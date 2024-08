Un día como hoy: efemérides del 9 de agosto

Que no se te pasen las efemérides de hoy (Jovani Pérez/Infobae)

¿Qué pasó un día como hoy en el transcurso de los años? Las efemérides te llevarán a un viaje a través del tiempo, desentrañando eventos importantes y momentos memorables que ocurrieron en este día a lo largo de la historia. Desde descubrimientos revolucionarios hasta hitos culturales, te presentamos una ventana al pasado.

Cuáles son las efemérides de hoy

-48: En Tesalia (Grecia), en el transcurso de la segunda guerra civil de la República romana, el ejército de Julio César vence al de Pompeyo en la batalla de Farsalia.

70: La revuelta judía contra los romanos provoca que el general Tito, posterior emperador, saquee la ciudad. El segundo templo fue completamente destruido por el fuego.

378: Tiene lugar la batalla de Adrianópolis (actual Edirne en Turquía) entre los visigodos y el ejército romano, liderado por el emperador Valente, quien muere en la contienda.

865: Cerca de Miranda de Ebro (España) se libra la batalla de la Morcuera, en la que Mohamed I de Córdoba vence a Rodrigo de Castilla.

1173: En Italia se inicia la construcción de la Torre de Pisa.

1483: Apertura de la Capilla Sixtina en Roma.

1540: En el Valle del Cauca (Colombia), el español Jorge Robledo (1500-1546) funda la aldea de Cartago.

1757: El general francés Louis-Joseph de Montcalm consigue la victoria en el asedio a la fortaleza británica de Fuerte William Henry (batalla de Fort William Henry).

1772: En Salzburgo (Austria), Wolfgang Amadeus Mozart es nombrado Domkonzertmeister (Maestro de concierto de la catedral) por el Príncipe-arzobispo de Salzburgo, Hieronymus von Colloredo.

1810: Napoleón Bonaparte anexiona Westfalia a Francia.

1862: En Estados Unidos, en el marco de la Guerra de Secesión estadounidense, se libra la batalla de Cedar Mountain.

1884: En la provincia de San Juan (Argentina) se crea el departamento Pocito.

1884: San José (Costa Rica) se convierte la primera ciudad de América Latina en poseer iluminación eléctrica.

1892: Thomas Edison recibe la patente del telégrafo de dos vías.

1902: En Reino Unido coronan al rey Eduardo VII.

1930: Betty Boop hace su debut en el corto Dizzy Dishes.

1934: El 9 de agosto Hergé comienza a publicar por entregas en Le Petit Vingtième la historieta que luego será conocida como El Loto Azul.

1936: Juegos Olímpicos de Berlín: Jesse Owens gana la cuarta medalla de oro y se convierte en el primer estadounidense que gana cuatro oros en unos Juegos Olímpicos.

1939: Formación del Segundo Gobierno franquista de España (1939-1941).

1942: El líder indio Mahatma Gandhi es arrestado en Bombay por el ejército británico, lanzando el movimiento Quit.

1945: En Nagasaki (Japón), Estados Unidos realiza la segunda detonación de una bomba atómica Fat Man contra civiles en la Historia.

1952: La ciudad de La Plata en Argentina pasa a llamarse Ciudad Eva Perón, tras un decreto del poder ejecutivo para homenajear a Evita tras su muerte.[1]​

1957: En el Área U12c.02 del Sitio de pruebas atómicas de Nevada, a las 16:59 (hora local), Estados Unidos detona su bomba atómica Saturn, de 0,00005 kt. Es la bomba n.º 102 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.

1961: En la finca Arroyo Grande, cerca de la ciudad cubana de Trinidad (provincia de Sancti Spíritus), la banda de Blas Tardío Hernández, Enrique Lavilla Urquiza, Alfonso García, Obdulio Hernández y El Toro (José Alejo González) ―en el marco de los ataques terroristas organizados por la CIA estadounidense― asesinan al campesino Tico (Néstor Guerra Nieblas).[2]​

1965: Singapur se independiza de Malasia.

1969: En la mansión de 10050 Cielo Drive en Los Ángeles (California), miembros de la secta La Familia (Charles Manson) asesinan a cinco personas, entre ellas la famosa actriz Sharon Tate.

1972: En la Final de la Primera División de México disputada en el Estadio Azteca, Cruz Azul derrota 4-1 al Club América convirtiéndose en Campeón del Fútbol Mexicano, dando origen al Clásico Joven

1974: En Estados Unidos, el presidente republicano Richard Nixon dimite a causa de los escándalos de corrupción, abuso de poder y espionaje a los demócratas conocido como Watergate. Le sucede en la presidencia el vicepresidente republicano Gerald Ford.

