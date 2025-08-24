“La noche siempre llega” entre las tres mejores películas de Netflix para engancharse hoy en Venezuela

"La noche siempre llega", protagonizada por Vanessa Kirby, se mete en el ranking de favoritas por los usuarios en Venezuela. (Netflix)

Con nuevos ingresos y cambios en las posiciones, aquí está el top 10 de las películas más populares en Netflix Venezuela. Desde comedias románticas y de acción, pasando por animadas y de suspenso, hasta documentales y trabajos independientes, aquí encontrarás todo tipo de filmes que no puedes dejar pasar.

Netflix es, probablemente, el proveedor de streaming más popular en el mundo. Desde 1997, año de su fundación, hasta ahora su número de suscriptores ha experimentado un incremento constante, a excepción de los primeros seis meses de 2022, rompiendo ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, asegura Statista.

Ranking de las películas más vistas de Netflix Venezuela

1. Caerás (Fall for Me)

Las mejores producciones en Netflix Venezuela para engancharse hoy mismo. (Captura de pantalla del Tráiler Oficial)

Lilli sospecha del nuevo prometido de su hermana, pero cuando un atractivo desconocido se cruza en su camino, se distrae de repente con su propio deseo.

2. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

"KPop Demon Hunters", conquista la segunda posición de este listado. (Netflix via AP)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

3. La noche siempre llega (Night Always Comes)

"La noche siempre llega", protagonizada por Vanessa Kirby, se coloca en la tercera posición del listado. (Netflix)

Una mujer que se enfrenta al desahucio en una ciudad que su familia ya no puede permitirse inicia una desesperada búsqueda durante toda la noche para reunir 25 000 dólares.

4. Tom y Jerry en la Tierra de Nieve

"Tom y Jerry en la tierra de nieve", entra en el cuarto lugar del ranking. (Captura del tráiler oficial)

¡Es hora de perseguir ese espíritu navideño con Tom y Jerry! Con magia en el aire, Jerry y su sobrino, Tuffy, hacen un ratón de nieve que mágicamente cobra vida. Para evitar que su nuevo amigo Larry, el ratón de nieve, se derrita, Tuffy y Jerry deben llevarlo a la legendaria Aldea del Hombre de Nieve. En una persecución frenética, Tom y el ladino Dr. Doublevay tienen sus propios planes para la magia de Larry. ¡Prepárate para ir a toda carrera a través de esta historia épica llena de canciones, nieve, emociones, risas e incluso un poco de magia navideña!

5. The Client

"El cliente", se encuentra en el quinto sitio del listado. (Captura de pantalla del Tráiler Oficial)

El destino de una abogada marcada por su pasado se cruza con el de un niño de 11 años cuya vida corre peligro luego de revelar detalles sobre un asesinato. Buscando protección, el menor recurre a esta profesional, quien decide involucrarse en el caso.

6. Romance in Style (TV)

"Romance con estilo, se mete en la sexta posición del ranking. (Captura de pantalla del Tráiler Oficial)

Los diseños únicos de Ella inspiran al magnate editorial Derek a incluir moda de talla grande en su revista. No pasa mucho tiempo antes de que Derek se dé cuenta de que la influencia de Ella va mucho más allá de la pasarela.

7. Luna de miel en familia

"Luna de miel en familia", se mete en el séptimo lugar, siendo una de las favoritas por los usuarios. (Captura de pantalla del Tráiler Oficial)

Un hombre y una mujer va un resort con sus respectivas familias y no pueden ocultar su sorpresa al verse el uno al otro. Ya se conocían, había tenido una cita a ciegas hace algún tiempo, una cita cuyo resultado no había sido para nada satisfactorio. No obstante, contra todo pronóstico, la tracción que entonces no sintieron hace ahora su aparición. Pero ellos no son los únicos que se ven beneficiados por esto, sus hijos también saben sacar partido a la situación, convirtiendo la creciente relación en algo de lo que pueden sacar provecho.

8. Soltera, casada, viuda, divorciada 2

"Soltera, Casada, Viuda, Divorciada 2" se mete en el octavo lugar del ranking de las películas más vista en Netflix Argentina. (Captura de pantalla del tráiler oficial)

Las cuatro amigas emprenden un viaje a la nieve para ayudar a Lorena a enfrentar su miedo al matrimonio. Lorena, Daniela, Connie y Cecilia, ahora en etapas distintas, intentan escapar de las dificultades de sus vidas con un viaje que las conecta con su “yo” del pasado, enfrentándose a heridas de la infancia que aún pesan. En este viaje descubren la fuerza de su amistad y el apoyo incondicional que se brindan para superar sus miedos.

9. Duna: Parte dos (Dune: Part Two)

La secuela de la película "Duna", se mete en el noveno sitio. (Niko Tavernise/Warner Bros. Pictures vía AP)

Sigue el viaje mítico de Paul Atreides mientras se une a Chani y los Fremen en una guerra de venganza contra los conspiradores que destruyeron a su familia. Al enfrentarse a una elección entre el amor de su vida y el destino del universo conocido, Paul se esfuerza por evitar un futuro terrible que solo él puede prever.

10. Mi año en Oxford (My Oxford Year)

"Mi año en Oxford" desciende sus números y cierra el ranking en la décima posición. (Captura de video)

Mientras cumple su sueño de estudiar en Oxford, una ambiciosa estadounidense se enamora de un encantador británico que esconde un secreto capaz de poner su vida patas arriba.

La revolución de Netflix

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Mike Blake)

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.