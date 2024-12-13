Efemérides del 13 de diciembre: cumpleaños de Taylor Swift y los eventos más importantes que se celebran hoy

La compositora y cantante estadounidense, Taylor Swift, nació el 13 de diciembre de 1989 (REUTERS/Steve Marcus/File Photo)

El 13 de diciembre no es un día cualquiera, a través de los años esta fecha ha sido escenario de diferentes acontecimientos que marcaron la historia de la humanidad y que son señalados en el calendario como efemérides.

Desde eventos legendarios, duras tragedias e importantes avances científicos, hasta nacimientos y muertes de personajes relevantes como líderes sociales, científicos y artistas, es lo que nos traen las efemérides de este sábado.

1294: El papa Celestino V abdica luego de solo cinco meses, porque desea retornar a su vida previa como asceta.

1474: En Segovia, Isabel la Católica es proclamada reina de Castilla.

1481: En Portugal, Juan II es nombrado rey tras la muerte de su padre Alfonso V “el Africano”.

1523: En Acapulco (México), arriba la primera exploración española al mando de Juan Rodríguez de Villafuerte, que bautiza la bahía con el nombre de Santa Lucía.

1527: En México se crea la Audiencia, cuyo primer presidente fue Nuño Beltrán de Guzmán.

1540: Pedro de Valdivia llega al actual Santiago de Chile y cambia el nombre del cerro Huelén a cerro Santa Lucía.

1545: En el norte de Italia se abre el Concilio de Trento, convocado para hacer frente al protestantismo.

1550: En Perú se funda la ciudad de Ferreñafe.

1577: Desde Plymouth (Inglaterra) el corsario británico sir Francis Drake comienza su viaje de circunvalación del mundo.

1636: En el actual Estados Unidos, la colonia de la bahía de Massachusetts organiza tres regimientos de milicianos para defenderse contra los indios pequot. Este acto se reconoce actualmente como la fundación de la Guardia Nacional de los Estados Unidos.

1642: Abel Tasman llega a Nueva Zelanda.

1643: En Hampshire (Inglaterra), en el marco de la Guerra Civil Inglesa, se libra la batalla de Alton.

1703: En el sur de Inglaterra termina la Gran Tormenta de 1703, la más violenta registrada en toda la Historia en ese país. En sus ocho días de duración dejó un saldo de entre 8000 y 15.000 víctimas.

1769: En Inglaterra, el reverendo Eleazar Wheelock funda el colegio Dartmouth.

1862: En el marco de la Guerra Civil estadounidense, en la batalla de Fredericksburg, el general confederado Robert E. Lee derrota al general unionista Ambrose E. Burnside.

1895: En Berlín se estrena la Segunda Sinfonía del compositor austríaco Gustav Mahler.

1902: En el Nilo se inaugura la presa de Asuán.

1906: Francia, el Reino Unido e Italia firman un tratado por el que garantizan la independencia de Abisinia.

1907: En la ciudad de Comodoro Rivadavia (Argentina) se descubre petróleo.

1910: En San Petersburgo y Odesa se producen disturbios estudiantiles contra el uso de castigos corporales a presos políticos.

1913: En Montevideo, el club CURCC Peñarol se desvincula totalmente de la Compañía del Ferrocarril Central del Uruguay (CUR).

1913: Se funda el Centro Cultural Nazaret en San Sebastián.

1920: El astrónomo F. G. Paese consigue medir el diámetro de la estrella Betelgeuse.

1936: En Colombia mueren más de dos decenas de personas en la tragedia de Fúquene.

1937: En el marco de la Segunda Guerra Sino-Japonesa, los japoneses ocupan Nankín. Comienza así la masacre de Nankín: durante seis semanas los soldados japoneses asesinan a entre 250 000 (según Japón) y 300 000 (según China) y 500 000 (según Estados Unidos) civiles. Más tarde el Gobierno japonés condenará a muerte a varios líderes japoneses responsables.

1938: En el distrito Bergedorf de la ciudad de Hamburgo (Alemania) se abre el campo de concentración de Neuengamme.

1938: En España se crea la ONCE (Organización Nacional de Ciegos de España).

1939: En la bahía de Montevideo ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial― se libra la batalla del Río de la Plata: el barco de guerra Admiral Graf Spee (al mando del capitán nazi Hans Langsdorff) ataca a los cruceros británicos Exeter, Ajax y Achilles.