1985: El colombiano Miguel Lora se corona campeón mundial de boxeo. oriundo de Montería. Ganó el título gallo del Consejo Mundial de Boxeo.

1986: En Knebworth Park, Inglaterra, ante más de 120.000 espectadores, la banda británica de rock Queen realiza su último concierto con sus integrantes originales, antes de la muerte del vocalista Freddie Mercury en 1991.

1987: Crisis de la corbeta Caldas: Crisis diplomática entre Venezuela y Colombia por el ingreso de una corbeta de la Armada de la República de Colombia en aguas no delimitadas del Golfo de Venezuela

1992: Ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

1995: En el volcán Chichontepec (El Salvador), a las 20:14, se estrella el vuelo de Aviateca 901; se considera el peor accidente aéreo de la historia de ese país.

1998: En Puerto Rico, el caballo de pura sangre, Vuelve Candy B., murió a causa de un accidente que sufrió en su establo en el Hipódromo Camarero, fue sometido a eutanasia. Vuelve Candy B. es el único caballo en la historia de Puerto Rico en ganar más de un millón de dólares.

2001: En el restaurante Sbarro (en Jerusalén) mueren 15 personas tras la explosión de una bomba.

2002: En el Distrito de Cacadu (Sudáfrica) se entierran los restos repatriados de Sara Baartman (río Gamtoos, 1789-París, 1815), esclava de la etnia khoikhoi (peyorativamente «hotentote») exhibida en circos británicos y franceses.

2008: Las tropas rusas inician la Batalla del valle Kodori, donde ocupan Georgia desde 2006 y reclamado por la república separatista de Abjasia.

2009: El Chelsea Football Club gana su cuarta FA Community Shield al derrotar al Manchester United 4-1 en la tanda de penales.

2020: Estados Unidos sobrepasa los 5 000 000 de afectados por el COVID-19.[3]​

2020: En Puerto Rico, por primera vez en la historia política de ese país, se suspende un evento electoral (primarias PPD/PNP 2020) porque las papeletas no llegaron a la totalidad de los colegios electorales. Se reanudaron el 16 de agosto de 2020.

2023: En Quito (Ecuador) el candidato presidencial Fernando Villavicencio es asesinado al salir de un mitin político.

Los acontecimientos que cambiaron el rumbo de la humanidad (Imagen ilustrativa Infobae)

Quién nació un día como hoy

232: Probo, emperador romano entre 276 y 282 (f. 282).

1484: Luisa de Medrano, latinista española (f. 1527).

1593: Izaac Walton, escritor británico (f. 1683).

1603: Johannes Cocceius, teólogo alemán (f. 1669).

1631: John Dryden, dramaturgo y poeta británico (f. 1700).

1648: Johann Michael Bach, organista y compositor alemán (f. 1694).

1663: Fernando de Médici, duque toscano (f. 1713).

1669: Eudoxia Lopujiná, emperatriz rusa (f. 1731).

1672: Jusepe Ximénez, compositor y organista español.

1688: Jacobo Balde, poeta alemán (n. 1604).

1696: José Venceslao, príncipe de Liechtenstein (f. 1772).

1718: Lőrinc Orczy, poeta húngaro (f. 1789).

1722: Augusto Guillermo de Prusia, príncipe prusiano (f. 1758).

1726: Francesco Cetti, científico jesuita italiano (f. 1778).

1736: Luis José de Borbón-Condé, general francés (f. 1818).

1754: Pierre Charles L'Enfant, arquitecto franco-estadounidense (f. 1825).

1757: Thomas Telford, cantero, ingeniero civil y arquitecto escocés (f. 1834).

1757: Elizabeth Schuyler Hamilton, esposa de Alexander Hamilton (f. 1854)

1760: Saturnino Sarassa, militar argentino (f. 1833).

1762: Mary Randolph, gastrónoma estadounidense (f. 1828).

1776: Amedeo Avogadro, físico y químico italiano (f. 1856).

1783: Alejandra Pávlovna Románova, aristócrata rusa (f. 1801).

1789: Nicolas Bochsa, compositor francés (f. 1856).

1790: Federico Rauch, militar alemán (f. 1829).

1794: Achille Valenciennes, zoólogo francés (f. 1865).

1799: José Justo Gómez de la Cortina, escritor, diplomático y aristócrata mexicano (f. 1860).

