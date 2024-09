Qué pasó un día como hoy: las efemérides del 15 de septiembre

El que no conoce su historia está destinado a repetirla: las efemérides de hoy (Infobae)

Qué se celebra hoy

800: Primera mención del término «Castilla» en un documento apócrifo del hoy desaparecido monasterio de San Emeterio de Taranco de Mena.

994: Victoria fatimí sobre el Imperio Bizantino en la Batalla de Orontes.

1440: Gilles de Rais, uno de los primeros asesinos en serie conocidos, es detenido tras una acusación presentada contra él por Jean de Malestroit, obispo de Nantes.

1530: En Soriano Cálabro (región de Calabria), un capellán afirma que la Virgen María, María Magdalena y Santa Catalina le entregaron un retrato de Santo Domingo de Guzmán (creador de la orden dominica).

1556: Partiendo de Flesinga, el ex emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Carlos V regresa a España.

1714: El Consejo de Ciento de Barcelona, la institución de autogobierno municipal, es abolida tras la entrada del duque de Berwick en la ciudad.[1]​

1762: Batalla de Signal Hill, en el marco de la Guerra de los siete años, con la que los británicos consiguieron que Francia les entregara la región de San Juan de Terranova.

1808: En Nueva España (actual México) se ejecuta un Proceso de Independencia y Liberación Anticolonial contra el virrey José de Iturrigaray, quien apoyaba a la Junta de México, de tendencia liberal.

1817: En Venezuela, el general Simón Bolívar ordena, mediante decreto, la incorporación de la provincia de Guayana a la causa de la independencia.

1821: En Guatemala se firma el Acta de Independencia de la Capitanía General de Guatemala, ocasión que es celebrada por los Estados de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica como la Independencia de Centroamérica.

1822: En Chile, Ramón Freire (Director Supremo de Chile) firma en el mismo decreto en que se abole la esclavitud la prohibición definitiva de corridas de toros y las peleas de gallos en Chile por ser prácticas que atentaban contra la Ilustración, la cultura y ser impropias de la civilización.[cita requerida]

1829: En México, el presidente Vicente Guerrero expide un decreto aboliendo cualquier forma de esclavitud en el territorio mexicano.

1849: En Holchén (península de Yucatán) ―en el marco de la Guerra de Castas (de los mayas contra los blancos)― el líder indígena maya Jacinto Pat es asesinado por sus compañeros.

1854: En el Teatro Santa Anna, después llamado Teatro de la República (en Ciudad de México), se canta por primera vez el Himno nacional mexicano. Es cantado por Enriqueta Sotang. La letra es de Francisco González Bocanegra y la música de Jaime Nunó.

1876: En Argentina inicia su publicación The Buenos Aires Herald.

1879: En San Salvador, ciudad capital de El Salvador, es cantado por primera vez en una ceremonia oficial el actual Himno Nacional de ese país.

1897: Las fuerzas revolucionarias proclaman su victoria sobre las fuerzas militares y las autoridades quetzaltecas desconocen al gobierno del presidente José María Reina Barrios. Posteriormente los revolucionarios tomaron Ocós, Colomba Costa Cuca y Coatepeque y así declarar al Estado de Los Altos Libre Soberano e Independiente.

1898: En el municipio de Tecalitlán (México), el joven Gaspar Vargas López (1880-1969) funda el Mariachi Vargas.

1903: En Porto Alegre (Brasil) se funda el Grêmio de Football Portoalegrense.

1910: En Pachuca de Soto se inaugura la torre del centenario conocida como Reloj Monumental para conmemorar el centenario de la Independencia de México

1933: A 400 km al noroeste de Asunción (Paraguay) ―en el marco de la Guerra del Chaco―, una división paraguaya logra cercar y rendir a dos regimientos bolivianos. Termina así la batalla de Campo Grande, que había comenzado el 30 de agosto.

1935: En Alemania, las leyes de Núremberg privan a los judíos de la ciudadanía alemana.

1936: En Medellín (Colombia) se funda la Universidad Católica Bolivariana, que en 1945 tomó el nombre de Universidad Pontificia Bolivariana.

1943: En Italia, Benito Mussolini anuncia la creación del Partido Fascista.