1941: Hungría y Rumania declaran la guerra contra Estados Unidos.

1943: En Alemania, 710 aviones estadounidenses bombardean a la población civil de la ciudad de Kiel, que resulta completamente destruida. Se desconoce la cantidad de miles de civiles muertos.

1949: La Knéset vota por situar la capital de Israel en Jerusalén.

1949: En Israel se crea el Instituto para la Coordinación de la Seguridad, germen de la Agencia Israelí de Inteligencia “Mosad”.

1951: En la iglesia City Methodist de Londres, se casa Margaret Roberts (luego Margaret Thatcher) con Denis Thatcher.

1955: En Perú se funda el Club Sporting Cristal, equipo que participa en la Liga Peruana de Fútbol.

1959: En Chipre, el arzobispo Makarios se convierte en el primer presidente del país.

1960: En la ciudad de Managua (Nicaragua), los Gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua fundan el Banco Centroamericano.

1961: En un pozo a 219 metros bajo tierra, en el área U9a del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 10:00 (hora local) Estados Unidos detona su bomba atómica Mad, de 0,5 kilotones. Es la bomba n.º 205 de las 1131 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.

1962: La NASA lanza el Relay 1, primer satélite repetidor de comunicaciones.

1966: En un pozo a 240 metros bajo tierra, en el área U3ez del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 9:50 (hora local) Estados Unidos detona su bomba atómica Sidecar, de 1 kilotón. A las 13:00 detona la bomba New Point, de 7 kilotones. Son las bombas n.º 488 y 489 de las 1131 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.

1967: En Grecia, Constantino II de Grecia realiza un infructuoso contragolpe de Estado contra la junta militar de Gobierno.

1968: En Brasil, Artur da Costa e Silva proclama la dictadura militar y suprime la Cámara de Diputados por no aceptar sus términos.

1972: En el programa Apolo, Eugene Cernan y Harrison Schmitt comienzan su tercera y última EVA (actividad extravehicular) del Apolo 17. Esta fue la última misión tripulada a la Luna hasta la fecha.

1973: En un pozo a 198 metros bajo tierra, en el área U2ea del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 7:17 (hora local) Estados Unidos detona su bomba atómica Seafoam, de menos de 20 kilotones. Es la bomba n.º 809 de las 1131 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.

1974: Malta se convierte en república.

1976: Unos 40 km al norte de la ciudad chaqueña de Resistencia (Argentina) ―en el marco de la dictadura de Videla (1976-1983)―, 22 militantes montoneros son torturados, castrados, violados y asesinados a tiros en un operativo conjunto del Ejército Argentino y la Policía del Chaco (Masacre de Margarita Belén).

1977: Cerca del aeropuerto regional de Evansville, se estrella un DC-3 muriendo 29 personas, entre ellas, el equipo de baloncesto de la Universidad de Evansville.

1979: En Canadá, el Gobierno del primer ministro Joe Clark es derrotado en la Cámara de los Comunes, propiciando la elección federal de Canadá de 1980.

1981: En la sede central de la ONU, el peruano Javier Pérez de Cuéllar es elegido secretario general de las Naciones Unidas

1981: El CR Flamengo conquista la Copa Intercontinental al vencer 3-0 al Liverpool FC.

1981: En Polonia, un Consejo de las Fuerzas Armadas asume el poder y decreta la ley marcial.

1983: En Buenos Aires (Argentina) el presidente Raúl Alfonsín anuncia públicamente el decreto por el que se dispone el procesamiento de los miembros militares que gobernaron dictatorialmente la nación entre 1976 y 1983.

1984: En Santiago de Chile sale a la venta el primer álbum de Los Prisioneros, titulado La voz de los ’80, considerado el más importante del rock del país.

1986: En un pozo a 635 metros bajo tierra, en el área U20ap del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 10:00 (hora local) Estados Unidos detona su bomba atómica Bodie, de 140 kilotones. Es la bomba n.º 1055 de las 1131 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.

1986: El equipo argentino River Plate vence 1-0 al Steaua de Bucarest y gana la Copa Intercontinental.

1989: En Suecia se publica el último número de Gnistan (‘chispa’), órgano de Solidaritetspartiet.

