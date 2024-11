Las series de Hulu Estados Unidos que roban la atención HOY

Abbott Elementary es una serie de comedia que se desarrolla en un entorno laboral. (Créditos: ABC)

Continuamente las series se van actualizando con nuevas temporadas, las plataformas no dejan de lanzar sus producciones originales y no dejan de hacerle promoción a producciones exitosas que continúan marcando agenda. Entre esa gran variedad puede ser difícil elegir algo para ver, por lo que aquí traemos a modo de guía de televisión las series que en este momento están teniendo éxito en Hulu Estados Unidos, para ayudar a nuestros lectores a revisar sus opciones disponibles.

Es de apuntar que ya sea por la calidad de los guiones, la producción, los actores y hasta su formato, Hulu se ha convertido en una de las plataformas favoritas de los espectadores para ver este tipo de producciones.

Desde drama, ficción y hasta comedia, estos son los títulos favoritos

1. High Potential

Esta serie sigue de cerca a una madre soltera con una mente excepcional para resolver crímenes.

2. The Golden Bachelorette

Un romántico empedernido busca una pareja con quien compartir los últimos años de su vida, obteniendo así una segunda oportunidad en el amor.

3. Abbott Elementary

En esta comedia en el lugar de trabajo, un grupo de maestros dedicados y apasionados y un director ligeramente sordo, se reúnen en una escuela pública de Filadelfia donde, a pesar de las probabilidades en su contra, están decididos a ayudar a sus estudiantes a tener éxito en la vida. Aunque estos increíbles servidores públicos pueden ser superados en número y sin fondos suficientes, aman lo que hacen, incluso si no aman la actitud menos que estelar del distrito escolar hacia la educación de los niños.

4. Hell's Kitchen

Hell's Kitchen es un reality show gastronómico estadounidense creado por FOXy presentado por Gordon Ramsay. El formato viene del programa original británico titulado; Hell's Kitchen, transmitido por ITV1. Esta producción planteó que 12 a 20 participantes competirán por ser el mejor chef divididos en 2 equipos. El programa se estrenó el 30 de mayo de 2005 en Estados Unidos y actualmente está emitiéndose. En Latinoamérica, la serie se estrenó primeramente en el canal Casa Club TV, el 15 de abril de 2008, desde la primera hasta la cuarta temporada. La quinta temporada es la única temporada sin transimitirse en Latinoamérica. Luego se estrenó el 1 de noviembre de 2011, en el canal Travel & Living Channel, desde la sexta temporada en adelante. Actualmente, se emiten nuevos episodios de la décima temporada (2012). En España, la serie estrenó el 5 de febrero de 2012 en el canal Discovery Max. No obstante, hasta el momento solamente se emite la primera temporada. Cosmopolitan TV estrenó también la serie, pero desde la décima temporada.

5. Niños grandes

Después de muchos años, su antiguo entrenador de basquet muere y cincos amigos deciden pasar un fin de semanas -ahora con sus respectivas familias- en la casa donde celebraron, antaño, el campeonato.

6. Solo Asesinatos en el Edificio

Tres extraños que comparten la obsesión por los crímenes reales y de repente se ven envueltos en uno al investigar la misteriosa muerte de un vecino en su edificio de Nueva York.

7. Grotesquerie

Una serie de crímenes atroces han desestabilizado a una pequeña comunidad. La detective Lois Tryon siente que estos crímenes son inquietantemente personales, como si alguien (o algo) se estuviera burlando de ella. Sin pistas y sin saber a quién recurrir, acepta la ayuda de la hermana Megan, una monja y periodista del Catholic Guardian. A medida que van juntando pistas, se ven atrapados en una red siniestra que solo parece plantear más preguntas que respuestas.

8. Lazareth

Lee protege a sus sobrinas huérfanas Imogen y Maeve de un mundo en autodestrucción, criándolas en aislamiento hasta que un extraño amenaza su pacífica existencia.

9. ¿Tenía que ser él? (Why Him?)

Narra la rivalidad entre Ned (Bryan Cranston), un padre hiperprotector y el nuevo novio de su amada hija, estudiante en Stanford. Él resulta ser Laird Mayhew (James Franco), un multimillonario de Silicon Valley pero socialmente poco convencional.

10. Hospital General

‘Hospital General’ ha cumplido ya 53 años en antena y ha superado los 13.523 episodios. La trama de esta ‘soap opera’ se centra en la vida de los habitantes de Port Charles y en el hospital de la ciudad, donde las historias giran en torno a los romances, intrigas y secretos más rocambolescos.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué se puede ver en Hulu

Hulu también se ha posicionado en la guerra del streaming. (REUTERS/Dado Ruvic)

Hulu es una de las plataformas de streaming más populares en Estados Unidos y Japón que permite a sus suscriptores ver diversas series y películas. En Lationamérica se le conoce como Star+.

Creada inicialmente en octubre de 2007 como un servicio de video on demand, la empresa ha sufrido diversos cambios en los últimos años: en el 2010 fue renombrada como Hulu Plus, en el 2017 la compañía lanzó Hulu with Live TV.

En el 2019, cuando la empresa ya sumaba 28 millones de suscriptores, Disney anunció la adquisión de 21st Century Fox, otorgándole una participación del 60% de Hulu; AT&T (ahora propietario de WarnerMedia) vendió su 10% de acciones y Comcast le dará el 33% de sus acciones a Disney en 2024.