Llegó ‘Love is Blind’ a Argentina y ahora es la serie de moda en Netflix

La versión argentina de Love is Blind llega a Netflix con el objetivo de que los participantes se enamoren sin nunca antes haber visto a su pareja. (Netflix)

El popular reality show estadounidense, Love Is Blind, acaba de estrenar nuevos romances, solo que ahora en varios países, entre ellos Argentina, donde ha tenido un gran recibimiento por parte de los usuarios de Netflix.

La serie cuya finalidad es hacer parejas con personas que nunca se han visto en la vida real ha resultado un gran éxito, pues desde su estreno ha logrado posicionarse como la producción más reproducida de la semana. Aunque los argentinos han encontrado horas de entretenimiento, a continuación dejamos las demás series que están en el top 10, para aquellos que no son tan fans del romance o quienes ya terminaron de ver todos los capítulos y tienen ganas de más.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

1. Love Is Blind: Argentina

Las cabinas y los corazones abren sus puertas al amor, ahora en Argentina. ¿Quién irá más allá de las apariencias y dará el Sí, quiero sin siquiera haberse visto?

2. Arcane

Con las dispares ciudades de Piltover y Zaun como telón de fondo, dos hermanas luchan en bandos opuestos de una guerra entre tecnologías mágicas y creencias enfrentadas.

3. Asalto al Banco Central

España, 1981. Un grupo de hombres armados asalta un banco y toma cientos de rehenes. Una periodista compite con las autoridades para descubrir el verdadero motivo del golpe.

4. La noche que volvimos a casa (The Night They Came Home)

En el oeste estadounidense de finales del siglo XIX, un grupo de forajidos nativos americanos aterroriza a los habitantes de un pequeño pueblo. Cuando un grupo de colonos decide luchar contra ellos, se desata una batalla épica por la supervivencia.

5. Outer Banks

En una isla de ricos y pobres, un grupo de adolescentes formado por John B, JJ, Pope y Kiara, encuentran un misterioso barco hundido tras un huracán y se adentran en una peligrosa aventura para buscar un legendario tesoro vinculado a la desaparición del padre de John B.

6. Mindfulness para asesinos (Achtsam Morden)

En una clase de 'mindfulness' para compaginar trabajo y vida personal, Björn, un abogado de la mafia, descubre varias estrategias para sobrellevar el estrés, como el asesinato.

7. Envidiosa

Después de una ruptura muy dolorosa, Vicky, con cerca de 40 años, busca un nuevo amor. No sabe que lo que la espera es un profundo y divertido proceso de autodescubrimiento.

8. La diplomática

En medio de una crisis internacional, una diplomática compagina su nuevo trabajo como embajadora en el Reino Unido con su turbulento matrimonio con un célebre político.

9. Engaño (Inganno)

Tras cumplir los 60, una mujer rica se enamora de un hombre atractivo y mucho más joven.. pero su familia le hará dudar sobre las intenciones de él.

10. No vengas a casa (อยากลบบาน)

Una madre debe enfrentarse a oscuros secretos del pasado cuando su hija desaparece misteriosamente tras mudarse a la antigua e inquietante mansión de su familia.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix en la guerra por el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en una de las plataformas más fuertes en la guerra del streaming. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.