1991: En Tegucigalpa, los presidentes de los países de Centroamérica aprueban la creación del Sistema de Integración Centroamericano.

1992: En Uruguay se realiza un plebiscito contra la Ley de Empresas Públicas, cuyos 5 primeros artículos resultan derogados; esto pone un freno a las privatizaciones del gobierno de Luis Alberto Lacalle.

1995: En España, Camilo José Cela recibe el Premio Miguel de Cervantes.

1995: En Managua (Nicaragua) la policía reprime a los estudiantes universitarios miembros del CNU (Concejo Nacional de Universidades): 1 estudiante muerto, 35 estudiantes y 10 policías heridos.

1996: Naciones Unidas: Kofi Annan es elegido secretario general.

1996: En el Vaticano, el papa Juan Pablo II y el patriarca de los cristianos armenios Karekín I, firman un documento que pone fin a una división de 1500 años.

1997: En Guadalajara, el Fenómeno del Niño provoca la única nevada registrada en 116 años (la anterior había sido en 1881).

1998: En Puerto Rico, los puertorriqueños rechazan por tercera vez en referéndum la integración plena con Estados Unidos.

2000: Cerca de Kenedy (Texas), el grupo de delincuentes Texas 7 se escapan de la cárcel John Connally Unit y salen en un raid delictivo, durante el cual matan a un policía.

2001: En India, el parlamento (Sansad) es atacado por terroristas. Mueren 15 personas (incluidos todos los terroristas).

2001: En Brasil, líderes del Parlamento demandan al Gobierno por haber abandonado las negociaciones del ALCA.

2002: En Copenhague (Dinamarca), la Unión Europea anuncia la incorporación de diez países efectivo el 1 de mayo de 2004: Chipre, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, la República Checa, Eslovaquia y Eslovenia.

2003: En Tikrit (Irak) soldados estadounidenses capturan al exdictador Saddam Hussein.

2003: Sony lanza una grabadora de vídeo digital basada en una consola PlayStation 2, titulada PSX.

2004: En Chile, el dictador Augusto Pinochet es puesto en arresto domiciliario, por los cargos de 9 secuestros seguidos de asesinato.

2006: Se anuncia la extinción del baiji (delfín chino de río).

2006: Es lanzado el videojuego The Legend of Zelda: Twilight Princess.

2006: Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es adoptada.

2007: En Estados Unidos, el informe Mitchell presenta la lista de 89 beisbolistas de las Grandes Ligas que supuestamente han consumido esteroides y hormonas para el crecimiento humano. Los más notables son Roger Clemens y Miguel Tejada.

2007: Tratado de Lisboa es adoptada.

2011: En Lieja, tiene lugar un ataque suicida indiscriminado en el que mueren 5 personas.

2013: En México, el Gobierno del Distrito Federal aumenta la tarifa del Sistema de Transporte Colectivo, conocido como Metro, de 3 a 5 pesos mexicanos.

Nacimientos

1492: Martín de Azpilicueta, intelectual español (f. 1586).

1521: Sixto V, papa italiano (f. 1590).

1533: Erik XIV, rey sueco (f. 1577).

1553: Enrique IV de Francia e III de Navarra, rey de Francia y Navarra y copríncipe de Andorra (f. 1610).

1585: William Drummond, poeta escocés (f. 1649).

1640: Robert Plot, naturalista británico (f. 1696).

1662: Francesco Bianchini, filósofo y científico italiano (f. 1729).

1678: Yongzheng, emperador chino (f. 1735).

1684: Ludvig Holberg, escritor danés (f. 1754).

1720: Carlo Gozzi, escritor y dramaturgo italiano (f. 1806).

1784: Luis de Habsburgo-Lorena, aristócrata austriaco (f. 1864).

1797: Heinrich Heine, poeta alemán (f. 1856).

1816: Werner von Siemens, ingeniero, inventor e industrial alemán (f. 1892).

1817: Arthur Hill Hassall médico y químico británico (f. 1894).

1817: Pedro Fernández Madrid, político, escritor y educador colombiano (f. 1875).

1818: Mary Todd Lincoln, primera dama estadounidense (f. 1882).

1836: Franz von Lenbach, pintor alemán (f. 1904).