1946: Bulgaria se convierte en República Popular.

1950: En Colombia sale al aire la emisora cultural HJCK.

1960: En la villa cubana de Palma de La Cruz (provincia de Oriente), un grupo de terroristas ―en el marco de los ataques organizados por la CIA estadounidense― asesinan a Ricardo González Miranda, maestro voluntario de la Campaña Nacional de Alfabetización.[2]​

1961: En EE. UU., el Senado y la Cámara de Representantes resuelven que el Congreso reconozca a Uncle Sam Wilson de Troy, Nueva York, como el padre del símbolo nacional de los Estados Unidos, el Tío Sam.

1961: En un pozo artificial, a 402 metros bajo tierra, en el Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 9:00 (hora local) Estados Unidos detona su bomba atómica, Antler, de 2.6 kilotones. Es la bomba n.º 197 de las 1132 que detonó Estados Unidos entre 1945 y 1992.

1967: En un pozo artificial, a 241 m bajo tierra, en el área de pruebas atómicas de Nevada, a las 9:30 (hora local), Estados Unidos detona su bomba atómica n.º 520, Gilroy, de 19 kilotones.

1975: En Santiago de Chile se inaugura el primer tramo de la Línea 1 del Metro de Santiago.

1976: La Unión Soviética lanza la nave espacial Soyuz 22.

1977: Se publica el libro El Silmarillion, de J. R. R. Tolkien.

1981: Vanuatu se une a la ONU.

1983: En Estados Unidos se realiza la pelea entre el boxeador peruano Orlando Romero (auspiciado por Guillermo Ganoza Vargas) y el estadounidense Ray Mancini.

1986: La banda musical británica Queen lanza su canción "Who Wants to Live Forever".

1986: En Chile sale a la venta el álbum Pateando piedras, de Los Prisioneros.

1995: Se adopta la resolución de la ONU: Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.

2005: En el estadio San Carlos de Apoquindo, la cantante Avril Lavigne se presenta por primera vez en Chile presentando The Bonez Tour.

2006: Por segunda vez, Fidel Castro es elegido presidente del NOAL (Movimiento de Países No Alineados).

2008: En Morelia (México), explotan dos granadas de mano en plena ceremonia de la celebración del inicio del movimiento de independencia, causando 8 muertos y más de 130 heridos. Véase atentado en Morelia de 2008.

2008: En los Estados Unidos se declara en quiebra el banco de inversión Lehman Brothers, provocando una de las mayores crisis económica a nivel mundial de la historia.

2017: La nave espacial Cassini termina su misión en Saturno al internarse en la atmósfera de este planeta, luego de 13 años orbitando a su alrededor.

2017: La banda estadounidense Foo Fighters lanza su nuevo trabajo discográfico: Concrete and Gold.

2017: Ocurrió el atentado de la estación de Parsons Green de Londres.

2023: En México, se inaugura el primer tramo del Tren Interurbano México-Toluca "El Insurgente", desde Zinacantepec a Lerma, tras 9 años de construcción.

2023: En Corea del Sur debuta el grupo femenino Loossemble, con el primer EP del mismo nombre

Quién nació un día como hoy

973: Al-Biruni, escritor, historiador y explorador uzbeko (f. 1048).

1254: Marco Polo, viajero veneciano (f. 1324).

1613: François de La Rochefoucauld, escritor francés (f. 1680).

1666: Sofía Dorotea de Brunswick-Luneburgo, aristócrata alemana (f. 1726).

1739: Juan de Villanueva, arquitecto español (f. 1811).

1759: Cornelio Saavedra, militar argentino, primer presidente (f. 1829).

1789: James Fenimore Cooper, novelista estadounidense (f. 1851).

1810: Jerónimo Usera, religioso español, fundador de las Hermanas del Amor de Dios (f. 1891).

1811: Nicomedes Pastor Díaz, escritor español (f. 1863).

1828: Aleksandr Bútlerov, químico ruso (f. 1886).

1830: Porfirio Díaz, militar mexicano, presidente de México entre 1876, 1877-1880 y 1884-1911 (f. 1915).

1851: Manuel Curros Enríquez, escritor español (f. 1908).