1809: William Barret Travis, abogado y militar estadounidense (f. 1836).

1817: Justo Arosemena, político panameño, creador del Estado Federal de Panamá (f. 1856).

1818: Pedro Igarzábal, político argentino (f. 1872).

1819: William Morton, odontólogo estadounidense (f. 1868).

1820: François Roffiaen, pintor belga (f. 1898).

1821: José Justo Álvarez Valenzuela, militar mexicano (f. 1897).

1822: Jorge Loring y Oyarzábal, político español (f. 1900).

1834: Manuel Pardo y Lavalle, político y presidente peruano (f. 1878).

1839: Carlos Teodoro, duque bávaro (f. 1909).

1839: Gaston Paris, filólogo y lingüista francés (f. 1903).

1845: André Bessette, pastor y santo canadiense (f. 1937).

1847: María Victoria dal Pozzo, aristócrata italiana, esposa del rey Amadeo de España (f. 1876).

1851: José Francisco Godoy, escritor mexicano (f. 1951).

1853: Michael Schwab, dirigente obrero estadounidense (f. 1898).

1855: Jean Lorrain, escritor francés (f. 1906).

1858: Agustina Andrade, escritora argentina (f. 1891).

1861: Dorothea Klumpke Roberts, astrónoma estadounidense (f. 1942)

1863: Conde de Romanones, presidente español (f. 1950).

1864: Roman Dmowski, político polaco (f. 1939).

1868: Kazushige Ugaki, general japonés (f. 1956).

1869: Manuel Medina Olmos, sacerdote español (f. 1936).

1871: Leonid Andréiev, escritor ruso (f. 1919).

1871: Elías David Curiel, escritor venezolano (f. 1924).

1872: Angelo Rotta, sacerdote italiano (f. 1965).

1874: Reynaldo Hahn, director de orquesta y compositor venezolano (f. 1947).

1875: Albert William Ketèlbey, compositor, director de orquesta y pianista británico (f. 1959).

1878: Paul Renner, tipógrafo, diseñador gráfico alemán (f. 1956).

1880: Ramón Pérez de Ayala, escritor español (f. 1962).

1882: Reinhold Conrad Muschler, botánico alemán (f. 1957).

1883: Heinrich Blasius, ingeniero alemán (f. 1970).

1884: Diego San José de la Torre, escritor e historiador español (f. 1962).

1887: Hans Oster, general alemán (f. 1945).

1888: Federico Díaz Dulanto, marino y político peruano (f. 1954).

1892: Ranganathan, matemático y bibliotecario indio (f. 1972).

1894: Francisco Monterde, escritor mexicano (f. 1985).

1896: Erich Hückel, químico y físico alemán (f. 1980).

1896: Jean Piaget, psicólogo infantil francés (f. 1980).

1897: Marta Brunet, escritora chilena (f. 1967).

1897: Luis Alberto Despontín, jurista argentino (f. 1972).

1899: Pamela Lyndon Travers, escritora y periodista australiana (f. 1996).

1900: Humberto Cozzo, escultor brasileño (f. 1981).

1901: Charles Farrell, actor estadounidense (f. 1990).

1902: Zino Francescatti, violinista francés (f. 1991).

1903: Santiago Aznar, político español (f. 1979).

1903: Tom Tyler, actor estadounidense (f. 1954).

1904: Alfonso Guixot Guixot, empresario y dirigente español (f. 1956).

1906: Lucio Demare, músico y compositor argentino (f. 1974).

1906: Franz Jacob, político y miembro de la Resistencia alemana al nazismo (f. 1944).

1907: Manolo Cuadra, escritor nicaragüense (f. 1957).

1908: Mary G. Ross, primera ingeniera indígena americana (estadounidense) (f. 2008)

1909: Adam von Trott zu Solz, diplomático alemán (f. 1944).

1911: William Alfred Fowler, físico estadounidense, premio nobel de física en 1983 (f. 1996).

1912: Ígor Markévich, director de orquesta y compositor ucraniano (f. 1983).

1912: Alfredo Palacio Moreno, escultor ecuatoriano (f. 1998).

1914: Ferenc Fricsay, director de orquesta y músico húngaro (f. 1963).

1914: Tove Jansson, escritora finlandesa (f. 2001).

1914: Carlos Arturo Mullin, obispo uruguayo (f. 1985).

1914: Alastair Windsor, aristócrata británico (f. 1946).

1915: Ring Lardner Jr., periodista y guionista estadounidense (f. 2000).

1915: Michael Young, sociólogo y político británico (f. 2002).