1865: Ángel Ganivet, escritor y diplomático español (f. 1898).

1867: Kristian Birkeland, físico y explorador noruego (f. 1917).

1870: Edward LeSaint, actor y cineasta estadounidense (f. 1940).

1871: Emily Carr, artista y pintora canadiense (f. 1945).

1874: Josef Lhévinne, pianista ruso (f. 1944).

1883: Belle da Costa Greene, bibliotecaria estadounidense (f. 1950).

1887: Miguel Maura, político español (f. 1971).

1887: George Pólya, matemático húngaro (f. 1985).

1891: Mita von Ahlefeldt, actriz alemana (f. 1966).

1892: Valeriano León, actor español (f. 1955).

1894: Fernando de Fuentes, cineasta mexicano (f. 1958).

1895: Lucía Sánchez Saornil, poetisa y activista española (n. 1970).

1902: Rafael Garza Gutiérrez, futbolista mexicano (f. 1974).

1902: Talcott Parsons, sociólogo estadounidense (f. 1979).

1903: Carlos Montoya, guitarrista español (f. 1993).

1906: Marina de Grecia, aristócrata británica de origen griego (f. 1968).

1906: Concha Piquer, cantante y actriz española (f. 1990).

1906: Cholín (Ignacio María Alcorta), futbolista español (f. 1967).

1907: Eduardo Nicol, filósofo mexicano (f. 1990).

1910: Van Heflin, actor estadounidense (f. 1971).

1911: Trygve Haavelmo, economista noruego, premio nobel de economía en 1989 (f. 1999).

1913: Mario Lozano, actor argentino (f. 2005).

1913: Archie Moore, boxeador estadounidense (f. 1998).

1915: Curd Jürgens, actor austriaco de origen alemán (f. 1982).

1916: Líber Seregni, político y militar uruguayo (f. 2004).

1916: Modesto Collados, abogado y político chileno (f. 2012).

1917: John Hart, actor estadounidense (f. 2009).

1918: Ana María Lynch, actriz argentina (f. 1976).

1919: Hans-Joachim Marseille, piloto alemán (f. 1942).

1919: Alceu Ribeiro, pintor, escultor y muralista uruguayo (f. 2013).

1920: Ximena Cristi, artista y pintora chilena.

1920: Abel Quezada, escritor, historietista y caricaturista mexicano (f. 1991).

1920: George Shultz, político estadounidense (f. 2021).

1922: Beatriz Guido, escritora argentina (f. 1988).

1923: Philip Warren Anderson, físico estadounidense, premio nobel de física en 1977 (f. 2020).

1923: Antoni Tàpies, pintor español (f. 2012).

1924: Enrique Fuentes Quintana, economista y político español (f. 2007).

1925: Dick Van Dyke, actor y comediante estadounidense.

1927: Juan Alonso, futbolista español (f. 1994).

1928: Nati Mistral, actriz y cantante española (f. 2017).

1929: Christopher Plummer, actor canadiense (f. 2021).

1930: Robert Prosky, actor estadounidense (f. 2008).

1932: Tatsuya Nakadai, actor japonés.

1934: Richard D. Zanuck, productor estadounidense de cine (f. 2012).

1935: Adélia Prado, poeta portuguesa.

1937: Josep Lluís, baloncestista español (f. 2018).

1938: Heino, cantante alemán de música folk.

1941: José Mijalchyk, sacerdote católico argentino (f. 2016).

1943: Arturo Ripstein, cineasta mexicano.

1945: Herman Cain, empresario y político estadounidense (f. 2020).

1945: Ludivina García Arias, profesora y política socialista hispanomexicana.

1947: Luis Ángel González Macchi, político y abogado paraguayo, presidente entre 1999 y 2003.

1948: Jeff Baxter, músico estadounidense, de las bandas Steely Dan y The Doobie Brothers.

1948: Ted Nugent, guitarrista estadounidense.

1949: Tom Verlaine, guitarrista, cantante y compositor estadounidense.

1949: Paula Wilcox, actriz británica.

1950: Wendie Malick, actriz y modelo estadounidense.

1950: Tom Vilsack, político estadounidense.

1950: Luisa Fernanda Rudi, política española.

1953: Ben Bernanke, economista y político estadounidense.

1954: Allan Costly, futbolista hondureño.