1857: William Howard Taft, político estadounidense, presidente de los Estados Unidos entre 1909 y 1913 (f. 1930).

1858: Charles de Foucauld, misionero y ermitaño francés en el Sahara (f. 1916).

1875: Alfredo Placencia, poeta y sacerdote mexicano (f. 1930).

1876: Sharat Chandra Chattopadhyay, novelista indio en lengua bengalí (f. 1938).

1876: Bruno Walter, director de orquesta y músico alemán (f. 1962).

1879: Joseph Lyons, político australiano (f. 1939).

1880: Chūjirō Hayashi, maestro japonés de reiki (f. 1940).

1881: Ettore Arco Isidoro Bugatti, constructor de automóviles Italiano (f. 1947).

1883: Esteban Terradas, matemático español (f. 1950).

1887: Carlos Dávila Espinoza, político chileno, presidente provisional en 1932 (f. 1955).

1888: Marcelino García Flamenco, maestro salvadoreño quemado vivo en Costa Rica (f. 1919).

1888: Antonio Ascari, piloto de carreras italiano (f. 1926).

1890: Agatha Christie, escritora británica de novelas de misterio (f. 1976).

1890: Frank Martin, compositor suizo (f. 1974).

1894: Jean Renoir, cineasta francés (f. 1979).

1896: Eduardo Lonardi, militar argentino (f. 1956).

1897: Mario Briceño Iragorry, abogado y político venezolano (f. 1958).

1903: Yisrael Kristal, supercentenario polaco-israelí (f. 2017).

1904: Humberto II, último rey de Italia (f. 1983).

1904: Ramón Areces, empresario español (f. 1989).

1906: Jacques Becker, cineasta francés (f. 1960).

1907: Fay Wray, actriz canadiense-estadounidense (f. 2004).

1909: Roberto Parada, actor chileno (f. 1986).

1911: José Muguerza Anitúa, futbolista español (f. 1984).

1914: Adolfo Bioy Casares, escritor argentino, premio Cervantes en 1990 (f. 1999).

1915: Dolores Marimón Navarro, política anarquista española (f. 2003).

1918: Ernesto Pinto Lagarrigue, ingeniero y político chileno (f. 1977).

1918: Margot Loyola, folclorista, compositora, guitarrista, pianista, recopiladora e investigadora del folclore chileno (f. 2015).

1919: Fausto Coppi, ciclista italiano (f. 1960).

1922: Bob Anderson, esgrimidor británico (f. 2012).

1922: Sergio de Castro, artista plástico y músico francoargentino (f. 2012).

1922: Vera Kashcheyeva, médica militar soviética (f. 1975).

1924: Lucebert, pintor y poeta neerlandés (f. 1994).

1926: Antonio Carrizo, locutor y presentador de radio y televisión argentino (f. 2016).

1926: Shohei Imamura, cineasta japonés (f. 2006).

1926: Jean-Pierre Serre, matemático francés.

1927: Norm Crosby, comediante estadounidense (f. 2020).

1927: Ricardo Miledi, neurocientífico mexicano (f. 2017).

1928: Cannonball Adderley, saxofonista estadounidense (f. 1975).

1929: Murray Gell-Mann, físico estadounidense, premio nobel de física en 1969 (f. 2019).

1929: Nena Jiménez, humorista colombiana (f. 2011).

1933: Rafael Frühbeck de Burgos, director de orquesta y músico español (f. 2014).

1933: Henry Darrow, actor estadounidense (f. 2021).

1933: Hugo Höllenreiner, sobreviviente del Holocausto nazi (f. 2015).

1935: Salvador Breglia, futbolista y entrenador paraguayo (f. 2014).

1937: Fernando de la Rúa, político y abogado argentino, presidente de Argentina entre 1999 y 2001 (f. 2019).

1937: Robert Lucas, economista estadounidense (f. 2023).

1938: Rafael Osuna, tenista mexicano (f. 1969).

1940: Imelda Miller, cantante mexicana.

1941: Flórián Albert, futbolista húngaro (f. 2011).

1943: Juan José Camero, actor argentino.

1945: Narcís Martí Filosia, futbolista español.

1945: Ron Shelton, cineasta estadounidense

1945: Carmen Maura, actriz española.

