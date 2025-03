Evangelio: estas son las lecturas de este 5 de marzo

El evangelio y las lecturas son fragmentos de la Biblia (Imagen ilustrativa Infobae)

Estas son las lecturas y el evangelio para Misa, la celebración católica de hoy, dados a conocer por la propia Iglesia Católica.

Es importante mencionar que al llevarse acabo Misas casi todos los días, el Vaticano actualiza las lecturas y el evangelio del día constantemente. Estas son las de hoy, de acuerdo con Vatican News.

La lectura del día

Primera lectura

Lectura de la profecía de Joel

Joel 2, 12-18

Esto dice el Señor:

"Todavía es tiempo.

Vuélvanse a mí de todo corazón,

con ayunos, con lágrimas y llanto;

enluten su corazón y no sus vestidos.



Vuélvanse al Señor Dios nuestro,

porque es compasivo y misericordioso,

lento a la cólera, rico en clemencia,

y se conmueve ante la desgracia.



Quizá se arrepienta, se compadezca de nosotros

y nos deje una bendición,

que haga posibles las ofrendas y libaciones

al Señor, nuestro Dios.



Toquen la trompeta en Sión, promulguen un ayuno,

convoquen la asamblea, reúnan al pueblo,

santifiquen la reunión, junten a los ancianos,

convoquen a los niños, aun a los niños de pecho.

Que el recién casado deje su alcoba

y su tálamo la recién casada.



Entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes,

ministros del Señor, diciendo:

'Perdona, Señor, perdona a tu pueblo.

No entregues tu heredad a la burla de las naciones.

Que no digan los paganos: ¿Dónde está el Dios de Israel?' "



Y el Señor se llenó de celo por su tierra

y tuvo piedad de su pueblo.

Segunda lectura

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Corintios

2 Corintios 5, 20–6, 2

Hermanos: Somos embajadores de Cristo y por nuestro medio, es como si Dios mismo los exhortara a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que se dejen reconciliar con Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo "pecado" por nosotros, para que, unidos a él, recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos.



Como colaboradores que somos de Dios, los exhortamos a no echar su gracia en saco roto. Porque el Señor dice: En el tiempo favorable te escuché y en el día de la salvación te socorrí. Pues bien, ahora es el tiempo favorable; ahora es el día de la salvación.

El evangelio de hoy

Lectura del santo evangelio según san Mateo

Mateo 6, 1-6. 16-18

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre celestial.



Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto; y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará.



Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre, que está allí, en lo secreto; y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará.



Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro, para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre, que está en lo secreto; y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará'

Cómo puedo descargar el calendario litúrgico con las lecturas bíblicas

Estos son los pasos para descargar un calendario litúrgico con lecturas diarias:

Vaya a uno de los sitios web que ofrecen un calendario litúrgico con lecturas diarias, como Ciudad Redonda, ACI Prensa o La Iglesia Episcopal.

Luego, vaya a la sección de calendario del sitio web.

Busque el mes y el año para el que desea descargar el calendario.

Haga clic en el botón o enlace de descarga, si está disponible.

Guarde el archivo en su computadora o dispositivo.

Abra el archivo para ver el calendario litúrgico con lecturas diarias.