1957: Steve Buscemi, actor estadounidense.

1960: Carlos Íñigo, actor de doblaje mexicano (f. 2017).

1961: Francesco Petrozzi, tenor lírico y político peruano.

1961: Harry Gregson-Williams, compositor británico.

1963: Abraham Quintanilla III, cantante y músico mexicano-estadounidense.

1964: Hide (Hideto Matsumoto), músico y guitarrista japonés, de la banda X Japan (f. 1998).

1964: Marcela Morelo, cantautora argentina.

1965: María Dolores de Cospedal, política española.

1967: Jamie Foxx, actor y cantante estadounidense.

1967: Colin Kolles, ingeniero alemán de origen rumano.

1967: Eduardo Sacheri, escritor y profesor argentino.

1969: Sergei Fedorov, jugador ruso de hockey sobre hielo.

1971: J.Y. Park, Cantante, compositor, actor y productor surcoreano.

1971: Van Partible, animador estadounidense.

1974: Nick McCarthy, guitarrista británico, de la banda Franz Ferdinand.

1975: Tom DeLonge, músico estadounidense, de las bandas Blink 182, Box Car Racer y Angels & Airwaves.

1975: Javi Venta, futbolista español.

1976: Radosław Sobolewski, futbolista polaco.

1976: Mark Paston, futbolista neozelandés.

1976: Jean Carlos Centeno, cantante colombo-venezolano de música vallenata.

1977: Lauri Porra, músico y bajista finlandés, de la banda Stratovarius.

1978: ToteKing, rapero español.

1980: Shungiku Nakamura, Mangaka, creadora de Junjou Romántica, Sekaiichi Hatsukoi y Hybrid Child.

1981: Amy Lee, cantante estadounidense, de la banda Evanescence.

1982: Anthony Callea, cantautora australiana.

1982: Tuka Rocha, corredor brasileño de carreras.

1983: J. Álvarez, cantante puertorriqueño.

1983: Otylia Jedrzejczak, nadadora polaca.

1983: Douglas David Fernandes, futbolista brasileño.

1983: Yusuke Inuzuka, futbolista japonés.

1983: Kenji Tanaka, futbolista japonés.

1983: Janeth Jepkosgei, atleta keniana.

1984: Santi Cazorla, futbolista español.

1984: Michal Kadlec, futbolista checo.

1986: Hiromi Igarashi, seiyu japonesa.

1986: David Macalister Silva, futbolista colombiano

1987: Weverton, futbolista brasileño.

1989: Taylor Swift, cantante y compositora estadounidense.

1990: Nick Roux, actor y músico estadounidense.

1991: Gastón Soffritti, actor argentino.

1991: Nikola Vukčević, futbolista montenegrino.

1992: Nydia Edith Rentería, célebre diseñadora mexicana.

1993: Johan Camargo, beisbolista panameño.

1994: Juan Ignacio Martinoya, médico argentino.

1995: Marvin Friedrich, futbolista alemán.

1996: Aurora Galli, futbolista italiana.

1996: Vera Spanke, remera alemana.

2000: Simona Waltert, tenista suiza.

Fallecimientos

1048: Al-Biruni (75), astrónomo, farmacéutico, físico, filósofo, historiador, matemático y viajero uzbeko (n. 973).

1124: Calixto II, papa católico francés entre 1119 y 1124 (n. c. 1050).

1204: Maimónides, médico, rabino y teólogo judío español (n. 1135).

1250: Federico II, emperador romano-germánico y rey siciliano entre 1212 y 1250 (n. 1194).

1466: Donatello, escultor italiano (n. 1386).

1516: Johannes Trithemius, criptógrafo alemán (n. 1462).

1521: Manuel I de Portugal, rey de Portugal y Algarves (n. 1469).

1557: Niccolò Fontana Tartaglia, matemático italiano (n. 1499).

1565: Conrad Gessner, botánico, biólogo y naturalista suizo (n. 1516).

1603: François Viète, matemático francés (n. 1540).

1621: Catalina Stenbock, reina consorte sueca (n. 1535).

1638: Catalina Vasa, aristócrata sueca (n. 1584).

1754: Mahmud I, sultán otomano (n. 1696).

1784: Samuel Johnson, escritor británico (n. 1709).