1945: Jessye Norman, soprano estadounidense.

1946: Tommy Lee Jones, actor estadounidense.

1946: Karmele Marchante, periodista española.

1946: Oliver Stone, cineasta estadounidense.

1947: Theodore Long, árbitro estadounidense de lucha libre.

1947: Eusebio Poncela, actor español.

1947: Meche Carreño‚ actriz mexicana (f. 2022).

1949: Fidel Castro Díaz-Balart, físico nuclear cubano (f. 2018).

1949: Pablo Rieznik, político, profesor universitario e investigador argentino (f. 2015).

1951: Federico Jiménez Losantos, periodista español.

1951: Johan Neeskens, futbolista neerlandés.

1953: Joaquín Oristrell, guionista de cine y cineasta español.

1954: Hrant Dink, periodista turco.

1954: Paweł Pawlikowski, cineasta polaco.

1958: Dr. Know, guitarrista estadounidense, de la banda Bad Brains.

1959: Salomón Jara Cruz, político mexicano.

1960: Carlos Ramos Núñez, jurista, escritor e historiador peruano (f. 2021).

1961: Gustavo Cordera, cantante argentino, exlíder de Bersuit Vergarabat.

1961: Dan Marino, jugador estadounidense de fútbol americano.

1964: Robert Fico, primer ministro eslovaco.

1964: Doyle Wolfgang von Frankenstein, guitarrista estadounidense, de la banda punk The Misfits.

1967: Jacky Detaille, karateca belga.

1968: Danny Nucci, actor austriaco.

1969: Roberto Solozábal, futbolista español.

1971: Josh Charles, actor estadounidense.

1971: Eduardo España, actor y comediante mexicano.

1972: Jimmy Carr, humorista británico antiteísta.

1972: Letizia Ortiz, reina consorte de España.

1973: Julie Cox, actriz británica.

1973: Daniel Westling, aristócrata sueco.

1974: Marta Botía, cantante española, de la banda Ella Baila Sola.

1975: Joaquim Agostinho, futbolista portugués.

1976: Paul Thomson, baterista británico, de la banda Franz Ferdinand.

1976: Tiko, futbolista español.

1976: Martijn Meerdink, futbolista neerlandés.

1977: Tom Hardy, actor británico.

1977: Jason Terry, baloncestista estadounidense.

1978: Eidur Gudjohnsen, futbolista islandés.

1979: Dave Annable, actor estadounidense.

1979: Amy Davidson, actriz estadounidense.

1979: Carlos Ruiz, futbolista guatemalteco.

1980: Mike Dunleavy, Jr., baloncestista estadounidense.

1980: Domenico Spada, boxeador italiano.

1980: Jolin Tsai, cantautora y empresaria taiwanesa.

1981: Ben Schwartz, actor, comediante y guionista estadounidense.

1983: Tomáš Sivok, futbolista checo.

1984: Maximiliano Biancucchi, futbolista argentino.

1984: Enrique de Sussex, aristócrata británico.

1985: Kayden Kross, modelo estadounidense.

1986: Heidi Montag, actriz y cantante estadounidense.

1986: Jenna Marbles, youtuber estadounidense.

1987: Christian Cooke, actor británico.

1987: Aly Cissokho, futbolista francés.

1987: Omid Ebrahimi, futbolista iraní.

1988: Daniel Clark, baloncestista británico.

1988: Chelsea Staub, actriz y cantante estadounidense.

1994: Björn Engels, futbolista belga.

1995: Rafael Santos Borré, futbolista colombiano.

1997: Leonardo Candellone, futbolista italiano.

1999: Jaren Jackson Jr., baloncestista estadounidense.

1999: Davide Marfella, futbolista italiano.

2000: Lee Felix, cantante, rapero y bailarín australiano integrante del grupo Stray Kids

Muertes

668: Constante II, emperador bizantino (n. 630).

1231: Luis I, aristócrata bávaro (n. 1173).

1700: André Le Nôtre, arquitecto francés (n. 1613).

1748: Dorotea Sofía de Neoburgo, aristócrata alemana (n. 1670).

1832: Domingo de Monteverde, militar, político y administrador colonial español (n. 1773).