1915: Mareta West, astrogeóloga estadounidense (f. 1998).

1918: Robert Aldrich, cineasta estadounidense (f. 1983).

1919: Joop den Uyl, primer ministro neerlandés (f. 1987).

1919: Leona Woods, física estadounidense (f. 1986)

1919: Emilio Vedova, pintor y grabador italiano (f. 2006).

1920: Luisa Alberca, escritora y guionista radiofónica (f. 2006).

1921: Elías Amézaga, escritor español (f. 2008).

1922: Philip Larkin, poeta británico (f. 1985).

1923: Luis Álvarez Lencero, poeta, escultor y pintor español (f. 1983).

1924: Rogers Becerra Casanovas, músico boliviano (f. 2005).

1924: Oscar Ferrari, cantante de tangos argentino (f. 2008).

1925: David A. Huffman, científico informático estadounidense (f. 1999).

1925: Valentín Pimstein, productor chileno de telenovelas (f. 2017).

1925: Francisco René Santucho, revolucionario argentino (f. 1975).

1927: Daniel Keyes, escritor y psicólogo estadounidense (f. 2014).

1927: Marvin Minsky, ingeniero informático estadounidense (f. 2016).

1927: Robert Shaw, actor británico (f. 1978).

1927: Beatriz Thibaudin, actriz argentina de cine, teatro y televisión (f. 2007).

1927: Alejandro Mieres, pintor y artista plástico español (f. 2018).

1928: Bob Cousy, baloncestista estadounidense.

1929: Hipólito Atilio López, político argentino (f. 1974).

1929: Pedro Orgambide, escritor polígrafo y guionista argentino (f. 2003).

1930: Carmen Balcells, editora española (f. 2015).

1930: Jacques Parizeau, economista y político canadiense (f. 2015).

1931: Mário Zagallo, entrenador y futbolista brasileño.

1931: Jaime Peiró, futbolista español (f. 2016).

1932: José Antonio Aguiriano, político español (f. 1996).

1933: Mercedes Durand, periodista y poeta salvadoreña (f. 1999).

1934: Cynthia Harris, actriz estadounidense (f. 2021).

1935: Joaquim Jordà, actor y director español (f. 2006).

1936: Julián Javier, beisbolista dominicano.

1936: José Luis Uribarri, periodista español (f. 2012).

1937: Edda Adler, química argentina (f. 2019).

1937: Ricardo Letts Colmenares, político peruano (f. 2021).

1937: Nelson Villagra, actor y director chileno.

1937: Justo González, historiador cubano.

1938: Leonid Kuchma, político ucraniano, presidente de Ucrania entre 1994 y 2005.

1938: Rod Laver, tenista australiano.

1938: Otto Rehhagel, futbolista y entrenador alemán.

1939: Bulle Ogier, actriz francesa.

1939: Romano Prodi, político italiano.

1940: Mario Almela, pintor mexicano (f. 2017).

1940: Mercedes Alonso, actriz española.

1940: Luis Maira, abogado y político chileno.

1941: Raúl Álvarez Garín, activista, escritor y político mexicano (f. 2014).

1942: Jack DeJohnette, baterista y pianista estadounidense, de las bandas Gateway y Trio Beyond.

1942: Miguel Littín, cineasta chileno.

1943: Fernando Flores Labra, político chileno.

1943: Héctor Malamud, actor argentino (f. 2008).

1943: Ken Norton, boxeador estadounidense (f. 2013).

1943: Lorenzo Sanz, empresario español y expresidente del Real Madrid (f. 2020).

1944: Patrick Depailler, piloto francés de Fórmula 1 (f. 1980).

1944: Sam Elliott, actor estadounidense.

1944: Ricard Miralles, músico español.

1945: Barbara Delinsky, escritor estadounidense.

1945: Manuela Fingueret, escritora y periodista argentina (f. 2013).

1946: Carlos Ñáñez, obispo argentino.

1946: Issa Hayatou, dirigente deportivo y atleta camerunés, presidente interino de la FIFA entre 2015 y 2016.

1946: Teófilo Torres Corzo, político mexicano.

1947: Roy Hodgson, futbolista y entrenador británico.

1947: Jaume Sabaté, futbolista y entrenador español.

1948: Claudia Blum, política colombiana.

1952: Àngel Ros, político español.

1953: Ludo Peeters, ciclista belga.

1953: Alberto Saiz, político español.

1953: Jean Tirole, economista francés.

1954: Marcelo Trivelli, ingeniero y político chileno.

1957: Melanie Griffith, actriz estadounidense.

