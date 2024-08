El K-Pop conquista iTunes España: de V a Jimin, los 10 artistas más escuchados en este momento

V de BTS (Foto: Instagram @thv)

El K-Pop, originario de Corea del Sur, se ha consolidado como una de las corrientes musicales más influyentes a nivel global. A través de su mezcla de estilos musicales, coreografías y una fuerte estrategia de marketing, este género ha capturado el interés de millones de personas en todo el mundo, incluyendo España.

En iTunes España, el K-Pop ha encontrado una audiencia que sigue de cerca los lanzamientos más recientes, posicionando diversas canciones y artistas como JIMIN en los primeros lugares del ranking. La diversidad musical del K-Pop es uno de los factores clave de su éxito. Este género incorpora elementos de pop, hip-hop, R&B, electrónica y hasta música tradicional coreana, creando así una fusión única que atrae a distintos gustos musicales.

A continuación el nombre de las canciones y artistas más escuchados en la plataforma de Apple en este momento.

Top 10 K-pop en España

1.- Slow Dancing (Piano Ver.) - V

2.- River Flows In You - Yiruma

3.- Be Mine (English Version) - Jimin

4.- Seven - Jung Kook & Latto

5.- The Astronaut - JIN

6.- As If It’s Your Last - BLACKPINK

7.- Film out - BTS

8.- Who - JIMIN

9.- Never Let Go - Jung Kook

10.- Smeraldo Garden Marching Band - Jimin & Loco

El K-pop domina al mundo musical

La creciente popularidad del K-Pop también puede atribuirse a la fuerte presencia digital y el uso de las redes sociales para interactuar con los seguidores. Plataformas como YouTube, X (antes Twitter) e Instagram han permitido a los artistas conectar directamente con sus fans, rompiendo barreras culturales y lingüísticas.

El origen del K-Pop se remonta a los primeros años de la década de 1990, cuando los grupos iniciales comenzaron a experimentar con diferentes géneros musicales y presentaciones escénicas elaboradas. Desde entonces, la industria ha evolucionado significativamente, adoptando nuevas tecnologías y métodos de producción que han elevado la calidad de la música y los videos. Las compañías de entretenimiento coreanas desempeñan un papel crucial en el entrenamiento y preparación de los artistas, asegurando que estos posean habilidades excepcionales en canto, baile y actuación.

Una característica destacada del K-Pop es la interacción constante con sus seguidores, conocidos como “fandoms”. Estos grupos de fans son extremadamente leales y se involucran activamente en promover a sus artistas favoritos, organizando eventos, campañas en redes sociales y colaboraciones internacionales.

Este nivel de dedicación ha impulsado la expansión del K-Pop más allá de las fronteras de Corea del Sur, ganando terreno en mercados como Estados Unidos, Europa y América Latina.

En España, el impacto del K-Pop ha sido notable. La creciente presencia de conciertos y eventos relacionados con este género en el país refleja su popularidad. Asimismo, el interés académico y mediático en el fenómeno del K-Pop ha aumentado, con estudios y reportajes dedicados a explorar su influencia cultural y económica.

El éxito del K-Pop en iTunes España no solo subraya su inclusión en el mercado musical, sino que también resalta el poder de la globalización en la industria del entretenimiento. La música coreana ha demostrado ser un puente cultural, conectando a personas de diferentes orígenes y creando una comunidad global unida por la pasión por el K-Pop. Con una base de fans en constante crecimiento, es probable que la presencia del K-Pop en las listas de éxitos siga fortaleciéndose, consolidando aún más su posición en la escena musical internacional.