1814: Charles-Joseph de Ligne, mariscal y aristócrata austriaco de origen belga (n. 1735).

1818: Pedro Inocencio Bejarano, obispo español (n. 1750).

1819: Vincenzo Dandolo, químico italiano (n. 1758)

1823: Antonio Nariño, político y político colombiano, precursor de la independencia de su país (n. 1765).

1863: Christian Friedrich Hebbel, escritor alemán (n. 1813).

1867: Tōdō Heisuke, capitán de la octava unidad del Shinsengumi (n. 1844).

1868: Carl Friedrich Philipp von Martius, médico, botánico y explorador alemán (n. 1794).

1870: Pascual Madoz, intelectual, político y escritor español (n. 1806).

1894: Juan León Mera, escritor ecuatoriano (n. 1832).

1909: Innokienti Ánnienski, poeta ruso (n. 1855).

1912: Vital Aza, escritor español (n. 1851).

1923: Théophile Alexandre Steinlen, pintor francosuizo (n. 1859).

1924: Samuel Gompers, dirigente obrero estadounidense (n. 1850).

1925: Antonio Maura, estadista español (n. 1853).

1930: Fritz Pregl, químico austriaco, premio nobel de química en 1923 (n. 1869).

1931: Gustave Le Bon, sociólogo, psicólogo y polígrafo francés (n. 1841).

1934: José Santos Chocano, escritor peruano (n. 1875).

1935: Victor Grignard, químico francés, premio nobel de química en 1912 (n. 1871).

1940: Arsène d’Arsonval, físico francés (n. 1851).

1944: Wassily Kandinski, pintor ruso (n. 1866).

1944: Lupe Vélez, actriz mexicana (n. 1908, 1909 o 1910).

1945: Irma Grese, supervisora nazi de campos de concentración alemana (n. 1923).

1945: Josef Kramer, oficial alemán de la SS (n. 1906).

1947: Nikolái Roerich, pintor ruso (n. 1874).

1950: Abraham Wald, matemático húngaro (n. 1902).

1955: Valeriano León, actor español (n. 1892).

1958: María Pávlovna Románova, aristócrata rusa (n. 1890).

1961: Fernando Márquez, arqueólogo argentino (n. 1897).

1961: Grandma Moses, pintora estadounidense (n. 1860).

1969: Raymond Spruance, almirante estadounidense (n. 1896).

1973: Henry Green, escritor británico (n. 1905).

1983: Mary Renault, escritora británica (n. 1905).

1983: Nichita Stănescu, poeta rumano (n. 1933).

1984: Antonio Tovar, lingüista e historiador español (n. 1911).

1988: María Teresa León, escritora española (n. 1903).

1988: Manuel López Quiroga, pianista y compositor español (n. 1899).

1994: Olga Rubtsova, ajedrecista rusa (n. 1909).

1995: Anatoli Diátlov ingeniero ruso (n. 1931).

1996: Víctor de los Ríos, escultor español (n. 1909).

1998: Ariadna Welter, actriz mexicana (n.1930).

2001: Chuck Schuldiner, guitarrista y vocalista estadounidense, de la banda Death (n. 1967).

2002: Juan Rosa, el Pulga, humorista español (n. 1951).

2003: Luis Cordara, actor argentino (n. 1943).

2003: Luis González y González, historiador mexicano (n. 1925).

2005: Stanley Tookie Williams, pandillero estadounidense (n. 1953).

2006: Loyola de Palacio, política española (n. 1950).

2007: Víctor Sueiro, periodista, escritor y presentador de televisión argentino (n. 1943).

2010: Valentín García Yebra, académico, filólogo y traductor español (n. 1917).

2010: Richard Holbrooke, diplomático y escritor estadounidense (n. 1941).

2010: Enrique Morente, cantaor español (n. 1942).

2011: Juan “El Gallo” Calderón, periodista y locutor hispanomexicano (n. 1936)

2012: Andreu Alfaro, escultor español (n. 1929).

2016: Thomas Schelling, economista estadounidense (n. 1921).

2017: Belén Persello, actriz Argentina (n. 1983).

2021: Raquel Ércole, fue una bailarina de música folclórica y destacada primera actriz colombiana. (n. 1940).

2021: Verónica Forqué, actriz española (n. 1955).