1957: Juan José Guerenabarrena, periodista español.

1958: Amanda Bearse, actriz estadounidense.

1958: José Manuel González-Páramo, economista español.

1959: Kurtis Blow, rapero estadounidense.

1959: María Guleghina, soprano rusa.

1959: Michael Kors, diseñador de moda estadounidense.

1959: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, político mexicano.

1960: Hugo Alberto Torres Marín, sacerdote colombiano.

1960: Tomás Reñones, futbolista español.

1961: Brad Gilbert, tenista estadounidense.

1961: John Key, político neozelandés.

1962: Rodrigo Goñi Romero, político uruguayo.

1962: Héctor Manuel Herrero, futbolista argentino.

1962: Gabriel Sopeña, poeta y compositor español.

1962: John "Hot Rod" Williams, baloncestista estadounidense.

1963: Whitney Houston, cantante y actriz estadounidense (f. 2012).

1963: Anabela Ascar, periodista argentina.

1963: Alain Menu, piloto de automovilismo suizo.

1963: Domingo Quiñones, cantante puertorriqueño.

1963: Ernesto Tenembaum, periodista argentino.

1965: Alexis Ayala, actor mexicano

1966: Vinny Del Negro, entrenador y baloncestista estadounidense.

1966: Yuri Pérez, escritor chileno.

1966: Heloísa Périssé, humorista brasileña.

1966: Glenn Postolski, investigador argentino.

1967: Cristina Tárrega, periodista española.

1968: Gillian Anderson, actriz estadounidense.

1968: Eric Bana, actor australiano.

1968: Sam Fogarino, baterista estadounidense, de las bandas Interpol y Magnetic Morning.

1968: McG, cineasta estadounidense.

1968: Joseph McGinty Nichol, cineasta estadounidense.

1969: Paloma Tortajada, periodista española (f. 2019).

1970: Chris Cuomo, periodista estadounidense.

1971: Mack 10, rapero y actor estadounidense.

1971: Davide Rebellin, ciclista italiano (f. 2022).

1972: A-mei, cantautor taiwanés.

1972: Aitor Huegún, futbolista español.

1972: Juanes, cantautor colombiano.

1973: Kevin McKidd, actor británico.

1973: Filippo Inzaghi, futbolista italiano.

1974: Derek Fisher, baloncestista estadounidense.

1974: Nicola Stapleton, actriz británica.

1976: Nawaf al-Hazmi, terrorista saudí que participó en el 11S (f. 2001).

1976: Jessica Capshaw, actriz estadounidense.

1976: Rhona Mitra, actriz inglesa.

1976: Mark Priestley, actor australiano (f. 2008).

1976: Pablo Saldarriaga, actor peruano.

1976: Audrey Tautou, actriz francesa.

1977: Jason Frasor, beisbolista estadounidense.

1977: Chamique Holdsclaw, baloncestista estadounidense.

1977: Adewale Ogunleye, jugador estadounidense de fútbol americano.

1977: Mikaël Silvestre, futbolista francés.

1977: Ime Udoka, baloncestista estadounidense.

1978: Ana Serradilla, actriz mexicana.

1979: Matías Bize, cineasta chileno.

1979: Jorge Luis Vázquez, actor mexicano.

1979: Tony Stewart, jugador estadounidense de fútbol americano.

1979: Pablo Couñago, futbolista español.

1980: Texas Battle, actor estadounidense.

1980: Nuria Cabanillas, gimnasta española.

1980: Charlie David, actor canadiense.

1981: Jarvis Hayes, baloncestista estadounidense.

1981: Mariazel Olle Casals, conductora, actriz y modelo española.

1981: Julián Cerdá Vicente, futbolista español.

1981: Bartłomiej Grzelak, futbolista polaco.

1982: Joel Anthony, baloncestista estadounidense.

1982: Tyson Gay, atleta estadounidense.

1982: Anna Simon Marí, presentadora de televisión y periodista española.

1982: Javier Simón Sanz, informático, trotamundos y crítico gastronómico español.

1982: Kanstantsín Siutsou, ciclista bielorruso.

1982: Jes Macallan, actriz estadounidense.

1983: Ashley Johnson, actriz estadounidense.

1983: Issoumaila Dao, futbolista marfileño.

1984: Diego Matheuz, director de orquestas venezolano.

1984: Marcos Carvajal, beisbolista venezolano.

1984: Gaizka Toquero, futbolista español.

1984: Mirco Antenucci, futbolista italiano.

1985: Luca Filippi, piloto italiano de carreras.

