Se intensifica subida del dólar en República Dominicana al cierre de mercados del 3 de septiembre

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Mal cierre de jornada para el tipo de cambio en República Dominicana que no logró revertir la tendencia negativa con la que comenzó el día y terminó la sesión de este miércoles 3 de septiembre cotizando a la baja frente al dólar.

En la pasada jornada el dólar estadounidense se negoció al cierre a 62,85 pesos dominicanos en promedio, de modo que supuso un cambio del 1,16% si se compara con el dato de la sesión previa de 62,13 pesos.

El retroceso de la moneda dominicana se dio pese al retroceso del dólar afectado por los malos resultados en materia de empleo, según explica un análisis financiero de Monex.

En Estados Unidos se registró un aumento de nuevos empleados durante julio, sin embargo, el incremento fue menor que el del mes anterior y quedó por debajo de las expectativas.

Pese a este escenario, los inversores aún están firmes en su postura de que la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) hará un recorte de 25 puntos base en la tasa de interés en su próxima reunión.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense marca un ascenso 0,16% y desde hace un año aún conserva un incremento del 4,75%.

En relación a las variaciones de este día respecto de fechas pasadas, con este valor cortó la racha negativa que llevaba en las dos jornadas anteriores.

En la última semana la volatilidad presentó un balance sutilmente inferior a la volatilidad que mostraron los datos del último año, de forma que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en los últimos días.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para República Dominicana, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

El Banco Central de República Dominicana prevé que a lo largo del 2025 la moneda nacional apenas se deprecie para terminar el año cotizando en 62.3 pesos por dólar.

Además, se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca hasta en un 5% durante este año, impulsado por la demanda interna, la inversión y el turismo.

En cuanto a la inflación, el Banco Central dominicano no adelantó pronóstico, pero sí precisó que los factores que influirán en su comportamiento incluyen la política monetaria, el entorno internacional, la política fiscal y la evolución reciente de los precios.

Aún así, considerando que el año pasado la inflación se mantuvo en torno al 4%, se espera que siga en esa tendencia.

La moneda dominicana

El peso dominicano es la moneda oficial de República Dominicana es abreviada como DOP y su creación data de 1971 tras la ruptura del patrón oro. En un principio era llamado como “peso oro” o “peso oro dominicano”.

Para el año 2010 se hizo una modificación a la Constitución para definir que “La unidad monetaria nacional es el Peso Dominicano”; luego de ello, en el 2017 se comenzó a realizar una sustitución paulatina de los billetes y monedas con las viejas inscripciones de pesos dominicanos.

Los billetes que actualmente están en circulación son de 50, 100, 200, 500, 1 000 y 2 000 pesos oros. Los billetes de 5 y 10 pesos dejaron de circular y se sustituyeron por monedas de 5,10 y 25 pesos respectivamente. En tanto, los billetes de 500 y 2 000 pesos oro fueron emitidos con motivo del aniversario número 500 del descubrimiento de América y la llegada del nuevo milenio.

Cabe apuntar que todos los billetes llevan la frase: “Este billete tiene fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas”.