1842: Francisco Morazán, político y militar centroamericano (n. 1792).

1842: Pierre Baillot, violinista y compositor francés (n. 1771).

1859: Isambard Kingdom Brunel, ingeniero británico (n. 1806).

1864: John Hanning Speke, explorador británico (n. 1827).

1877: Ponciano Ponzano, escultor español (n. 1813).

1883: Joseph-Antoine Ferdinand Plateau, físico belga (n. 1801).

1885: Juliusz Zarębski, pianista y compositor polaco (n. 1854).

1926: Rudolf Eucken, escritor y filósofo alemán, premio nobel de literatura en 1908 (n. 1846).

1938: Thomas Wolfe, escritor estadounidense (n. 1900).

1942: Gabriel Terra, abogado y político uruguayo (n. 1873).

1945: Anton Webern, compositor austríaco (n. 1883).

1945: Harry Daghlian, físico estadounidense, fallecido en un accidente nuclear (n. 1921).

1947: Frederick Russell Burnham, explorador militar estadounidense (n. 1861).

1949: Emiliano R. Fernández, poeta y músico paraguayo (n. 1894).

1951: Jacinto Guerrero, compositor de zarzuela español (n. 1895).

1953: Erich Mendelsohn, arquitecto estadounidense (n. 1887).

1959: Primitivo Hernández Sampelayo, ingeniero español (n. 1880).

1968: José Kentenich, fundador de Schönstatt (n. 1885).

1972: Ásgeir Ásgeirsson, político islandés, segundo presidente del país (n. 1894).

1973: Ramón de la Fuente Leal, futbolista español (n. 1907).

1974: Luis Alberto del Paraná, músico y compositor paraguayo (n. 1926).

1975: Carlos Conti, dibujante español (n. 1916).

1977: Roberto Kinsky, director de orquesta y pianista húngaro-argentino (n. 1910).

1980: Bill Evans, pianista estadounidense de jazz (n. 1929).

1987: Pablo Quiroga Treviño, abogado y político mexicano (n. 1903).

1993: Francisco Medina Ascencio, político mexicano (n. 1910).

1994: Emilio Vidal, actor y humorista uruguayo (n. 1918).

1995: Gunnar Nordahl, futbolista sueco (n. 1921).

1999: Jesús Antonio Bejarano Ávila, economista colombiano (n. 1946).

1999: Juan Carlos Colman, futbolista argentino (n. 1922).

1999: Mario Ruiz Massieu, político mexicano (n. 1950).

2004: Johnny Ramone, guitarrista estadounidense, de la banda Ramones (n. 1948).

2005: Guy Green, cineasta estadounidense (n. 1913).[3]​

2006: Oriana Fallaci, escritora y periodista italiana (n. 1929).

2006: Pablo Santos, actor mexicano (n. 1987).

2007: Aldemaro Romero, director de orquesta, compositor y músico venezolano (n. 1928).

2007: Colin McRae, piloto de rally escocés (n. 1968).

2007: Generoso Jiménez, trombonista cubano (n. 1917).

2008: Richard Wright, tecladista británico, de la banda Pink Floyd (n. 1943).

2012: Olga Ferri, bailarina argentina (n. 1928).

2013: Lily Sullos (Lenke Süllős), astróloga argentina de origen húngaro (n. 1928).

2014: Francisco Dotras Lamberti, diplomático, empresario, pintor, escritor y locutor español (n. 1921).

2017: Harry Dean Stanton, actor estadounidense (n. 1926).

2017: María Cristina Arango de Pastrana, primera dama de Colombia 1970-1974 (n. 1928).

2017: Violet Brown, supercentenaria jamaiquina (n. 1900).

2018: José Manuel de la Sota, político argentino (n. 1949).

2019: Andrés Sardá Sacristán, ingeniero textil y diseñador de moda español, creador de Andrés Sardá (n. 1929).

2021: Fernando Mario Chávez Ruvalcaba, sacerdote y obispo mexicano (n. 1932).

2022: Diana Maggi (97), actriz argentina de origen italiano (n. 1925)

2023: Fernando Botero Ángulo (91), Famoso artista Colombiano, reconocido mundialmente (n. 1932)