1985: Anna Kendrick, actriz estadounidense.

1985: Filipe Luís, futbolista brasileño.

1985: Dennis Marshall, futbolista costarricense (f. 2011).

1985: JaMarcus Russell, jugador estadounidense de fútbol americano.

1986: José Manuel Casado, futbolista español.

1986: Alejandro Faurlín, futbolista argentino.

1986: Robert Kiserlovski, ciclista croata.

1986: Tyler Smith, músico estadounidense, de las bandas In Fear and Faith y The Word Alive.

1987: Giselle Calderón, actriz ecuatoriana.

1987: Diego de Erice, actor mexicano.

1988: Nozomi Yamamoto, seiyū japonesa.

1988: Willian, futbolista brasileño.

1989: Jason Heyward, beisbolista estadounidense.

1989: Andrea Iannone, piloto de MotoGP.

1989: Stefano Okaka Chuka, futbolista italiano.

1990: Adelaide Kane, actriz australiana.

1990: Bill Skarsgård, actor sueco.

1990: Jan Lecjaks, futbolista checo.

1990: Askhat Tagybergen, futbolista kazajo.

1991: Alexa Bliss, luchadora profesional estadounidense.

1991: Candela Vetrano, actriz, cantante y diseñadora de moda argentina.

1993: Patricio Gallardo, actor y cantante mexicano.

1993: Rydel Lynch, cantante, tecladista y bailarina estadounidense.

1994: Jonathan Espericueta, futbolista mexicano.

1994: Forrest Landis, actor estadounidense.

1994: Max Clayton, futbolista inglés.

1995: Murodjon Yo'ldoshev, yudoca uzbeko.

1996: Masahito Ono, futbolista japonés.

1996: Alessandro Murgia, futbolista italiano.

1996: Matías Noble, futbolista argentino.

1997: Gabriel Suazo, futbolista chileno.

1997: Leon Bailey, futbolista jamaicano.

1997: Elia Meschack, futbolista congoleño.

1997: Sergio Córdova, futbolista venezolano.

1997: Luisa Stefani, tenista brasileña.

1997: Rikke Madsen, futbolista danesa.

1999: Juan Manuel Correa, piloto de automovilismo estadounidense-ecuatoriano.

2000: Marta García López, piloto de automovilismo española.

2000: Shion Homma, futbolista japonés.

2000: Kim Hyang-gi, actriz surcoreana.

2000: Justina Morcillo, futbolista argentina.

2000: Kessler Edwards, baloncestista estadounidense.

2000: Matías Cravero, piloto de automovilismo argentino.

2000: Kliver Moreno, futbolista colombiano.

2000: Arlo Parks, cantautora y poetisa británica.

2000: Erica Sullivan, nadadora estadounidense.

2000: Yeremy Quintero, futbolista venezolano.

2000: Djed Spence, futbolista inglés.

2000: Nicole Wiggins, balonmanista española.

2003: Etham Hazard, futbolista belga.

2003: Celeste Espino, futbolista mexicana.

Quién falleció un día como hoy

117: Trajano, emperador romano entre 98 y 117 (n. 53).

378: Valente, emperador romano (n. 328).

803: Irene de Atenas, emperatriz de Bizancio (n. 752).

833: Al-Mamún, califa abásida (f. 786).

1002: Almanzor, militar y político andalusí (n. 938).

1048: Papa Dámaso II.

1107: Emperador Horikawa de Japón (n. 1079).

1250: Erico IV de Dinamarca (n. 1216).

1284: Jaime de Castilla (n. 1267).

1354: Esteban de Anjou de Hungría (n. 1332).

1516: (alrededor) El Bosco, pintor neerlandés (n. 1450).

1534: Tomás Cayetano, teólogo italiano (n. 1470).

1601: Miguel el Valiente, príncipe otomano (n. 1558).

1632: María Cristina de Médici, noble italiana (n. 1609).

1635: Juan II del Palatinado-Zweibrücken (n. 1584).

1801: María Gertrudis Hore, poeta española (n. 1742).

1820: Anders Sparrman, botánico sueco (n. 1748).

1837: Xavier Sigalon, pintor francés (f. 1787).

1844: Mateo Miguel Ayllón Alonso, político español (n. 1793).

1853: Józef Maria Hoene-Wroński, matemático polaco (n. 1776).

1869: Miguel del Carpio y Melgar, político y escritor peruano (n. 1795).

1873: Casto José Alvarado, político hondureño (n. 1820).

1880: José Murature, pintor argentino (n. 1804).

