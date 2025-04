Previa de la Serie A: AS Roma vs Hellas Verona

AS Roma Hellas Verona

El próximo sábado a las 20:45 hora local se disputará el encuentro de la trigésimo tercera jornada de la Serie A, el cual enfrentará a Roma y a Verona en el Stadio Olimpico di Roma.

AS Roma llega al trigésimo tercero encuentro con la intención de mejorar su rendimiento en la competencia después de haber empatado 1-1 contra Lazio en su último partido. Desde el comienzo de la competencia, los locales han ganado en 15 de los 32 partidos jugados hasta la fecha con una cifra de 47 goles a favor y 32 en contra.

Respecto a la escuadra visitante, Hellas Verona se tuvo que conformar con un empate 0-0 frente a Génova durante el último encuentro, por lo que llega al encuentro con el objetivo de arrebatarle los tres puntos a AS Roma. Hasta la fecha, de los 32 partidos que ha disputado el equipo en la Serie A, ha vencido en nueve de ellos con un balance de 30 tantos a favor y 59 en contra.

En cuanto al rendimiento como local, AS Roma ha logrado un balance de 10 victorias, cuatro derrotas y dos empates en 16 partidos jugados en su campo, de modo que no podremos conocer cuál será su destino en este encuentro, pero sí que deberá luchar para vencer. En las salidas, Hellas Verona tiene un balance de cinco victorias, nueve derrotas y dos empates en 16 encuentros que ha jugado hasta ahora, por lo que tendrá que darlo todo en el estadio de AS Roma para conseguir sumar más puntos fuera de casa.

En sus últimos enfrentamientos en el estadio de AS Roma, los números muestran 12 victorias y dos empates a favor del conjunto local. Asimismo, es destacable la racha de los locales, que llevan dos encuentros seguidos ganando en casa frente a Verona. La última vez que jugaron estos equipos en esta competencia fue en noviembre de 2024 y el partido acabó con un marcador de 3-2 a favor de Verona.

Analizando la tabla clasificatoria de la Serie A se puede ver que los locales se sitúan por delante de su rival con una diferencia de 22 puntos. AS Roma llega al encuentro con 54 puntos en su casillero y ocupando la séptima plaza antes del partido. Por su parte, Hellas Verona tiene 32 puntos y ocupa la decimocuarta posición en la clasificación.