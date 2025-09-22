Apertura del Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: gana 0,34% este 22 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura positiva para el Taiwan Weighted, que empieza la sesión de mercado del lunes 22 de septiembre con leves incrementos del 0,34%, hasta los 25.665,80 puntos, tras la apertura. Si comparamos el valor con jornadas pasadas, el índice cambia el sentido del resultado previo, en el que se anotó una bajada del 1,3%, mostrándose incapaz de consolidar una tendencia definida.

En los últimos siete días, el Taiwan Weighted registra un incremento 1,22%, por lo que en términos interanuales mantiene aún una subida del 21,38%. El Taiwan Weighted se sitúa un 0,4% por debajo de su máximo del presente año (25.769,36 puntos) y un 47,57% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (17.391,76 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo cambia el valor de un determinado conjunto de activos, para lo cual recolecta datos de varias compañías o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de diversos países y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características específicas como podría ser tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a la misma industria, asimismo, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores analizar comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. viera con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente existen diversos índices y pueden aglomerarse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las empresas o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).