1880: José María Yáñez, militar mexicano (n. 1804).

1881: José Valenzuela y Márquez, político y médico español (n. 1820).

1886: Samuel Ferguson, poeta y artista irlandés (n. 1810).

1892: V. S. Apte, sanscritólogo y lexicógrafo indio (n. 1858).

1892: Pedro José Sevilla Yturralde, militar y coronel peruano (n. 1815)

1897: Jorge José Zenarruza, político artgentino (n. 1847).

1899: Edward Frankland, químico británico (n. 1825).

1900: Vicente Ríos Enrique, maestro fundidor valenciano (n. 1842).

1901: Dalmiro Costa, compositor uruguayo (n. 1836).

1904: Friedrich Ratzel, geógrafo alemán (n. 1844).

1910: Huo Yuanjia, maestro de artes marciales chino (n. 1868).

1912: Cándida María de Jesús, santa española (n. 1845).

1912: Francisco Podestá, docente argentino (n. 1862).

1913: Wilhelm Albermann, escultor alemán (n. 1835).

1914: Roque Sáenz Peña, presidente argentino (n. 1851).

1916: Guido Gozzano, poeta italiano (n. 1883).

1918: Mariana Cope, santa austríaca (n. 1838).

1919: Ernst Haeckel, biólogo y físico alemán (n. 1834).

1919: Ruggero Leoncavallo, compositor italiano (n. 1857).

1920: Enrique Rosas, cineasta mexicano (n. 1877).

1923: Francisco Soler Cirila, médico argentino (n. 1835).

1929: Heinrich Zille, dibujante y fotógrafo alemán (n. 1858).

1932: Graham Wallas, socialista británico (n. 1858).

1934: Gastón Lelarge, arquitecto francés (n. 1861).

1934: Fritz Kurt Alexander von Schwerin, botánico alemán (n. 1856).

1935: Alfredo Andersen, pintor noruego (n. 1860).

1935: Federico Martínez de Hoz, político argentino (n. 1866).

1936: Florentino Asensio Barroso, obispo español (n. 1877).

1942: Edith Stein, filósofa y monja alemana (n. 1891).

1944: Chaim Soutine, pintor ruso (n. 1894).

1945: Harry Hillman, atleta estadounidense (n. 1881).

1945: Charles Sands, golfista y tenista estadounidense (n. 1865).

1946: Léon Gaumont, inventor francés (n. 1864).

1947: Reginald Innes Pocock, biólogo británico (n. 1863).

1948: Hugo Ferdinand Boss, diseñador de moda alemán (n. 1885).

1949: Harry Davenport, actor estadounidense (n. 1866).

1949: Edward Thorndike, psicólogo conductista estadounidense (n. 1874).

1953: Henri Étiévant, actor y director francés (n. 1870).

1956: Tobías Dantzig, matemático ruso-estadounidense (n. 1884).

1957: José Jesús González Gallo, político mexicano (n. 1900).

1958: Felipe Boero, compositor argentino (n. 1884).

1960: Adela Carbone, actriz italiana.

1961: Walter Bedell Smith, general estadounidense (n. 1895).

1961: José Domínguez Echenique, político chileno (n. 1900).

1962: Hermann Hesse, escritor suizo de origen alemán (n. 1877).

1964: Amelia Wilhelmy, cantante mexicana (n. 1900).

1967: Pedro Garfias, poeta español (n. 1901).

1967: Joe Orton, dramaturgo británico (n. 1933).

1969: Cecil Frank Powell, físico británico, premio nobel de física en 1950.

1969: Sharon Tate, actriz estadounidense; asesinada por Charles Manson (n. 1943).

1971: Manuel Lozano Garrido, escritor español (n. 1920).

1971: Ángel Segundo Médici, futbolista argentino (n. 1897).

1973: Charles Daniels, nadador estadounidense (n. 1885).

1974: Else Alfelt, pintora danesa (n. 1910).

1974: Bill Chase, trompetista estadounidense (n. 1934).

1975: Dmitri Shostakóvich, compositor ruso (n. 1906).

1976: José Lezama Lima, escritor cubano (n. 1910).

1976: Mariano Ozores Francés, actor español (n. 1890).

1977: David Caro, político y médico argentino (n. 1900).

1979: Chus Alonso, futbolista español (n. 1917).

1980: Jacqueline Cochran, piloto estadounidense (n. 1906).

1988: Giacinto Scelsi, compositor italiano (n. 1905).

1988: Ramón Valdés, actor y cómico mexicano (n. 1924).

