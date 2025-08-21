La canción más sonada en Spotify Ecuador este día

Spotify se ha convertido en una de las plataformas más importantes en el mundo debido a su amplio catálogo de música y podcast. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Spotify el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Spotify ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público ecuatoriano.

Lo más escuchado

1. La Plena

W Sound

Tras acumular 84.685 reproducciones, el temazo de W Sound se mantiene en primer lugar.

2. YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)

Ovy On The Drums

«YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)» de Ovy On The Drums se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 66.572 reproducciones, motivo por el cual continúa en la segunda posición.

3. no tiene sentido

Beéle

«no tiene sentido» de Beéle es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 62.843 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la tercera posición.

4. Me Rehúso

Danny Ocean

«Me Rehúso», interpretado por Danny Ocean, ocupa el cuarto lugar de la lista, tras lograr 60.235 reproducciones.

5. si te pillara

Beéle

«si te pillara» de Beéle se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 53.962 reproducciones, motivo por el cual sigue en la quinta posición.

6. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

La nueva producción de Bad Bunny se vende como pan caliente. Ya lleva 46.979 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 6.

7. Perlas Negras (w Gabito Ballesteros)

Natanael Cano

«Perlas Negras (w Gabito Ballesteros)», interpretado por Natanael Cano, ocupa el séptimo lugar de la lista, tras lograr 45.963 reproducciones.

8. VITAMINA (w DFZM, Jøtta)

Jombriel

Esta es la canción que se ubica en el octavo lugar. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 45.594, lo que marca un hito en la carrera musical de Jombriel.

9. Mi Refe (w Ovy On The Drums)

Beéle

La melodía de Beéle va en descenso: ya llega al noveno lugar. Sus 45.307 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

10. Verano Rosa (w Feid)

KAROL G

Tras haberse reproducido 44.487 veces, «Verano Rosa (w Feid)» de KAROL G se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 10.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

En la industria de la música, Ecuador es uno de los países más difíciles de conquistar, pero quienes logran hacerlo tienen garantizadas las puertas del éxito tal y como lo han logrado estos artistas.

Características de Spotify

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (REUTERS/Dado Ruvic)

Spotify se ha convertido en una de las plataformas de streaming más importantes que permite a sus más de 515 millones de usuarios escuchar música de más de siete millones de artistas así como diversos podcast.

Para poder disfrutar de los servicios basta con elegir alguno de sus planes con deferentes beneficios según el precio, aunque también permite a los usuarios escuchar música de forma gratuita, sin embargo, en esta modalidad hay comerciales y no te permite descargar las canciones para reproducirlas sin conexión.

Para iniciar una sesión en Spotify bastará con descargar la aplicación en el celular o bien ir a la página web desde la computadora, luego el usuario debe registrarse consu dirección de correo electrónico, número telefónico o una cuenta de Facebook.

Otro punto a considerar es que sólo se puede reproducir contenido en un dispositivo a la vez, pero se puede abrir la sesión en diversos dispositivos.