Cuál es la lectura y el evangelio del 15 de julio

Para la misa del día, el evangelio y las lecturas

Todos los domingos, la Iglesia Católica realiza una Misa, la celebración litúrgica más importante de esta religión. Sin embargo, en varias localidades católicas no se limitan a los fines de semana y se lleva a cabo prácticamente todos los días.

Es por eso que el Vaticano ofrece a los católicos las lecturas y el evangelio, es decir, aquellos pasajes de la Biblia que son la materia prima de esta celebración litúrgica. Estas son las de hoy, de acuerdo con Vatican News.

Las lecturas de este 15 de julio

Lectura del libro de Isaías

Is 1, 10-17



Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma;

escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra:

“¿Qué me importan a mí todos sus sacrificios?”,

dice el Señor.

Estoy harto de holocaustos de carneros

y de grasa de becerros;

ya no quiero sangre de toros, corderos y cabritos.

¿Quién les ha pedido que me ofrezcan todo eso

cuando vienen al templo para visitarme?

Dejen ya de pisotear mis atrios

y no me traigan dones vacíos

ni incienso abominable.

Ya no aguanto sus novilunios y sábados

ni sus asambleas.

Sus solemnidades y fiestas las detesto;

se me han vuelto una carga insoportable.

Cuando extienden sus manos para orar, cierro los ojos;

aunque multipliquen sus plegarias, no los escucharé.

Sus manos están llenas de sangre.

Lávense y purifíquense;

aparten de mí sus malas acciones.

Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien,

busquen la justicia, auxilien al oprimido,

defiendan los derechos del huérfano

y la causa de la viuda’’.

El evangelio del día

El evangelio y las lecturas son pasajes de la Biblia. (René Krüger)

Lectura del santo evangelio según san Mateo

Mt 10, 34–11, 1

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: “No piensen que he venido a traer la paz a la tierra; no he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra; y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia.

El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí; y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí.

El que salve su vida, la perderá y el que la pierda por mí, la salvará.

Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí; y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado.

El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta; el que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo.

Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa’’.

Cuando acabó de dar instrucciones a sus doce discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades.

Cómo puedo descargar el calendario litúrgico con las lecturas bíblicas

Estos son los pasos para descargar un calendario litúrgico con lecturas diarias:

Vaya a uno de los sitios web que ofrecen un calendario litúrgico con lecturas diarias, como Ciudad Redonda, ACI Prensa o La Iglesia Episcopal.

Luego, vaya a la sección de calendario del sitio web.

Busque el mes y el año para el que desea descargar el calendario.

Haga clic en el botón o enlace de descarga, si está disponible.

Guarde el archivo en su computadora o dispositivo.

Abra el archivo para ver el calendario litúrgico con lecturas diarias.

