, compuesto por las 225 empresas más importantes de la bolsa de valores de Tokio. Se encuentra, además, el SSE Composite Index, es visto como el más sólido de China, conformado por las compañías más relevantes de la Bolsa de Shanghái. De igual manera, cabe mencionar el Hang Seung Index en Hong Kong y el KOSPI en Corea del Sur.

En lo que respecta a Latinoamérica, se tiene el IPC, que contiene a las 35 firmas más consolidadas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Al menos un tercio de ellas son propiedad del magnate Carlos Slim.

Otro es el Bovespa, compuesto por las 50 empresas más importantes de la bolsa de Sao Paulo; el Merval de Argentina; el IPSA de Chile; el MSCI COLCAP de Colombia; el IBC de Caracas, conformado por 6 compañías de Venezuela.

También, existen otro tipo de índices bursátiles globales como el MSCI Latin America, que incluye las 137 empresas más importantes de Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

De igual forma, está el MSCI World, que incluye a 1600 compañías de 23 países desarrollados; el MSCI Emerging Markets, compuesto por más de 800 empresas de países en desarrollo; y el S&P Global 100, conformado por las 100 firmas multinacionales más poderosas de todo el planeta.