1991: Schubert Gambetta, futbolista uruguayo (n. 1920).

1991: Zbigniew Adam Strzałkowski, sacerdote, misionero y beato católico polaco (n. 1958).[cita requerida]

1991: Michael Tomaszek, sacerdote, misionero y beato católico polaco (n. 1960).[cita requerida]

1991: Alessandro Dordi, sacerdote, misionero y beato católico italiano (n. 1931).[cita requerida]

1992: Manuel Ulloa Elías, economista y político peruano (n. 1922).

1993: César Altamirano, cantante peruano (n. 1944).

1994: Manuel Cepeda Vargas, periodista y político colombiano (n. 1930).

1994: Miguel Frank, cineasta y escritor chileno (n. 1920).

1995: Teodoro Alcalde, futbolista peruano (n. 1913).

1995: Jerry Garcia, músico estadounidense (Grateful Dead) (n. 1942).

1996: Emilio Ariño, locutor, periodista y actor argentino (n. 1930).

1996: Frank Whittle, ingeniero británico (n. 1907).

1998: Alberto Pafundi, futbolista argentino (n. 1952).

1998: Frankie Ruiz, cantante estadounidense de salsa de origen puertorriqueño (n. 1958).

1998: Francisco Zúñiga, pintor y escultor mexicano (n. 1912).

2000: John Harsanyi, economista húngaro-estadounidense (n. 1920).

2002: Roberto Guzmán, actor mexicano (n. 1936).

2002: Bertold Hummel, compositor alemán (n. 1925).

2002: Paul Samson, guitarrista británico, de la banda Samson (n. 1953).

2003: Jacques Deray, cineasta francés (n. 1929).

2003: Gregory Hines, actor y bailarín estadounidense (n. 1946).

2004: Eduard Neumann, soldado alemán (n. 1911).

2004: Jacinto Peynado Garrigosa, político y empresario dominicano (n. 1941).

2004: David Raksin, compositor estadounidense (n. 1912).

2005: Colette Besson, atleta francesa (n. 1946).

2005: Matthew McGrory, actor estadounidense (n. 1973).

2006: Miguel «Angá» Díaz, percusionista cubano de latin jazz (n. 1961).

2006: Jenny Gröllmann, actriz alemana (n. 1947).

2006: Melissa Hayden, bailarina canadiense (n. 1923).

2006: James Van Allen, físico estadounidense (n. 1914).

2006: Alberto Wagner de Reyna, filósofo y escritor peruano (n. 1915).

2008: Bernie Mac, actor y comediante estadounidense (n. 1957).

2008: Mahmud Darwish, poeta palestino (n. 1941).

2008: Dunav Kuzmanich, cineasta, guionista y libretista chileno radicado en Colombia (n. 1935).

2009: Thierry Jonquet, escritor francés (f. 1954).

2010: Fernando Fernández, historietista, ilustrador y pintor español (n. 1940).[4]​

2010: Ted Stevens, político y abogado estadounidense (n. 1923).[5]​

2011: Bartomeu Fiol, poeta español (n. 1933).

2012: Al Freeman, Jr., actor y director estadounidense (n. 1934).

2012: David Rakoff, escritor, periodista y actor canadiense (n. 1964).

2012: Jan Sawka, arquitecto estadounidense (n. 1946).

2012: Mel Stuart, cineasta estadounidense (n. 1928).

2012: Carmen Belén Richardson, actriz portorriqueña (n. 1930).

2013: Eduardo Falú, guitarrista, cantante y compositor argentino (n. 1923).

2013: Luis Ramírez Saldarriaga, cantautor colombiano (n. 1917).

2014: Henry Pease, politólogo, sociólogo y político peruano (n. 1944).

2016: Álvaro Castaño Castillo, fue un empresario, abogado, gestor cultural y locutor colombiano. (n. 1920).

2016: Gerald Grosvenor, empresario y aristócrata británico (n. 1951).

2016: Celestina Marrón, militante comunista española (n. 1926).

2018: Néstor Gurini, piloto de automovilismo argentino (n. 1954).

2020: Franca Valeri, actriz italiana (n. 1920).

2020: Kurt Luedtke, guionista y editor ejecutivo estadounidense (n. 1939).

2021: Alex Cord, actor estadounidense (n. 1933).

2021: Patricia Hitchcock, actriz y productora cinematográfica británica (n. 1928).

2023: Fernando Villavicencio, periodista y político ecuatoriano (n. 1963).

2023: Robbie Robertson, músico, compositor, actor y productor canadiense (n. 1943).