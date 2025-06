¿Qué ver en Netflix? Estas son las películas top en Venezuela

Pese al gran número de competidores, Netflix sigue estando entre las plataformas favoritas del público con sus grandes y afamadas producciones. (Infobae)

En cada país la predilección de los usuarios cambia, por lo que los gustos en Venezuela son únicos y puede verse reflejado en este ranking de las películas más vistas en Netflix, una de las plataformas de streaming más populares.

Los listados de lo más visto ayudan a conocer los gustos de la mayoría de la gente y también pueden servir como guía al momento de estar frente al televisor a punto de decidir a qué título darle “reproducir”.

El top 10

1. Misión hostil (Land of Bad)

Kinney, un controlador de apoyo aéreo con poca experiencia, se incorpora a un equipo Delta Force en una misión en Filipinas. Cuando el equipo queda atrapado sin armas, las oportunidades de sobrevivir dependen de la habilidad de Reaper, un piloto de drones de las Fuerzas Aéreas.

2. Harta (STRAW)

¿Cuál será la gota que colme el vaso? Un día devastador lleva al límite a una madre soltera y trabajadora y la empuja a cometer un impactante acto de desesperación.

3. El aparcacoches

La mundialmente famosa estrella de cine Olivia enfrenta un desastre de relaciones públicas cuando un paparazzi le toma una foto con su amante casado, Vincent. El aparcacoches Antonio aparece accidentalmente en la misma foto y se alista para hacerse pasar por el nuevo novio de Olivia como un encubrimiento. Esta artimaña con Olivia empuja a Antonio al centro de atención y al caos inesperado.

4. Semidulce 2 (Semi-Soeter)

Jaci y JP, una pareja de órdago, se ven metidos en un terrible aprieto cuando una propuesta laboral para una marca de bebés los obliga a fingir que son los padres perfectos.

5. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

6. K.O.

Bastien se ha mantenido en las sombras desde que mató por accidente a su oponente Enzo durante un combate de MMA. Tres años después, la viuda de Enzo da con su paradero para pedirle ayuda: su hijo adolescente, Léo, ha desaparecido en los conflictivos barrios del norte de Marsella. Bastien sale en su búsqueda y conoce a Kenza, una joven policía dispuesta a hacer cualquier cosa por derrocar a los nuevos capos de la mafia marsellesa. Léo corre un gran peligro y cada minuto cuenta.

7. Inexplicable (Inexplicável)

Basada en una historia real. Cuando a un niño de 8 años apasionado por el fútbol le diagnostican una grave enfermedad, su familia necesita fuerza y fe para afrontar las complicaciones de la enfermedad.

8. Llaman a la puerta

La cabaña de una pareja y su hija es invadida por extraños que los toman cautivos y luego exponen su simple propuesta: El mundo está llegando a su fin. Todos lo han visto. Y solo un terrible sacrificio de la familia puede detenerlo.

9. Nuestros tiempos

El hallazgo científico de Nora y Héctor les permite viajar en el tiempo desde 1966 hasta 2025. Mientras él lucha por adaptarse, ella florece.. pero ¿a qué precio?

10. Latin Blood The Ballad of Ney Matogrosso (Homem com H)

Homem Com H se mueve entre las diferentes fases de la carrera del cantante Ney Matogrosso, pasando por su infancia, adolescencia, edad adulta y madurez. La película es un viaje a través del tiempo y sigue a un niño de orígenes humildes apasionados por la naturaleza, que se libera de la opresión y las figuras de autoridad, rompe los prejuicios y se convierte en uno de los artistas más influyentes de su generación.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix en la guerra por el streaming

Netflix, la plataforma de streaming que ha transformado la forma en que consumimos entretenimiento, continúa consolidándose como un referente en la producción de contenido original. Desde su lanzamiento, ha expandido su oferta de series, películas y documentales, impactando la industria del cine y la televisión. Títulos como "Stranger Things" y "The Crown" han capturado la atención del público global, convirtiéndose en fenómenos culturales y recibiendo numerosos premios.

La empresa ha sabido adaptar sus estrategias para mantenerse competitiva en un mercado cada vez más saturado, invirtiendo en producciones internacionales para atraer a una audiencia diversa. Esta apuesta por la variedad cultural ha permitido a Netflix ampliar su alcance y consolidarse en el ámbito global, ofreciendo contenido en múltiples idiomas y poniendo en el centro de atención historias que antes podrían haber pasado desapercibidas.